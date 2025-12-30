Od 1 stycznia 2026 r. limit zwolnienia z VAT wzrośnie do 240 tys. zł, co jest dobrą wiadomością dla małych firm.

Od 1 kwietnia 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, w tym 2 milionów mikrofirm, co wymaga pilnego przygotowania.

Zmiany w podatkach i fakturowaniu to nie wszystko – należy śledzić decyzje RPP wpływające na koszt kredytów oraz harmonogramy naborów dotacji.

Firmy muszą przygotować się na niepewność regulacyjną, monitorując projekty ustaw, w tym te dotyczące przyszłych zmian w PIT, CIT i potencjalnego podatku cyfrowego.

Początek roku pod znakiem podatków: wyższy limit VAT i nowe zasady dla kierowców

Nowy rok to dla przedsiębiorców tradycyjnie czas wdrażania nowych regulacji. Nie inaczej będzie w 2026 r., który przyniesie istotne modyfikacje w systemie podatkowym. Najważniejszą z nich jest podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT – od 1 stycznia wzrośnie on z 200 tys. zł do 240 tys. zł rocznego obrotu. To dobra wiadomość dla setek tysięcy najmniejszych firm, które będą mogły uniknąć dodatkowych obowiązków związanych z byciem czynnym podatnikiem VAT. Co więcej, przepisy przejściowe umożliwią powrót do zwolnienia tym firmom, które w 2025 r. nie przekroczyły nowego progu 240 tys. zł.

Styczeń to jednak nie tylko wyższy limit VAT. Przedsiębiorców czekają też inne modyfikacje, które bezpośrednio wpłyną na finanse firm. Kluczowe daty i zmiany na początku roku to:

1 stycznia: Obniżenie limitu amortyzacji dla samochodów spalinowych i klasycznych hybryd ze 150 tys. zł do 100 tys. zł.

1 stycznia: Rozszerzenie obowiązku przesyłania JPK_CIT na kolejne grupy podatników.

1 stycznia: Zniesienie obowiązku składania CIT-15J w spółkach jawnych (przy braku zmian w składzie wspólników).

do 20 stycznia: Termin na wpłatę zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałtu za grudzień/IV kwartał 2025 r.

- Z początkiem roku firmy uruchamiają nowe budżety inwestycyjne, dla MSP to czas decyzji czy finansować inwestycje długiem, czy czekać na możliwe zmiany stóp procentowych. Podatki, dotacje i polityka pieniężna coraz mocniej się przenikają. Ważny jest nawet kurs euro do złotówki, bo 1 stycznia nastąpi korekta limitów podatkowych wynikająca z przeliczenia waluty. Dla mniejszych firm kalendarium nie jest tylko listą terminów, ale narzędziem zarządzania ryzykiem i kosztami – zauważa Krzysztof Skowronek z eFaktor. Wszystkie te zmiany dla firm 2026 wymagają od przedsiębiorców nie tylko dostosowania księgowości, ale także strategicznego planowania, by zminimalizować nowe obciążenia i wykorzystać pojawiające się szanse.

KSeF 2026 – rewolucja w fakturowaniu, na którą firmy nie są gotowe

O ile zmiany w podatku VAT dotkną części firm, o tyle wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to prawdziwa rewolucja, która obejmie niemal każdego przedsiębiorcę w Polsce. Proces ten został podzielony na dwa etapy. Pierwszy ruszy 1 lutego 2026 r. i obejmie największe podmioty, których wartość sprzedaży w 2024 roku przekroczyła 200 mln zł. To jednak tylko preludium do właściwej transformacji.

Największa rewolucja nadejdzie jednak 1 kwietnia, kiedy obowiązkowy KSeF 2026 obejmie wszystkich pozostałych przedsiębiorców, w tym blisko 2 miliony mikrofirm, jednoosobowych działalności gospodarczych, przedstawicieli wolnych zawodów czy małego handlu. Oznacza to koniec z tradycyjnymi fakturami papierowymi i PDF na rzecz ustandaryzowanego, centralnego systemu elektronicznego. Eksperci ostrzegają, że wiele firm, szczególnie tych najmniejszych, wciąż nie jest przygotowanych na tak fundamentalną zmianę.

- 1 kwietnia 2026 r. to jedna z kluczowych dat 2026 roku - KSeF obejmie wszystkich przedsiębiorców. Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur w 2026 r. zapowiada się jako jedno z największych wyzwań organizacyjnych dla sektora MŚP. Ciągle znaczna część firm nie jest gotowa do zmiany. Dane pokazują, że przyzwyczajenie do faktur papierowych oraz niewystarczający poziom testów systemu (...) mogą skutkować problemami wdrożeniowymi i „wąskim gardłem” po stronie biur księgowych – podsumowuje Kamil Fac, Wiceprezes Faktura.pl.Jak dodaje ekspert, dla firm, które odpowiednio wcześnie zapewnią sobie wsparcie, system może okazać się narzędziem porządkującym finanse. Czasu na przygotowania jest jednak coraz mniej.

Dotacje dla firm i koszt kredytu w 2026 roku

Kluczowe zmiany dla firm 2026 nie kończą się na podatkach i obowiązkowym systemie fakturowania. Równie istotne dla płynności finansowej i rozwoju przedsiębiorstw będą czynniki związane z zewnętrznym finansowaniem. Warto więc śledzić nie tylko terminy podatkowe, ale również kalendarz posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz harmonogramy naborów o dotacje.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych, podejmowane na comiesięcznych posiedzeniach, będą miały bezpośredni wpływ na koszt kredytów inwestycyjnych i obrotowych oraz rat leasingu. W pierwszym kwartale 2026 roku posiedzenia decyzyjne zaplanowano na:

13–14 stycznia,

3–4 lutego,

3–4 marca,

8–9 kwietnia.

Każda z tych dat może przynieść zmianę, która odczuwalnie wpłynie na budżety inwestycyjne firm. Równolegle przedsiębiorcy powinni aktywnie monitorować nabory wniosków o dofinansowanie, m.in. z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wiele konkursów dotyczących cyfryzacji, innowacji czy grantów eksportowych rusza właśnie na początku roku, a świadome planowanie pozwala skutecznie pozyskać środki na rozwój.

Niepewność regulacyjna – jakie kolejne zmiany czekają na horyzoncie?

Choć kalendarz na pierwszą połowę roku jest już gęsto wypełniony, przedsiębiorcy muszą być gotowi na kolejne modyfikacje. Eksperci wskazują, że rok 2026 będzie okresem przygotowawczym dla następnych, dużych projektów legislacyjnych, co wprowadza element niepewności w otoczeniu biznesowym. W tle najważniejszych wydarzeń, takich jak wdrożenie KSeF 2026, toczą się już prace nad regulacjami, które mogą zdefiniować krajobraz gospodarczy w kolejnych latach.

To niestety wpływa na niepewność regulacyjną, a dalsze zapowiadane zmiany dla firm 2026 i lat kolejnych wymagają od przedsiębiorców stałego monitorowania projektów ustaw i konsultacji. Jednym z takich projektów jest zapowiadany podatek cyfrowy. Choć formalnie ma on objąć globalne platformy technologiczne, jego wprowadzenie może pośrednio przełożyć się na wzrost kosztów usług cyfrowych, z których na co dzień korzystają polskie firmy.

Rok 2026 będzie okresem istotnych decyzji przygotowujących grunt pod kolejne lata. (...) Równolegle trwają prace nad kolejnymi zmianami w PIT i CIT, które nie zdążą wejść w życie od stycznia 2026 r., ale mogą zostać uchwalone w trakcie roku lub przesunięte na 2027 r. (...) Dla przedsiębiorców istotne będą także adaptacje przepisów unijnych - niektóre zwiększą koszty administracyjne prowadzenia działalności. Ważne będzie monitorowanie projektów ustaw i konsultacji. One zadecydują o realnym kształcie otoczenia prawnego biznesu w kolejnych latach – podsumowuje Krzysztof Skowronek z eFaktor.

Początek 2026 roku to dla firm czas fundamentalnych zmian. Wyższy limit VAT jest bez wątpienia korzystnym rozwiązaniem dla najmniejszych podmiotów. Jednak prawdziwym testem organizacyjnym i technologicznym będzie obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, który wymusi cyfrową transformację na niespotykaną dotąd skalę. W obliczu tych wyzwań oraz legislacyjnej niepewności, kluczem do stabilnego prowadzenia biznesu staje się nie tylko adaptacja do nowych przepisów, ale także proaktywne planowanie finansowe i śledzenie otoczenia regulacyjnego.