Skarbówka weryfikuje polskich rezydentów podatkowych kupujących nieruchomości za granicą.

Kluczowe kryterium to nadwyżka wydatków nad przychodami – i to niezależnie od kraju zakupu.

Sam zakup mieszkania za granicą nie rodzi obowiązku podatkowego w Polsce – ale wynajem już tak.

KAS korzysta z danych wymienianych z zagranicznymi administracjami podatkowymi.

Skarbówka przygląda się zakupom nieruchomości za granicą

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytanie Polskiej Agencji Prasowej w sprawie monitorowania zakupów nieruchomości za granicą – w tym w krajach Zatoki Perskiej.

Odpowiedź jest jednoznaczna.

Nabycia nieruchomości poza granicami kraju pozostają w kręgu zainteresowania organów Krajowej Administracji Skarbowej

– poinformował resort.

Nie chodzi jednak o sam fakt zakupu. KAS skupia się na czymś innym: na relacji między wydatkami a przychodami podatnika.

Dubaj i kraje Zatoki Perskiej pod lupą fiskusa

Po ostatnich napięciach zbrojnych w regionie – ataku USA i Izraela na Iran oraz odwetowych uderzeniach Iranu – okazało się, że w krajach Zatoki Perskiej przebywa co najmniej kilkanaście tysięcy Polaków.

Część z nich to turyści. Znaczna część jednak osiedliła się tam na stałe – przede wszystkim ze względów podatkowych. Dubaj przyciąga Polaków niskimi podatkami i brakiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

To właśnie ta grupa znalazła się w polu zainteresowania KAS.

Kiedy polska skarbówka może zakwestionować zakup nieruchomości za granicą?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że „dominującym kryterium jest nadwyżka wydatków nad przychodami”. KAS analizuje, czy podatnik miał wystarczające środki na pokrycie zakupu z ujawnionych źródeł.

Co ważne – zasady są takie same niezależnie od kraju.

Ocena ryzyka jest tożsama dla całej grupy podatników, niezależnie od faktu, w którym kraju dokonano zakupu

– podkreślił resort.

Innymi słowy: zakup mieszkania w Dubaju jest traktowany tak samo jak zakup apartamentu w Warszawie czy Barcelonie.

Wymiana informacji między skarbówkami różnych krajów

KAS nie działa w próżni. Resort podkreśla, że dane do analizy pochodzą „m.in. z wymiany informacji z administracjami podatkowymi innych krajów”.

Polska uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany danych podatkowych – w ramach OECD i Unii Europejskiej. Dzięki temu fiskus może uzyskać informacje o nieruchomościach Polaków nawet w krajach spoza UE.

Czy zakup mieszkania za granicą jest opodatkowany w Polsce?

Tu jest ważne rozróżnienie, które podkreśla Ministerstwo Finansów.

Sam zakup nieruchomości w innym kraju nie wiąże się z obowiązkiem podatkowym w Polsce. Polak, który kupuje apartament w Dubaju, nie musi z tego tytułu płacić podatku w Polsce.

Inaczej jest jednak, gdy nieruchomość zaczyna przynosić dochody.

Obowiązek podatkowy powstaje, jeśli polski rezydent podatkowy osiąga z niej dochody, np. z najmu

– przypomina ministerstwo.

Oznacza to, że Polak wynajmujący mieszkanie za granicą powinien rozliczyć się z tego dochodu z polskim fiskusem – chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

Co to znaczy „polski rezydent podatkowy”?

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która:

przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, lub

ma w Polsce centrum interesów życiowych (rodzina, majątek, praca).

Osoby, które przeniosły się do Dubaju i faktycznie zerwały powiązania z Polską, mogą nie podlegać polskiemu obowiązkowi podatkowemu. Jednak KAS może to dokładnie sprawdzić.

Co powinieneś wiedzieć, nim kupisz mieszkanie w Dubaju?

Zakup nieruchomości za granicą sam w sobie nie jest problemem podatkowym. Problemy zaczynają się wtedy, gdy wydatki przekraczają ujawnione dochody – albo gdy zagraniczne mieszkanie przynosi dochody nierozliczone w Polsce.

Skarbówka dysponuje coraz lepszymi narzędziami do weryfikacji takich sytuacji, a wymiana informacji między administracjami podatkowymi różnych krajów stale się rozszerza.