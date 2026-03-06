Premier Tusk z pilnym apelem do prezydenta Nawrockiego i szefa NBP Glapińskiego. Chodzi o „SAFE 0 proc.”

Premier zwrócił się w piątek (6 marca) do prezydenta Karola Nawrockiego i szefa NBP Adama Glapińskiego ws. „SAFE 0 proc.” – Proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety, a gwarantuję, że w ciągu kilku godzin przekształcimy je w projekt ustawy. Jeśli dziś je dostanę, to w poniedziałek projekt trafi do Sejmu – powiedział szef rządu.

  • Premier Tusk zaapelował do prezydenta i prezesa NBP o pilne dostarczenie szczegółów inicjatywy „SAFE 0 proc.”, deklarując natychmiastowe przekształcenie ich w projekt ustawy.
  • Inicjatywa „polskiego SAFE 0 proc.”, różniąca się od unijnego, ma zapewnić 185 mld zł na zbrojenia z finansowaniem NBP, bez wykorzystania rezerw banku.
  • Tusk podkreśla potrzebę odłożenia polityki na bok w kwestii finansowania obronności i oczekuje konkretów, by szybko procedować ustawę.
  • Zdaniem rządu, Polska jest największym beneficjentem unijnego programu pożyczek SAFE (ok. 43,7 mld euro), z którego 89% ma trafić na wzmocnienie polskiej obronności.

Pilny apel premiera. Tusk chce konkretów w sprawie „SAFE 0 proc.”

Premier Donald Tusk publicznie wezwał prezydenta i prezesa NBP do działania. Szef rządu domaga się szczegółów ich nowej propozycji, nazwanej „polskim SAFE 0 proc.”, która ma zapewnić dodatkowe pieniądze na zbrojenia. Podkreślił, że czas nagli i nie ma go na polityczne przepychanki.

Premier zadeklarował, że jeśli otrzyma szczegóły inicjatywy SAFE 0 proc., rząd w ciągu kilku godzin przygotuje projekt ustawy, który natychmiast trafi do Sejmu. Jego słowa były bardzo bezpośrednie i miały zmobilizować Pałac Prezydencki oraz bank centralny do szybkiego działania.

– Za dużo emocji, za dużo plotek. Tu nie ma czego ukrywać, tylko kawa na ławę i jedziemy, bo sytuacja wymaga pełnej solidarności wszystkich instytucji – powiedział premier Donald Tusk.

Podkreślił też, że sprawa musi być załatwiona szybko i w pełni transparentnie, „w świetle reflektorów, żeby tu nie było dwuznaczności”. Dodał, że jest gotów do współpracy „od rana do wieczora”, a nawet w weekend, byle tylko przyspieszyć prace.

Czym jest „polski SAFE 0 proc.”? Propozycja prezydenta i prezesa NBP

Inicjatywa, o której tak głośno, to wspólna propozycja prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego,. Została przedstawiona jako alternatywa, a może uzupełnienie, dla unijnego programu pożyczkowego.

Głównym założeniem jest zapewnienie ogromnych pieniędzy na modernizację polskiej armii. Inicjatywa „polski SAFE 0 proc.” to propozycja sfinansowania zbrojeń kwotą 185 mld zł przy pomocy Narodowego Banku Polskiego, bez naliczania odsetek. To właśnie stąd w nazwie wzięło się „0 proc.”.

Kluczowe pytanie brzmi: skąd NBP weźmie na to pieniądze? Adam Glapiński wyjaśnił, że środki nie będą pochodzić z rezerw walutowych banku centralnego, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem. Zamiast tego mają zostać „wykreowane” i przekazane bezpośrednio do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Szczegółowy mechanizm tego działania nie został jednak publicznie przedstawiony

