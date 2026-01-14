Stabilny dolar: Kurs dolara utrzymuje się, mimo zagrożeń, dzięki zgodności inflacji CPI w USA (2,7% r/r) z prognozami i względnemu spokojowi po ustąpieniu sporu Fed-Biały Dom.

Wpływ ceł na dolara: Potencjalne podważenie legalności ceł przez Sąd Najwyższy USA może paradoksalnie wzmocnić dolara, ograniczając oczekiwania na obniżki stóp procentowych.

Siła złotego: Polski złoty wykazuje odporność na globalne wahania, a jego kurs czeka na dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniętrznej w sprawie stóp procentowych.

RPP pod presją: RPP jest w trudnej sytuacji, balansując między zapowiedzianym okresem "wait-and-see" a wrażliwością na zaskakująco niską grudniową inflację, co stawia pod znakiem zapytania utrzymanie stóp procentowych

Dlaczego kurs dolara jest stabilny mimo tylu zagrożeń?

Na rynkach finansowych zapanował względny spokój po tym, jak nie doszło do eskalacji sporu między Białym Domem a amerykańską Rezerwą Federalną. To pozwoliło inwestorom ponownie skupić się na danych makroekonomicznych, które w ostatnim czasie zdają się potwierdzać scenariusz Fed. Wczorajszy odczyt inflacji CPI w USA, zgodny z konsensusem na poziomie 2,7% r/r, pokazał, że wpływ ceł na gospodarkę jest wolniejszy, niż się obawiano. W rezultacie, pomimo wielu czynników ryzyka, kurs dolara amerykańskiego na razie pozostaje bardzo stabilny, a para €/US$ weszła w wąski trend horyzontalny w przedziale 1,16 – 1,17. Inwestorzy wyczekują teraz na dane o sprzedaży detalicznej i inflacji producenckiej (PPI).

Jak decyzja Sądu Najwyższego USA wpłynie na kurs dolara?

Kluczowym wydarzeniem, które może wstrząsnąć rynkiem, jest oczekiwany werdykt Sądu Najwyższego USA w sprawie legalności ceł wprowadzonych przez administrację prezydenta. Paradoksalnie, scenariusz podważenia ich legalności mógłby okazać się wsparciem dla amerykańskiej waluty. Jak wskazują analitycy ING Banku Śląskiego, zakwestionowanie legalności wprowadzonych ceł może wpłynąć na wyceny rynkowe i wesprzeć kurs dolara z uwagi na ograniczenie oczekiwań na cięcia stóp procentowych. Ubytek dochodów budżetowych z ceł i ewentualna konieczność wprowadzenia nowych obciążeń przez Donalda Trumpa wywołałyby nową falę niepewności, która ograniczyłaby pole do łagodzenia polityki monetarnej przez Fed.

Kurs złotego czeka na decyzję RPP. Co ze stopami procentowymi?

Środowa sesja przynosi mieszane nastroje wokół złotego. Kurs euro (EUR/PLN) oscyluje wokół 4,19 zł (-0,03%), a dolar amerykański (USD/PLN) lekko zyskuje, osiągając poziom 3,60 zł (+0,05%). Z kolei frank szwajcarski (CHF/PLN) tanieje do 4,50 zł (-0,11%). Mimo tych wahań na krajowym podwórku obserwujemy imponującą siłę polskiej waluty. Stabilny kurs złotego, który raz jeszcze udowodnił swoją odporność na wydarzenia globalne, wyczekuje na dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

Analitycy ING Banku Śląskiego podkreślają, że Rada pozostaje w trudnym położeniu. Z jednej strony w grudniu ogłosiła przejście w krótki okres „wait-and-see” (ich zdaniem do marca). Z drugiej, jej funkcja reakcji charakteryzuje się wysoką wrażliwością na bieżące odczyty inflacji, a ta w grudniu zaskoczyła po niższej stronie. Dlatego, jak szacują eksperci, chociaż rynek spodziewa się utrzymania stóp na niezmienionym poziomie, co wsparłoby próbę ataku na poziom 4,20 za euro, to cięcie kosztu pieniądza jest tylko nieznacznie mniej prawdopodobne (prawdopodobieństwo obniżki szacują na 35%).

