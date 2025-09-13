Pełna jawność cen mieszkań już obowiązuje. Te 5 rzeczy musisz wiedzieć

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
Marta Kowalska
2025-09-13 3:53

Od września 2025 roku rynek nieruchomości przeszedł rewolucję – jawność cen mieszkań stała się standardem. Nowelizacja ustawy deweloperskiej wprowadziła obowiązek ujawniania cen wszystkich elementów oferty, dając kupującym większą kontrolę i transparentność. Przygotowaliśmy 5 kluczowych informacji, które musisz znać, zanim podejmiesz decyzję o zakupie wymarzonego mieszkania.

Szczęśliwa para młodych ludzi odbiera klucze do nowego mieszkania od pośrednika nieruchomości, symbolizując decyzję o kupnie mieszkania. Mężczyzna w szarej koszulce i kobieta w beżowym swetrze śmieją się, obejmując się. Ważne informacje o jawności cen mieszkań znajdziesz na Super Biznes.

Przejrzystość cenowa przestała być opcją, a stała się obowiązkiem. Nowe przepisy, wynikające z nowelizacji ustawy deweloperskiej, nakładają na deweloperów konieczność ujawniania cen mieszkań i wszelkich dodatkowych kosztów związanych z ofertą. Zmiany te wprowadzono etapami, a pełna transparentność obowiązuje od 11 września 2025 roku. Co dokładnie się zmieniło i czego możesz oczekiwać od dewelopera?

Pierwszy etap zmian wszedł w życie 11 lipca 2025 roku, obejmując wszystkie nowe oferty mieszkań wprowadzane na rynek. 11 września 2025 roku zakończył się okres przejściowy, a przepisy objęły również oferty, które były w sprzedaży przed lipcem. Oznacza to, że obecnie, przeglądając ogłoszenia, powinieneś zobaczyć cenę każdego mieszkania na rynku pierwotnym – wraz z wyszczególnionymi dodatkowymi kosztami.

– To zmiana w dobrym kierunku – podkreśla Jakub Kwiecień, Manager ds. sprzedaży w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach. – Kupujący mają przed sobą jedną z najważniejszych decyzji finansowych w życiu, dlatego potrzebują jak najpełniejszej informacji. Jawne ceny pozwalają im podejmować bardziej świadome decyzje i realnie porównywać oferty. Widzimy też, że sam proces zakupowy bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat – klienci są dziś znacznie bardziej samodzielni, aktywnie poszukują informacji i często analizują rynek na własną rękę, zanim jeszcze skontaktują się ze sprzedawcą. Transparentność cen dodatkowo ułatwia im ten proces, dając poczucie kontroli i komfort podejmowania decyzji we własnym tempie. W Pierwszej Dzielnicy udostępniamy ceny mieszkań od dłuższego czasu. Klienci doceniają ten otwarty model komunikacji – dzięki niemu mogą spokojnie porównać oferty i wrócić z przemyślaną decyzją.

5 kluczowych informacji o jawności cen mieszkań

Każdy deweloper jest zobowiązany do prowadzenia strony internetowej inwestycji, na której publikowane są ceny mieszkań. To właśnie tam znajdziesz najbardziej aktualne dane – wraz z informacjami o dodatkowych kosztach. Czy obowiązek dotyczy tylko ceny mieszkania?Jawność obejmuje mieszkanie, ale także ceny komórek lokatorskich i miejsc parkingowych. Deweloper ma obowiązek publikować pełną ofertę i ujawniać wszystkie dodatkowe koszty.

Deweloper musi podawać całkowitą cenę mieszkania, a nie tylko stawkę za metr kwadratowy. – Klienci coraz częściej pytają nas nie o cenę metra, ale o to, ile zapłacą za mieszkanie dwupokojowe czy trzypokojowe – mówi Jakub Kwiecień z Pierwszej Dzielnicy. – Nowe przepisy odpowiadają na tę potrzebę. Porównanie na poziomie ceny całego lokalu ułatwia planowanie budżetu i sprawia, że wybór mieszkania staje się prostszy.

Deweloper musi ujawniać pierwotną cenę oferty oraz każdą jej zmianę od momentu publikacji. Zobaczysz pełną historię – od ceny startowej po aktualną. – To bardzo ważne z punktu widzenia kupującego – zaznacza Jakub Kwiecień z Pierwszej Dzielnicy. I dodaje: – Historia zmian oznacza większą transparentność i pozwala lepiej ocenić atrakcyjność oferty w danym momencie.

Przepisy zobowiązują deweloperów do codziennej aktualizacji danych. Dzięki temu masz pewność, że informacje prezentowane w ofercie są rzetelne i aktualne.

  

