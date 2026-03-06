Ceny mieszkań w Podolszynie są prawie dwa razy niższe niż w Warszawie

Osiedle niemal podwoi liczbę mieszkańców całej wsi

W okolicy brakuje szkół, chodników i porządnych dróg dojazdowych

Władze Warszawy zablokowały podobną inwestycję na Ursynowie

Osiedle w Podolszynie — co tam powstaje?

Na terenie gminy Lesznowola, w miejscowości Podolszyn, deweloper buduje osiedle mieszkaniowe Zielono Mi. Inwestycja zlokalizowana jest dosłownie między polami ornymi. Deweloper reklamuje projekt jako „domy z ogrodem w lokalizacji z potencjałem wzrostu wartości”.

Dziś Podolszyn liczy zaledwie 280 mieszkańców. Po zasiedleniu nowego osiedla ta liczba ma się podwoić.

To jest pierwsza taka duża inwestycja w naszym sołectwie

— mówi Wirtualnej Polsce sołtyska Małgorzata Brzezińska.

Ceny mieszkań pod Warszawą — ile kosztuje metr?

To właśnie cena mieszkań pod Warszawą przyciąga kupujących. Metr kwadratowy na osiedlu Zielono Mi kosztuje od 9 do 10 tys. zł. Dla porównania — w samej Warszawie stawki przekraczają 15–18 tys. zł za mkw.

Różnica jest więc wyraźna. Dla wielu kupujących to główny argument za zakupem.

Brak infrastruktury — największy problem nowego osiedla

Niska cena ma swoją drugą stronę. W okolicy osiedla brakuje podstawowej infrastruktury:

Szkół — rodziny z dziećmi muszą liczyć na dowóz do placówek w odleglejszych miejscowościach

Chodników — piesze przemieszczanie się po okolicy jest utrudnione

Szerokiej drogi dojazdowej — jedyna droga dojazdowa to ulica Zielona, której szerokość odpowiada potrzebom małej wsi sprzed kilkudziesięciu lat, nie nowoczesnego osiedla

Infrastruktury społecznej — w pobliżu są jedynie dwie ławki przy kapliczce

To poważne wyzwania, szczególnie dla rodzin z dziećmi i osób niezmotoryzowanych.

Warszawa zablokowała podobną inwestycję na Ursynowie

Kontrowersje wokół budowy osiedli na terenach rolnych nie są nowe. W ubiegłym roku władze Warszawy zablokowały budowę osiedla na Ursynowie. Deweloper planował dziewięć bloków przy ul. Kurantów, w południowo-zachodniej części dzielnicy, tuż przy granicy miasta.

Urzędnicy odmówili zgody, wskazując, że teren służył dotychczas jako przestrzeń rekreacyjna dla okolicznych mieszkańców.

Przypadek Podolszyna jest inny — inwestycja leży poza granicami Warszawy, na terenie gminy Lesznowola, gdzie przepisy planistyczne są mniej restrykcyjne.

Czy warto kupić mieszkanie pod Warszawą bez infrastruktury?

To pytanie, które zadaje sobie wielu potencjalnych nabywców. Niskie ceny nieruchomości pod Warszawą kuszą, ale brak szkół, dróg i komunikacji publicznej może oznaczać realne koszty i niedogodności przez wiele lat.

Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że wartość takich inwestycji może rosnąć — o ile gmina nadąży z rozwojem infrastruktury. Jeśli jednak budowa dróg i szkół będzie się opóźniać, codzienne życie na takim osiedlu może okazać się uciążliwe.

Decyzja o zakupie mieszkania w Podolszynie wymaga więc dokładnej analizy — nie tylko ceny za metr kwadratowy, ale też realnych kosztów dojazdu, edukacji dzieci i jakości życia bez podstawowej infrastruktury.