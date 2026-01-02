PPK na fali! Rekordowe miliardy złotych na kontach i miliony uczestników

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zakończyły 2025 r. z rekordem. Aktywa sięgnęły 45,06 mld zł, a liczba uczestników wzrosła do 4,12 mln osób. To wynik o ponad 4 mld zł lepszy niż zakładał plan, według danych PFR Portal PPK.

  • PPK zakończyły 2025 rok z rekordowymi aktywami 45,06 mld zł, co znacznie przekroczyło prognozy o ponad 4 mld zł.
  • Liczba uczestników PPK przekroczyła 4,12 miliona osób, potwierdzając rosnące zaufanie do programu.
  • Oszczędności w PPK są prywatne, dziedziczone i dostępne w sytuacjach takich jak choroba czy wkład własny na kredyt hipoteczny.
  • Wyniki PPK pokazują, że program rozwija się szybciej niż przewidywano, budując solidne fundamenty dla przyszłego oszczędzania.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) na koniec 2025 r.: rekord aktywów

Koniec 2025 r. przyniósł kolejny mocny sygnał, że Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) rozwijają się szybciej, niż przewidywano. Jak poinformował w piątek PFR Portal PPK, wartość środków zgromadzonych w programie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 45,06 mld zł, a liczba osób oszczędzających przekroczyła 4,12 mln. Oznacza to, że PPK nie tylko utrzymały trend wzrostowy, ale też wyraźnie przebiły pierwotne założenia.

PFR Portal PPK: wynik lepszy o ponad 4 mld zł od planu

Portal podkreślił, że jeszcze niedawno plan zakładał zakończenie roku z aktywami na poziomie 41 mld zł, jednak finalny rezultat okazał się znacznie wyższy.  - „Plan zakładał zamknięcie roku na poziomie 41 mld zł. Rzeczywistość okazała się o ponad 4 mld zł lepsza” - podkreślił PFR Portal PPK.

Marta Damm-Świerkocka o PPK: „solidne fundamenty” pod dalszy rozwój

W ocenie członkini zarządu PFR Portal PPK Marty Damm-Świerkockiej, taki wynik na finiszu roku to potwierdzenie rosnącego zaufania do programu oraz dobry punkt wyjścia do dalszej budowy skali oszczędzania.To sygnał, że PPK rosną szybciej, niż przewidywano, a zaufanie do programu realnie się umacnia. Bo wystarczy zostawić oszczędności w PPK w spokoju, by czas zaczął działać na korzyść uczestników” – zaznaczyła Damm-Świerkocka. Przypomniała też, że start programu w 2019 r. oznaczał budowanie mechanizmu oszczędzania od podstaw. 

PPK — prywatne środki, dziedziczenie i dostęp w szczególnych sytuacjach

W komunikacie przypomniano, że oszczędności w PPK są prywatną własnością uczestników i podlegają dziedziczeniu. Środki są inwestowane na rynku kapitałowym i można z nich skorzystać w określonych przypadkach, m.in. w razie choroby lub przy wpłacie wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Uczestnicy mają też stały wgląd w stan konta — możliwość sprawdzania oszczędności 24/7.  

