Do MRPiPS trafiła petycja postulująca dodatkowy dzień wolny, gdy święto ustawowe przypada w niedzielę, co obecnie nie jest praktykowane.

Obecnie pracownicy otrzymują dzień wolny tylko za święta wypadające w sobotę, co wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy i ma zapobiec utracie czasu odpoczynku.

W 2026 roku dwa święta wypadają w sobotę, natomiast cztery w niedzielę.

Dodatkowy dzień wolny za święto w niedzielę – propozycja zmian w Kodeksie pracy

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) trafiła petycja złożona przez Fundację „Można Lepiej!”, dotycząca zmiany zasad przyznawania dni wolnych od pracy. Chodzi o wprowadzenie prawa do dodatkowego wolnego dnia w sytuacji, gdy święto ustawowe przypada w niedzielę.

Obecnie pracownicy mogą otrzymać dodatkowy dzień wolny tylko wtedy, gdy święto wypada w sobotę. Autorzy petycji wskazują jednak, że obowiązujące regulacje mogą być niespójne, ponieważ sobota w świetle przepisów nie ma szczególnego statusu – formalnie jest dniem roboczym.

Resort pracy ma zająć stanowisko w tej sprawie najpóźniej do 14 kwietnia.

Dzień wolny za święto w sobotę

Aktualne zasady wynikają bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy. W praktyce oznacza to, że jeśli święto przypada w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny. Ma to zapobiec sytuacji, w której pracownik traci przysługujący mu czas odpoczynku.

Termin odbioru dnia wolnego zależy od przyjętego okresu rozliczeniowego. W przypadku miesięcznego systemu pracy wolne musi zostać udzielone w tym samym miesiącu. Przy dłuższych okresach – na przykład kwartalnych – pracodawca może wyznaczyć taki dzień nawet wcześniej.

Święta przypadające w sobotę i niedzielę w 2026 roku

W 2026 roku tylko dwa święta ustawowe wypadają w sobotę: 15 sierpnia 2026 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 26 grudnia 2026 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia. W obu przypadkach pracodawcy będą musieli wyznaczyć dodatkowy dzień wolny.

Z kolei kilka świąt przypada w niedzielę. Są to m.in.:

* 5 kwietnia – Wielkanoc

* 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

* 24 maja – Zielone Świątki

* 1 listopada – Wszystkich Świętych.

Dlaczego pojawił się pomysł zmiany przepisów

Autorzy petycji zwracają uwagę, że obecny system weekendu nie wynika z jednego konkretnego przepisu.

„Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jednego przepisu, lecz jest efektem wprowadzenia kilku zasad – m.in. obowiązku zapewnienia co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego niedzielę oraz zasady pięciodniowego tygodnia pracy” – wyjaśniono.

Zdaniem inicjatorów zmian doprecyzowanie przepisów mogłoby uporządkować system obliczania czasu pracy i zwiększyć liczbę dni wolnych w latach, gdy wiele świąt wypada właśnie w niedzielę.

PTNW - Miłosz Bembinow