WiFi na pokładzie samolotu? LOT wprowadza dodatkowe udogodnienie

PLL LOT wprowadza Wi-Fi na pokładach Boeingów 787 Dreamliner, zaczynając od jednego samolotu.

Dostępne są dwa pakiety: Chat (komunikatory tekstowe) i Streaming (przeglądanie stron, wideo, praca online).

Bezpłatny dostęp do Wi-Fi dla pasażerów LOT Business Class i wybranych uczestników programu Miles & More.

LOT wprowadza Wi-Fi na pokładach samolotów

Polskie Linie Lotnicze LOT wprowadzają usługę Wi-Fi na pokładach floty dalekodystansowej. Przewoźnik ogłosił w piątek 6 marca, że pasażerowie mogą już korzystać z internetu podczas lotu, co stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na stały dostęp do sieci. Na razie Wi-Fi jest dostępne na pokładzie jednego samolotu typu Boeing 787 Dreamliner, ale przewoźnik planuje rozszerzyć tę usługę na kolejne maszyny do końca kwietnia.

- Internet jest dziś oczekiwanym elementem oferty na rejsach długodystansowych. Dlatego jego wdrożenie w naszej flocie traktujemy jako naturalny etap rozwoju produktu, który odpowiada na potrzeby pasażerów – zarówno podróżujących służbowo, jak i prywatnie. Zależało nam na rozwiązaniu, które zapewni stabilność i wysoką jakość, dlatego wybraliśmy partnera o ugruntowanym doświadczeniu w lotnictwie, z którego technologii korzystają przewoźnicy na całym świecie - podkreśla Izabela Leszczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience PLL LOT,.

LOT zdecydował się na współpracę z firmą Viasat, dostawcą internetu pokładowego najnowszej generacji.

Prezes Viasat Aviation, Don Buchman, podkreślił, że zapewnienie szybkiego i niezawodnego pokładowego Wi-Fi na pokładzie floty Dreamlinerów to „istotny kamień milowy”.

Viasat to globalna firma komunikacyjna z biurami w 24 krajach na całym świecie. W maju 2023 roku firma sfinalizowała przejęcie Inmarsat, tworząc nowego, globalnego lidera w dziedzinie komunikacji.

Pakiety dostępu do internetu w LOT są płatne

LOT przygotował dwa płatne pakiety dostępu do internetu, aby sprostać różnym potrzebom pasażerów:

Chat: Umożliwia korzystanie z komunikatorów tekstowych, idealny dla osób, które chcą pozostać w kontakcie z bliskimi i współpracownikami. Streaming: Pozwala na przeglądanie stron internetowych, oglądanie materiałów wideo i pracę online, co zadowoli tych, którzy chcą wykorzystać czas lotu na rozrywkę lub obowiązki zawodowe.

Bezpłatny dostęp do internetu przysługuje pasażerom LOT Business Class oraz uczestnikom wybranych linii partnerskich programu Miles & More, posiadającym określone statusy, niezależnie od klasy podróży. To dodatkowy benefit dla lojalnych klientów LOT-u.

