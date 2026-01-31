Zdolność kredytowa Polaków wzrosła dzięki podwyżkom płac (prawie 9% r/r) i obniżkom stóp procentowych, co zaowocowało 29% wzrostem wniosków o kredyt hipoteczny.

Rodzina z dochodem 8 tys. zł netto i 20% wkładem własnym może liczyć na kredyt rzędu 412 tys. zł, co pozwala na zakup mieszkania o powierzchni 31-45 m² w zależności od miasta.

Przy dochodzie 11 tys. zł netto i wkładzie własnym, budżet na zakup nieruchomości wzrasta do ponad 916 tys. zł, umożliwiając nabycie mieszkania o powierzchni 50-83 m².

Gospodarstwa domowe zarabiające 15 tys. zł netto miesięcznie mają zdolność kredytową przekraczającą 1,1 mln zł (ponad 1,3 mln zł z wkładem własnym), co pozwala na zakup ponad 100-metrowego mieszkania w wielu miastach.

Zdolność kredytowa Polaków rośnie. Rynek sprzyja kupującym

Ostatnie miesiące przyniosły pozytywne zmiany dla osób planujących zakup własnego mieszkania. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 roku wyniosło 9583 zł brutto, co oznacza niemal 9-procentowy wzrost rok do roku. Jednocześnie seria obniżek stóp procentowych przeprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyła się na tańsze kredyty. Oba te czynniki wpłynęły na wyraźne zwiększenie zdolności kredytowej Polek i Polaków, co potwierdza o 29% większa liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy w ujęciu rocznym.

Sytuacja na rynku nieruchomości również wydaje się stabilizować. Ceny mieszkań, choć wciąż rosną, to już nie w tak zawrotnym tempie jak kilkanaście miesięcy temu. Według danych portalu Rynekpierwotny.pl, średnia cena metra kwadratowego w 14 największych miastach Polski wzrosła w ciągu roku o 3%. Najdrożej jest tradycyjnie w Warszawie (18 419 zł/m²), a najtaniej w Kielcach (11 062 zł/m²).

Kredyt hipoteczny przy zarobkach 8 tys. zł netto. Na jakie mieszkanie stać rodzinę?

Czy para z dzieckiem, której łączne dochody netto wynoszą 8 tys. zł, ma szansę na własne M? Mimo że zarobki te są niższe niż suma dwóch średnich krajowych, odpowiedź jest twierdząca. Banki, analizując zdolność kredytową klientów, biorą pod uwagę nie tylko zarobki, ale także szereg innych czynników, jak liczba osób w gospodarstwie domowym czy posiadany wkład własny.

- Posłużmy się jednak modelowym przykładem gospodarstwa domowego - składającego się z pary i dziecka - w którym kredytobiorcy uzyskują dochody z umowy o pracę w łącznej kwocie 8.000 zł i dysponują wkładem własnym na poziomie 20%. Zdolność kredytowa wynosi w tym przypadku średnio 412 tys. zł - wyjaśnia Tomasz Bujański z Działu Wsparcia Kredytów Hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse. Ekspert dodaje, że po doliczeniu 20-procentowego wkładu własnego, rodzina dysponuje budżetem w wysokości 515 tys. zł. W praktyce pozwala to na zakup mieszkania o powierzchni 31 m² w Krakowie, 37 m² w Poznaniu lub 45 m² w Łodzi.

Dochód 11 tys. zł netto. O ile większe mieszkanie można kupić?

Znacznie większe pole manewru zyskują rodziny, których wspólny budżet domowy zasilają comiesięczne wpływy na poziomie 11 tys. zł netto. Choć to wciąż poniżej sumy dwóch średnich krajowych pensji, taka kwota pozwala myśleć o znacznie większym lokum. Przeciętna zdolność kredytowa przy zarobkach 11 tys. zł netto wynosi niemal 733 tys. zł, co łącznie z wkładem własnym daje już znacznie większe możliwości zakupu nieruchomości. Łącznie z wkładem własnym daje nam to ponad 916 tys zł i pozwala na rozglądanie się za lokalem o powierzchni 50 m² w Warszawie, 51 m² w Gdańsku, 78 m² w Rzeszowie czy 83 m² w Kielcach. - Warto wspomnieć, że zwykle cena m² lokalu jest niższa w przypadku większych lokali, dlatego kawalerki w tym samym mieście mogą być relatywnie najdroższe - zaznacza Tomasz Bujański.

Zarobki powyżej średniej krajowej. Jakie możliwości daje dochód 15 tys. zł?

Największy komfort wyboru mają gospodarstwa domowe, których łączne zarobki przekraczają próg 15 tys. zł netto miesięcznie. W takim przypadku banki są skłonne pożyczyć znacznie wyższe kwoty, otwierając drogę do zakupu dużych, rodzinnych mieszkań nawet w najdroższych lokalizacjach. W przypadku łącznych dochodów na poziomie 15 tys. zł netto, modelowy kredyt hipoteczny może przekroczyć kwotę 1,1 mln zł, co pozwala na zakup ponad 100-metrowego mieszkania w wielu miastach wojewódzkich.

W przypadku łącznych dochodów na poziomie 15 tys. zł średnia zdolność kredytowa wynosi 1 117 000 zł. Wraz z wkładem własnym daje to 1 396 250 zł. Umożliwia to zakup lokalu o powierzchni 76 m² w Warszawie, 110 m² w Katowicach, 121 m² w Łodzi czy 119 m² w Białymstoku - podsumowuje ekspert ANG Odpowiedzialne Finanse. W Bydgoszczy czy Kielcach za taką kwotę można już nabyć mieszkanie o metrażu przekraczającym 125 m².

