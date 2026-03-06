Nowy obowiązek dla firm. Rząd Tuska nie pomoże, przedsiębiorcy zapłacą

Od 2026 roku małe firmy muszą samodzielnie kupić oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej księgi podatkowej i wysyłania jej fiskusowi w formie JPK, co stanowi większe wyzwanie niż KSeF.

Ministerstwo Finansów nie planuje rozszerzenia bezpłatnych narzędzi (np. e-mikrofirma) o funkcje prowadzenia księgowości, ani zwolnienia najmniejszych firm z tego obowiązku.

Eksperci obawiają się, że cyfryzacja księgowości może być zbyt radykalną zmianą, zwłaszcza dla starszych przedsiębiorców, co może utrudnić im prowadzenie działalności.

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą inwestować w komercyjne oprogramowanie, będą musieli skorzystać z usług biura rachunkowego.

Nowy obowiązek dla firm od 2026 roku. Co dokładnie się zmienia?

Od 2026 roku małe firmy w Polsce czeka prawdziwa rewolucja w księgowości. Nowy obowiązek dla firm to konieczność porzucenia papierowych ksiąg na rzecz w pełni cyfrowych rozliczeń. W praktyce oznacza to, że większość przedsiębiorców będzie musiała prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) wyłącznie w formie elektronicznej. Co więcej, dane te trzeba będzie regularnie przesyłać do urzędu skarbowego w specjalnym formacie, znanym jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku i, jak podaje „Rzeczpospolita”, obejmą większość małych biznesów. Pozostali dołączą do nich w kolejnym roku. Eksperci ostrzegają, że dla wielu, zwłaszcza starszych właścicieli firm, może to być bariera nie do przejścia. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia elektronicznej księgi podatkowej to dla wielu małych biznesów większe wyzwanie niż głośny KSeF.

Sylwia Rzepka, ekspertka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” stwierdziła: "Obawiam się, że dla wielu z nich, zwłaszcza starszych, może to być zbyt radykalna zmiana i mogą nie podołać nowym obowiązkom."

LUDZIE, NIE TANKUJCIE NA ZAPAS! - APELUJE MINISTER MOTYKA

Czy rząd zapewni darmowe oprogramowanie dla firm?

Przedsiębiorcy, którzy liczyli na darmowe narzędzia od państwa, muszą przygotować się na wydatki. Ministerstwo Finansów co prawda oferuje pewne formularze do przesyłania danych, ale samo przyznaje, że nie są to programy do kompleksowego prowadzenia księgowości. Nie ma co liczyć także na rozwój istniejących aplikacji.

Z odpowiedzi resortu dla „Rzeczpospolitej” jasno wynika, że rząd nie planuje rozbudowy aplikacji e-mikrofirma, która dziś służy głównie do rozliczeń VAT. Oznacza to, że przedsiębiorcy zostaną bez systemowego wsparcia i będą musieli na własną rękę szukać i finansować odpowiednie oprogramowanie, by spełnić nowy obowiązek dla firm.

Co więcej, nie ma szans na taryfę ulgową dla najmniejszych. Wszelkie nadzieje na ewentualne zwolnienia ucina stanowisko resortu. – Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac legislacyjnych nad wydaniem rozporządzenia, które zwalniałoby najmniejszych przedsiębiorców z nowych obowiązków – poinformował resort „Rzeczpospolitą".

7