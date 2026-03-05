TVP spłaciło dług wobec ZAIKS. Akurat jak dostało 450 mln zł z budżetu państwa

TVP spłaciło dług wobec ZAIKS-u, który wynosił blisko 40 mln zł za tantiemy z 2025 roku.

Spłata nastąpiła po otrzymaniu przez TVP dotacji z budżetu państwa w wysokości 450 mln zł na realizację misji publicznej.

Spór między TVP a ZAIKS trafił do sądu w lutym 2026 roku.

Dotacje z budżetu państwa dla nadawców publicznych są wypłacane po zawetowaniu ustawy okołobudżetowej przez prezydenta w 2023 roku.

TVP spłaciło dług wobec ZAIKS-u

W połowie Lutego Miłosz Bembinow, prezes ZAIKS w rozmowie z "Super Biznesem" w programie „Pieniądze to nie wszystko”. potwierdził nam, że spór z TVP trafił do sądu w tłusty czwartek (czyli 12 lutego 2026 roku). Przedmiotem pozwu miała być kwota niemal 40 mln zł, której TVP miało nie zapłacić w 2025 roku z tytułu należnych tantiem, czyli wynagrodzeń autorskich za wykorzystanie utworów emitowanych na antenach publicznego wydawcy.

Wcześniej przedstawiciele TVP mieli wskazywać na trudną sytuację finansową spółki, ZAIKS zaś kontrował, że inni nadawcy publiczni (np. rozgłośnie radiowe) regulowali należności terminowo. Wygląda jednak na to, że TVP dług spłaciło.

- W związku z licznymi zapytaniami i publikacjami (wynikającymi zapewne z troski...) informuję, że TVP uregulowała wszystkie zobowiązania wobec ZAiKS. Tak jak obiecałem na konferencji ramówkowej - napisał w środę 4 marca na Facebooku prezes Telewizji Polskiej w likwidacji, Tomasz Sygut.

TVP dostało w lutym i marcu 450 mln z budżetu państwa

Uiszczenie długu wobec ZAIKS przez TVP zbiegło się z otrzymaniem przez Telewizję Polską 450 mln dotacji budżetowej na "realizację misji publicznej w pierwszym kwartale 2026 roku". Jak podaje portal wirtualnemedia.pl pod koniec lutego nadawcy publiczni podpisali z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy o dotację.

Jak przekazało Wirtualnym Mediom biuro prasowe Telewizji Polskiej w środę 4 marca, spółka otrzymała dwa przelewy w ramach umowy z resortem kultury. Jeden opiewał na kwotę 80 ml zł i został zrealizowany 26 lutego; a drugi na 370 mln zł i trafił do TVP 4 marca.

Warto przypomnieć, że nadawcy publiczni otrzymują dotacje z budżetu państwa po tym jak pod koniec 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową zakładająca przekazywanie rekompensat za utracone przychody z abonamentu RTV. Rekompensaty były wypłacone od 2020 roku w formie obligacji skarbowych, które nadawcy odpsrzedawali Skarbowi Państwa i wynosiły ok. 2-3 mld zł rocznie.

PTNW - Miłosz Bembinow