Do 1 stycznia 2027 roku wszystkie wodomierze (szczególnie te do ciepłej wody) muszą zostać wymienione na modele ze zdalnym odczytem danych.

Wymiana dotyczy wodomierzy zainstalowanych przed 22 maja 2021 roku, które nie posiadają funkcji zdalnego odczytu.

Okres legalizacji wodomierza wynosi zazwyczaj 5 lat, po czym konieczna jest wymiana lub ponowna legalizacja urządzenia.

Wyjątek od obowiązku wymiany stanowią budynki, w których koszt instalacji wodomierzy ze zdalnym odczytem jest nieopłacalny.

Skąd wziął się obowiązek wymiany wodomierzy?

Nowe przepisy to efekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, którą uchwalono jeszcze 20 kwietnia 2021 roku. Zmieniła ona zasady rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych, czyli np. w blokach czy kamienicach. Celem jest ujednolicenie i uproszczenie całego procesu.

Głównym założeniem jest wprowadzenie urządzeń, które umożliwiają zdalny odczyt liczników. Administrator będzie mógł sprawdzić zużycie bez wchodzenia do mieszkania. Na tej podstawie wystawi dokładny rachunek. Przepisy precyzują, że docelowo funkcję zdalnego odczytu muszą posiadać:

ciepłomierze,

podzielniki kosztów ogrzewania,

wodomierze do ciepłej wody użytkowej.

Chodzi więc o to, by rozliczenia były oparte na faktycznym zużyciu, a nie na prognozach, co ma być bardziej sprawiedliwe dla mieszkańców.

Kogo dokładnie dotyczy wymiana liczników i do kiedy trzeba to zrobić?

Najważniejsza informacja jest taka, że czas na zmiany upływa 1 stycznia 2027 roku. Do tego dnia wszystkie urządzenia pomiarowe, które nie mają funkcji zdalnego odczytu, muszą zostać wymienione. Reguła jest prosta i dotyczy konkretnej grupy urządzeń.

Obowiązkowa wymiana wodomierzy dotyczy urządzeń zainstalowanych przed 22 maja 2021 roku, które nie posiadają funkcji zdalnego odczytu. Jeśli więc w twoim mieszkaniu licznik był montowany po tej dacie, powinien on już być nowoczesnym urządzeniem. Jeżeli natomiast w lokalu w ogóle nie ma żadnych urządzeń pomiarowych, należy od razu zamontować wersję ze zdalnym odczytem.

Czy są jakieś wyjątki od tej reguły?

Tak, przepisy przewidują pewne odstępstwa. Z obowiązku wymiany liczników zwolnione są te budynki, w których byłoby to technicznie niemożliwe lub po prostu nieopłacalne. Ocenę opłacalności takiego przedsięwzięcia reguluje osobne rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. To administrator budynku, po dokonaniu analizy, podejmuje ostateczną decyzję, czy montaż nowych urządzeń ma ekonomiczny sens. Mieszkaniec nie decyduje o tym samodzielnie.

Pamiętaj o legalizacji. To dotyczy także nowych liczników

Warto też wiedzieć o jeszcze jednej, bardzo ważnej kwestii. Nawet jeśli masz już nowoczesny wodomierz, nie oznacza to, że problem masz z głowy na zawsze. Każdy taki przyrząd pomiarowy ma swój okres ważności, nazywany „okresem legalizacji”. Dla wodomierzy wynosi on zazwyczaj 5 lat. Po tym czasie urządzenie traci swoją dokładność pomiarową. Dlatego musi zostać poddane ponownej legalizacji w specjalnym punkcie lub po prostu wymienione na nowe. To obowiązek, o którym często zapominamy, a który również wiąże się z wizytą montera.

Źródło: Muratordom.pl