Dodatkowy dzień wolny za Niedzielę Wielkanocną? Decyzja w kwietniu

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2026-03-05 12:12

Dodatkowy dzień wolny za święto w niedzielę może pojawić się w polskim prawie pracy. Do MRPiPS trafiła propozycja zmiany przepisów, która zakłada możliwość odebrania wolnego m.in. za Niedzielę Wielkanocną. Stanowisko resortu ma zostać przedstawione do 14 kwietnia.

Złote cyfry 2026 leżące na białym notesie, obok białego kubka, klawiatury i złotego długopisu. Zdjęcie symbolizuje planowanie przyszłych zmian, takich jak dodatkowe dni wolne za święta wypadające w niedzielę, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Złote cyfry "2026" leżące na białym notesie, obok białego kubka, klawiatury i złotego długopisu. Zdjęcie symbolizuje planowanie przyszłych zmian, takich jak dodatkowe dni wolne za święta wypadające w niedzielę, o czym można przeczytać na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Do MRPiPS trafiła petycja postulująca dodatkowy dzień wolny, gdy święto ustawowe przypada w niedzielę, co obecnie nie jest praktykowane.
  • Obecnie pracownicy otrzymują dzień wolny tylko za święta wypadające w sobotę, co wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy i ma zapobiec utracie czasu odpoczynku.
  • W 2026 roku dwa święta wypadają w sobotę, natomiast cztery w niedzielę.

Dodatkowy dzień wolny za święto w niedzielę – propozycja zmian w Kodeksie pracy

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) trafiła petycja złożona przez Fundację „Można Lepiej!”, dotycząca zmiany zasad przyznawania dni wolnych od pracy. Chodzi o wprowadzenie prawa do dodatkowego wolnego dnia w sytuacji, gdy święto ustawowe przypada w niedzielę.

Obecnie pracownicy mogą otrzymać dodatkowy dzień wolny tylko wtedy, gdy święto wypada w sobotę. Autorzy petycji wskazują jednak, że obowiązujące regulacje mogą być niespójne, ponieważ sobota w świetle przepisów nie ma szczególnego statusu – formalnie jest dniem roboczym.

Resort pracy ma zająć stanowisko w tej sprawie najpóźniej do 14 kwietnia.

Dzień wolny za święto w sobotę

Aktualne zasady wynikają bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy. W praktyce oznacza to, że jeśli święto przypada w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny. Ma to zapobiec sytuacji, w której pracownik traci przysługujący mu czas odpoczynku.

Termin odbioru dnia wolnego zależy od przyjętego okresu rozliczeniowego. W przypadku miesięcznego systemu pracy wolne musi zostać udzielone w tym samym miesiącu. Przy dłuższych okresach – na przykład kwartalnych – pracodawca może wyznaczyć taki dzień nawet wcześniej.

Święta przypadające w sobotę i niedzielę w 2026 roku

W 2026 roku tylko dwa święta ustawowe wypadają w sobotę: 15 sierpnia 2026 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,  26 grudnia 2026 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia. W obu przypadkach pracodawcy będą musieli wyznaczyć dodatkowy dzień wolny.

Z kolei kilka świąt przypada w niedzielę. Są to m.in.:

 * 5 kwietnia  – Wielkanoc

* 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

* 24 maja – Zielone Świątki

* 1 listopada – Wszystkich Świętych.

Dlaczego pojawił się pomysł zmiany przepisów

Autorzy petycji zwracają uwagę, że obecny system weekendu nie wynika z jednego konkretnego przepisu.

Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jednego przepisu, lecz jest efektem wprowadzenia kilku zasad – m.in. obowiązku zapewnienia co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego niedzielę oraz zasady pięciodniowego tygodnia pracy” – wyjaśniono.

Zdaniem inicjatorów zmian doprecyzowanie przepisów mogłoby uporządkować system obliczania czasu pracy i zwiększyć liczbę dni wolnych w latach, gdy wiele świąt wypada właśnie w niedzielę.

PTNW - Miłosz Bembinow

Polecany artykuł:

Od dziś wielkie zmiany dla Ukraińców w Polsce! Część z nich straci status legal…
Wielki Quiz PRL: Jak obchodzono Wielkanoc w Polsce Ludowej? Zmierz się z pytaniami!
Pytanie 1 z 20
Jakie trudności mogły napotkać osoby chcące kupić składniki na tradycyjne wielkanocne potrawy w PRL?
QUIZ PRL. Wielkanoc w PRL-u
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKANOC
KODEKS PRACY
DNI WOLNE