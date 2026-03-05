12 kwietnia został ustanowiony Dniem Inwalidy Wojennego – nowym świętem państwowym, podpisanym przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Celem święta jest symboliczne upamiętnienie osób, które poniosły trwałe konsekwencje zdrowotne w wyniku konfliktów zbrojnych.

Data 12 kwietnia nawiązuje do pierwszego Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP w 1919 roku, który zapoczątkował działania na rzecz poszkodowanych.

Dzień Inwalidy Wojennego nie jest dniem wolnym od pracy, a jego wprowadzenie ma nadać oficjalną rangę obchodom, które wcześniej miały charakter lokalny.

12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego

Polska oficjalnie zyskała kolejne święto państwowe. Na mocy ustawy z 23 stycznia 2026 r. ustanowiono Dzień Inwalidy Wojennego, który będzie obchodzony 12 kwietnia. Dokument został podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego - informuje Business Insider.

Nowe święto ma przede wszystkim wymiar symboliczny. Jego celem jest upamiętnienie osób, które w wyniku konfliktów zbrojnych poniosły trwałe konsekwencje zdrowotne. Ma również podkreślić znaczenie pamięci historycznej oraz zwrócić uwagę na wkład tych osób w walkę o wolność i bezpieczeństwo kraju.

Symboliczna data związana z historią

Wybrana data nie jest przypadkowa. 12 kwietnia nawiązuje do wydarzeń z 1919 r., kiedy odbył się pierwszy Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów Wojennych RP. Spotkanie to miało istotne znaczenie dla środowiska osób poszkodowanych w działaniach zbrojnych.

Podczas zjazdu podjęto działania organizacyjne oraz rozpoczęto inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji życiowej inwalidów wojennych. Było to także symboliczne zjednoczenie osób, które poniosły konsekwencje walk o niepodległość Polski.

Nowe święto bez dnia wolnego od pracy

Wprowadzenie Dnia Inwalidy Wojennego nie oznacza jednak dodatkowego dnia wolnego. 12 kwietnia pozostanie dniem roboczym, ponieważ ustawa nie zmienia katalogu dni ustawowo wolnych od pracy.

Głównym celem regulacji jest nadanie oficjalnej rangi obchodom, które wcześniej odbywały się głównie w środowiskach kombatanckich i miały charakter lokalny.

Kim jest inwalida wojenny według prawa

Definicję inwalidy wojennego określają przepisy ustawy z 29 maja 1974 r. Zgodnie z nimi jest to osoba, której niezdolność do pracy powstała w wyniku działań wojennych.

Do tej grupy zaliczają się nie tylko żołnierze i partyzanci, ale również osoby cywilne, które ucierpiały wskutek represji wojennych. Przepisy obejmują m.in. robotników przymusowych, osoby przetrzymywane w niewoli czy cywilów, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas konfliktów zbrojnych. Prawo przewiduje również szczególne uprawnienia dla rodzin osób poległych, zaginionych lub zmarłych w związku ze służbą wojskową.

PTNW - Miłosz Bembinow