Od stycznia 2026 r. wzrośnie próg dochodowy do 5767,20 zł miesięcznie, uprawniający do obniżenia wpłaty własnej do PPK nawet do 0,5%.

Aby skorzystać z obniżonej wpłaty, należy złożyć deklarację u pracodawcy, który będzie co miesiąc weryfikował, czy Twoje zarobki mieszczą się w limicie.

W miesiącach, gdy Twoje zarobki przekroczą limit (np. z powodu premii), pracodawca automatycznie pobierze standardowe 2% wpłaty do PPK.

Osoby zatrudnione w kilku miejscach muszą sumować swoje zarobki, ponieważ przekroczenie limitu przy obniżonej wpłacie skutkuje utratą rocznej dopłaty od państwa (240 zł)

Jaki jest nowy limit dochodów w PPK od 2026 roku?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym standardowa wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia brutto. Jednak ustawodawca przewidział udogodnienie dla osób z niższymi zarobkami. Mogą one obniżyć swoją wpłatę nawet do 0,5% pensji, nie tracąc przy tym prawa do wpłaty od pracodawcy (minimum 1,5%) i dopłat od państwa. Kluczem do skorzystania z tej ulgi jest nieprzekroczenie określonego progu dochodowego, który jest powiązany z wysokością płacy minimalnej.

Zasada jest prosta: z obniżonej wpłaty można skorzystać, jeśli miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej w 2026 roku do 4806 zł, próg ten również wzrośnie. Od 1 stycznia 2026 roku nowy limit dochodów PPK, uprawniający do skorzystania z preferencji, wyniesie 5767,20 zł brutto miesięcznie - informuje portal.

Jak skorzystać z obniżonej wpłaty do PPK?

Jak informuje portal mojeppk, "samo osiąganie dochodów poniżej ustawowego progu nie wystarczy, by pracodawca zaczął pobierać niższą składkę". Zmiana nie dzieje się automatycznie – to pracownik musi podjąć inicjatywę. Aby możliwa była obniżona wpłata do PPK, pracownik musi złożyć swojemu pracodawcy specjalną deklarację, w której określa wysokość nowej składki (od 0,5% do 1,99%). Wniosek zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu jego złożenia.

Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek weryfikować wysokość wynagrodzenia pracownika w każdym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu, na przykład z powodu premii czy nadgodzin, pensja przekroczy próg 5767,20 zł, pracodawca zignoruje złożoną deklarację. W takim miesiącu z listy płac zostanie pobrana standardowa wpłata w wysokości 2%, a do obniżonej stawki powróci automatycznie w kolejnym okresie rozliczeniowym, o ile zarobki znów zmieszczą się w limicie.

Praca w kilku miejscach a PPK – na co uważać, by nie stracić dopłaty?

Największe ryzyko wiąże się z sytuacją, w której pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach jednocześnie. Każdy pracodawca weryfikuje limit dochodowy wyłącznie na podstawie wynagrodzenia, które sam wypłaca. Nie ma on wglądu w zarobki pracownika z innych źródeł. Dlatego obowiązek pilnowania łącznego dochodu spoczywa w całości na uczestniku PPK. To kluczowa kwestia, ponieważ pomyłka może być kosztowna.

Jeśli uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych korzysta z obniżonej wpłaty, a jego łączne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekroczy w danym miesiącu próg 120% płacy minimalnej, straci on prawo do dopłaty rocznej od państwa w wysokości 240 zł. Utrata dopłaty dotyczy całego roku, w którym doszło do przekroczenia. Zanim więc zdecydujesz się na złożenie deklaracji o obniżeniu wpłaty, dokładnie podsumuj swoje zarobki. Pamiętaj, że im więcej wpłacasz do PPK, tym większy kapitał budujesz na przyszłość. Z opcji obniżenia składki warto korzystać tylko wtedy, gdy jest to finansowo konieczne.

PTNW - Modzelewski