Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz pierwszy od maja 2025 roku nie obniżyła stóp procentowych.

Ekonomiści nie wykluczali obniżki, biorąc pod uwagę spadek inflacji w grudniu 2025 roku.

Prognozy na 2026 rok wskazują na kolejne obniżki stóp procentowych, ale ich liczba zależy od inflacji.

Decyzja RPP ma bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytów i opłacalność depozytów.

Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych w styczniu 2026 roku. To pierwsza przerwa w cyklu obniżek

Po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 14 stycznia stopy procentowe nie uległy zmianie. To oznacza, że obecnie wynoszą:

Stopa referencyjna 4,00%

4,00% Stopa lombardowa 4,50%

4,50% Stopa depozytowa 3,50%

3,50% Stopa redyskontowa weksli 4,05%

4,05% Stopa dyskontowa weksli 4,10 proc.

To pierwsza przerwa RPP po cyklu obniżek stóp procentowych w 2025 roku. W maju 2025 roku była pierwsza obniżka stóp procentowych (0,5 punktów procentowych - z 5,75 proc. do 5,25 proc. stopy referencyjnej), po niej nastąpiła miesięczna przerwa - w czerwcu RPP nie podjęła decyzji o cięciach. Również w lipcu doszło do obniżki o 0,25 punktów procentowych. Z kolei w sierpniu - tak jak co roku - nie było posiedzenia decyzyjnego RPP.

Od września RPP zaczęła już regularny cykl obniżek, praktycznie co miesiąc spadały stopy procentowe, czasem ku zaskoczeniu ekonomistów. Od września do grudnia, co miesiąc RPP obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych. Tym samym w cztery miesiące stopa referencyjna spadła z 4,75 proc. do 4 proc.

W maju 2025 roku RPP obniżyła stopy procentowe o 0,5 punktu procentowych;

Według przewidywań ekonomisty RPP mogła się skusić na obniżkę

Według wstępnych danych GUS, inflacja w grudniu wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym, co stanowiło spadek w porównaniu z listopadem (2,5 proc.). Niespodziewana zmiana spowodowała, że niektórzy członkowie RPP zaczęli dopuszczać możliwość dyskusji o obniżkach stóp na styczniowym posiedzeniu.

Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego, w rozmowie z PAP stwierdził, że jeszcze w grudniu dominował przekaz o pauzie w działaniach RPP na początku roku. Ale pozytywne dane o nflacji za grudzień, opublikowane przez GUS w Sylwestra, zmieniły postrzeganie sytuacji w radzie.

W 2026 roku będą kolejne obniżki stóp procentowych

Adam Antoniak prognozuje trzy obniżki stóp procentowych w 2026 roku, co skutkowałoby spadkiem stopy referencyjnej NBP z obecnych 4 proc. do 3,25 proc. Zaznacza jednak, że liczba cięć może być większa, jeśli inflacja okaże się niższa od przewidywań.

Ekonomista ING BSK ocenia perspektywy inflacyjne jako dobre, spodziewając się, że przynajmniej do połowy roku inflacja utrzyma się poniżej celu NBP. Przypomnijmy, że cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym pasmem odchyleń o 1 pkt. proc. w obie strony.

