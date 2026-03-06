- Udział kobiet na stanowiskach prezesów firm w Polsce nieznacznie spadł w 2026 r. do 24,7%, po wcześniejszej poprawie w 2025 r.
- Kobiety dominują w zarządach firm świadczących usługi księgowe i podatkowe (blisko 55%), e-commerce oraz zarządzających nieruchomościami.
- Prawie 845,6 tys. kobiet jest wyłącznymi właścicielkami biznesów w Polsce, co stanowi 33,5% wszystkich firm.
- W połowie roku wchodzi w życie unijna dyrektywa Women on Boards, wymagająca co najmniej 33% kobiet w zarządach i radach nadzorczych dużych spółek giełdowych.
Lekki krok w tył. Mniej kobiet na szczycie polskich firm
Wygląda na to, że droga kobiet na najwyższe stanowiska w biznesie znowu stała się nieco bardziej wyboista. Pozytywny trend, który obserwowaliśmy w ostatnich latach, delikatnie wyhamował. Jak wynika z najnowszych danych Dun & Bradstreet Poland, które jako pierwsza opisała „Rzeczpospolita”, sytuacja w zarządach w ciągu ostatniego roku uległa drobnej, ale znaczącej zmianie na niekorzyść pań.
Jak wynika z danych Dun & Bradstreet Poland, udział kobiet w zarządach zmalał w ciągu roku z ponad 25 proc. do 24,7 proc. W praktyce oznacza to, że kobiety stały na czele 82,3 tysiąca firm w Polsce.
Podobną tendencję widać wśród osób prowadzących własny biznes. Odsetek kobiet, które są wyłącznymi właścicielkami firm, również nieznacznie się obniżył – z ponad 33,6 proc. do 33,5 proc. Mimo to wciąż mówimy o potężnej grupie prawie 846 tysięcy przedsiębiorczyń, które samodzielnie prowadzą swoje działalności nad Wisłą. Te dane pokazują, że choć kobiety w biznesie są niezwykle aktywne, to tak zwany szklany sufit, zwłaszcza w większych organizacjach, wciąż pozostaje realną barierą.
W jakich branżach jest najwięcej kobiet-prezesów?
Ogólny obraz, choć pokazuje lekkie spowolnienie, ma też swoje bardzo jasne punkty. Są w Polsce sektory, w których to kobiety rozdają karty i dominują na stanowiskach kierowniczych. Pokazuje to, że w pewnych obszarach gospodarki bariery zostały skutecznie przełamane, a kompetencje pań są w pełni doceniane.
Z danych przytaczanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że absolutnym liderem jest branża usługowa. Gdzie dokładnie kobiety-szefowie stanowią większość?
Działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe: tutaj panie są prezeskami w niemal 55 proc. spółek.Restauracje i gastronomia: w tej branży co trzecia firma (dokładnie 31 proc.) jest zarządzana przez kobietę.Te przykłady pokazują, że w niektórych specjalistycznych i usługowych dziedzinach płeć już dawno przestała mieć znaczenie przy obsadzaniu najwyższych stanowisk. To właśnie tam buduje się solidny fundament pod przyszłą, bardziej zrównoważoną obecność kobiet we wszystkich sektorach gospodarki.
Co zmieni dyrektywa Women on Boards?
Kluczowa zmiana dla udziału kobiet w zarządach największych firm jest tuż za rogiem. Mowa o unijnej dyrektywie, która ma w systemowy sposób rozwiązać problem nierównowagi płci na najwyższych szczeblach decyzyjnych. To narzędzie, które może przyspieszyć procesy trwające w naturalny sposób od lat.
Już w połowie tego roku ma wejść w życie unijna dyrektywa Women on Boards, która zakłada co najmniej 33-procentowy udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych dużych spółek giełdowych. To prawdziwa rewolucja, ponieważ po raz pierwszy wprowadza konkretne, odgórne wymogi. Co ważne, regulacja dotyczy tylko największych graczy na rynku – spółek notowanych na giełdzie. To właśnie w nich, jak pokazuje wiele analiz, szklany sufit jest najgrubszy.