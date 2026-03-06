Ceny paliw w Polsce wzrosły o ponad 50 gr/litr w ciągu tygodnia, co jest bezpośrednią konsekwencją eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wzrostu kursu dolara.

Średnie ceny benzyny Pb95 to 5,99 zł/litr, Pb98 – 6,74 zł/litr, a oleju napędowego ON – 6,40 zł/litr (stan na 4 marca).

Różnice w cenach paliw między województwami sięgają nawet 30 gr/litr, a największe podwyżki odnotowano w Lubuskiem (ON o 55 gr/litr) i Pomorskiem (Pb95 o 33 gr/litr).

Regionalne zróżnicowanie cen wynika z kosztów logistyki, konkurencji na rynku i lokalnych kosztów prowadzenia działalności.

Skąd te podwyżki? Nagły wzrost cen ropy i dolara

Za skokiem cen na pylonach stacji stoją dwa główne czynniki, oba związane z sytuacją na świecie. Po pierwsze, eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i atak na Iran wywołały ogromne zamieszanie na rynkach finansowych. To natychmiast przełożyło się na notowania ropy naftowej, która w ciągu zaledwie tygodnia zdrożała na światowych giełdach o około 18 procent.

Drugim powodem jest umacniający się dolar amerykański, w którym rozlicza się handel ropą. Jego kurs w ubiegłym tygodniu wzrósł z okolic 3,57 zł do nawet 3,70 zł. Gwałtowne podwyżki cen paliw to bezpośredni efekt drożejącej o 18 proc. ropy naftowej i umacniającego się dolara. Te dwa elementy razem tworzą mieszankę, która musiała znaleźć odzwierciedlenie w cennikach hurtowych, a w konsekwencji – na stacjach benzynowych w całej Polsce.

Choć wzrost cen dotknął wszystkich kierowców, skala podwyżek jest bardzo różna w zależności od miejsca zamieszkania. To, co widzimy na stacjach, to już efekt zmian, które najpierw pojawiły się w cennikach hurtowych. Według danych portalu e-petrol.pl, na które powołuje się Business Insider, z 4 marca, średnie ceny paliw w Polsce wyniosły 5,99 zł za benzynę Pb95 i 6,40 zł za olej napędowy.

To jednak tylko średnia. Prawdziwy obraz sytuacji wyłania się, gdy spojrzymy na mapę Polski. Okazuje się, że w województwie śląskim za litr popularnej „dziewięćdziesiątki piątki” płacono średnio 5,88 zł, podczas gdy w świętokrzyskim cena sięgała 6,16 zł. Różnica to aż 28 groszy na jednym litrze.

Jeszcze ciekawiej robi się, jeśli chodzi olej napędowy. Tutaj rozpiętość cen między najtańszym a najdroższym województwem wynosi 21 groszy (od 6,30 zł w opolskim do 6,51 zł w podkarpackim). Jednak to nie ceny, a skala podwyżek robi największe wrażenie. W województwie lubuskim cena diesla skoczyła w tydzień aż o 55 groszy. W tym samym czasie w opolskim podwyżka wyniosła „tylko” 27 groszy.

Dlaczego ceny paliw w województwach tak bardzo się różnią?

Skąd tak duże dysproporcje? To nie przypadek ani zła wola sprzedawców. Na finalną cenę na dystrybutorze składa się kilka kluczowych elementów, które różnią się w zależności od regionu.

Po pierwsze – logistyka. Im dalej stacja znajduje się od rafinerii lub dużego terminala paliwowego, tym wyższe są koszty transportu paliwa. Te koszty oczywiście doliczane są do ceny końcowej.

Po drugie – konkurencja. W dużych miastach i aglomeracjach, gdzie stacje benzynowe są na każdym rogu, toczy się ostra walka o klienta. To zmusza właścicieli do obniżania marż. Z kolei na terenach słabiej zaludnionych lub przy autostradach, gdzie alternatyw jest niewiele, ceny są zazwyczaj wyższe.

Do tego dochodzą jeszcze lokalne koszty prowadzenia biznesu, takie jak wysokość czynszów czy podatków od nieruchomości.

