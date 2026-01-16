Ważny obowiązek dla posiadaczy wodomierzy. Możesz sporo zapłacić

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
2026-01-16 4:02

Jak informuje Portal Samorządowy, wraz z nadejściem zimy właściciele nieruchomości stają przed ważnym obowiązkiem. Chodzi o zabezpieczenie wodomierza przed mrozem. Zlekceważenie go może prowadzić do uszkodzenia licznika, a koszty wymiany poniesie odbiorca wody.

Ręka trzymająca klucz nastawny przy dwóch wodomierzach (czerwonym i niebieskim) w starej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Konieczność zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem to ważny temat, o którym przeczytasz na Super Biznes.

i

  • Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy przed mrozem.
  • Właściciel nieruchomości ponosi koszty uszkodzonego wodomierza, jeśli uszkodzenie wynika z braku odpowiedniej izolacji.
  • Niska temperatura może spowodować pęknięcie obudowy lub zniszczenie mechanizmu wodomierza.
  • Sprawdź, jak prosto i skutecznie zabezpieczyć wodomierz i uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Okres zimowy to czas, w którym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą zwrócić szczególną uwagę na stan instalacji wodociągowej. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK) wystosowało komunikat przypominający o konieczności ochrony liczników przed niskimi temperaturami. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń zlokalizowanych w miejscach narażonych na wychłodzenie, takich jak studnie wodomierzowe, nieogrzewane piwnice, altany czy obiekty w budowie - informuje portalsamorzadowy.pl

Kto płaci za uszkodzony wodomierz? Obowiązki właściciela nieruchomości

Odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie wodomierza spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Jest to zgodne z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami dostawców wody. W przypadku uszkodzenia wodomierza z winy użytkownika, np. z powodu braku odpowiedniej izolacji, to on ponosi koszty wymiany urządzenia i usunięcia awarii. Co ważne, dotyczy to zarówno wodomierzy głównych, jak i podliczników, a także instalacji sezonowych (np. ogrodowych). Temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa, nie powinna spadać poniżej +4°C.

Jak rozpoznać uszkodzenie wodomierza na skutek mrozu?

Uszkodzenie wodomierza przez mróz nie zawsze jest od razu widoczne. Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość, co może skutkować rozszczelnieniem, pęknięciem obudowy lub zniszczeniem wewnętrznego mechanizmu. Sygnały alarmowe, na które należy zwrócić uwagę, to:

  • brak wskazań lub niewłaściwe działanie wodomierza,
  • widoczne pęknięcia obudowy,
  • wycieki wody,
  • zablokowanie przepływu wody w instalacji,
  • nagły wzrost zużycia wody bez wyraźnej przyczyny.

W przypadku zauważenia któregokolwiek z tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą wody.

Jak zabezpieczyć wodomierz przed zimą? Proste i skuteczne metody

Aby uniknąć kosztownych konsekwencji, warto zawczasu podjąć proste działania prewencyjne. "Zapobieganie uszkodzeniom wodomierzy zimą wymaga podjęcia kilku prostych działań" - podaje Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Eksperci zalecają przede wszystkim:

  • ocieplenie pomieszczenia lub studzienki. Miejsce montażu wodomierza powinno być odpowiednio izolowane. Można użyć styropianu, wełny mineralnej, pianki termoizolacyjnej lub specjalnych mat.
  • uszczelnienie studzienki. W przypadku wodomierzy zewnętrznych należy sprawdzić szczelność pokrywy, uzupełnić ubytki (np. pianką montażową) i usunąć zalegającą wodę.
  • izolację rur i wodomierza. Przewody wodociągowe oraz sam licznik warto dodatkowo osłonić, owijając je materiałami izolacyjnymi, takimi jak otuliny z pianki polietylenowej, stare koce czy gazety. Ważne jest, aby izolacja była sucha i szczelna.
  • odwodnienie instalacji sezonowych. Instalacje zewnętrzne, takie jak te doprowadzające wodę do ogrodu, należy odwodnić i zamknąć dopływ wody na okres zimowy.
  • utrzymanie dodatniej temperatury. W pomieszczeniach, gdzie znajduje się wodomierz, należy utrzymywać temperaturę powyżej +4°C.

Regularne kontrolowanie stanu technicznego wodomierza, zwłaszcza po silnych mrozach, pozwala na szybką reakcję i minimalizowanie potencjalnych strat finansowych.

