PPK zakończyły 2025 rok z rekordowymi aktywami 45,06 mld zł, co znacznie przekroczyło prognozy o ponad 4 mld zł.

Liczba uczestników PPK przekroczyła 4,12 miliona osób, potwierdzając rosnące zaufanie do programu.

Oszczędności w PPK są prywatne, dziedziczone i dostępne w sytuacjach takich jak choroba czy wkład własny na kredyt hipoteczny.

Wyniki PPK pokazują, że program rozwija się szybciej niż przewidywano, budując solidne fundamenty dla przyszłego oszczędzania.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) na koniec 2025 r.: rekord aktywów

Koniec 2025 r. przyniósł kolejny mocny sygnał, że Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) rozwijają się szybciej, niż przewidywano. Jak poinformował w piątek PFR Portal PPK, wartość środków zgromadzonych w programie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 45,06 mld zł, a liczba osób oszczędzających przekroczyła 4,12 mln. Oznacza to, że PPK nie tylko utrzymały trend wzrostowy, ale też wyraźnie przebiły pierwotne założenia.

PFR Portal PPK: wynik lepszy o ponad 4 mld zł od planu

Portal podkreślił, że jeszcze niedawno plan zakładał zakończenie roku z aktywami na poziomie 41 mld zł, jednak finalny rezultat okazał się znacznie wyższy. - „Plan zakładał zamknięcie roku na poziomie 41 mld zł. Rzeczywistość okazała się o ponad 4 mld zł lepsza” - podkreślił PFR Portal PPK.

Marta Damm-Świerkocka o PPK: „solidne fundamenty” pod dalszy rozwój

W ocenie członkini zarządu PFR Portal PPK Marty Damm-Świerkockiej, taki wynik na finiszu roku to potwierdzenie rosnącego zaufania do programu oraz dobry punkt wyjścia do dalszej budowy skali oszczędzania. „To sygnał, że PPK rosną szybciej, niż przewidywano, a zaufanie do programu realnie się umacnia. Bo wystarczy zostawić oszczędności w PPK w spokoju, by czas zaczął działać na korzyść uczestników” – zaznaczyła Damm-Świerkocka. Przypomniała też, że start programu w 2019 r. oznaczał budowanie mechanizmu oszczędzania od podstaw.

PPK — prywatne środki, dziedziczenie i dostęp w szczególnych sytuacjach

W komunikacie przypomniano, że oszczędności w PPK są prywatną własnością uczestników i podlegają dziedziczeniu. Środki są inwestowane na rynku kapitałowym i można z nich skorzystać w określonych przypadkach, m.in. w razie choroby lub przy wpłacie wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Uczestnicy mają też stały wgląd w stan konta — możliwość sprawdzania oszczędności 24/7.

