Banki w Polsce zarobiły kokosy! Teraz chcą się podzielić pieniędzmi

Sześć największych banków giełdowych dostało zgodę KNF na wypłatę aż 75 proc. zysku.

Łączna pula dywidend może przekroczyć 25 mld zł brutto – to rekord w historii polskiej bankowości.

Największym beneficjentem będzie Skarb Państwa – może otrzymać nawet 6,7 mld zł.

Miliardy złotych popłyną też za granicę – do holenderskiego ING, austriackiej Erste i francuskiego BNP Paribas.

KNF wydała zalecenia dywidendowe. Co wolno bankom?

Komisja Nadzoru Finansowego co roku publikuje wytyczne dotyczące polityki dywidendowej banków. Chodzi o to, by wypłaty dla akcjonariuszy nie osłabiały bazy kapitałowej instytucji finansowych.

W grudniu 2025 r. KNF przedstawiła ogólne warunki do wypłaty 50 i 75 proc. zysku netto. Pod koniec lutego przesłała zaś poszczególnym bankom indywidualne rekomendacje. Nadzorca uwzględnił przy tym współczynniki kapitałowe każdej instytucji, jej ocenę nadzorczą oraz udział niespłacanych kredytów (NPL).

Wynik jest imponujący. Aż sześć banków otrzymało zgodę na wypłatę dywidendy w wysokości 75 proc. zysku netto za 2025 rok. To najwyższy standardowy poziom rekomendowany przez KNF. Zielone światło dostały: PKO BP, Bank Pekao, ING Bank Śląski, mBank, Santander Bank Polska i Citi Handlowy.

Jedynym wyjątkiem wśród dużych graczy jest Alior Bank. Może wypłacić maksymalnie 50 proc. zysku, bo ma wyższy niż konkurenci udział przeterminowanych kredytów. Spośród dużych banków giełdowych o zaleceniach KNF nie poinformowały publicznie BNP Paribas i Bank Millennium.

Zarządy banków rekomendują, akcjonariusze głosują

Decyzje o podziale zysku nie należą do zarządów – należą do akcjonariuszy. Zarządy przedstawiają swoje rekomendacje, ale ostateczne głosowanie odbywa się na walnych zgromadzeniach. W większości banków nastąpi to w maju lub czerwcu 2026 roku.

Co już wiemy? ING Bank Śląski zapowiedział, że zarekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 75 proc. zysku. Zarząd mBanku idzie w przeciwnym kierunku – rekomenduje brak dywidendy, zgodnie ze strategią przyjętą we wrześniu 2025 r. (bank planuje wznowić wypłaty dopiero od 2027 r.). Bank Millennium też nie wypłaci dywidendy – akcjonariusze zagłosują w tej sprawie 30 marca.

Pozostałe banki jeszcze nie zabrały głosu. Prezes Santandera Michał Gajewski sygnalizował, że 75 proc. to „dobry punkt wyjścia”. Cezary Stypułkowski z Pekao mówił z kolei, że dywidenda będzie „w przedziale sygnalizowanym w strategii banku”, czyli 50–75 proc. zysku.

Rekordowe dywidendy w 2025 roku. Skąd takie wyniki banków?

Banki skorzystały na kilku sprzyjających trendach jednocześnie:

Wzrosły dochody odsetkowe. Mimo spadku stóp procentowych banki lepiej zarządzały ryzykiem i zwiększyły sprzedaż kredytów. Poprawiły się dochody z opłat i prowizji – klienci chętniej inwestowali, a liczba transakcji rosła. Wyraźnie spadły rezerwy frankowe. Nowych spraw sądowych wpływało mniej, co przełożyło się bezpośrednio na wynik finansowy.

Efekt? Siedem z dziewięciu dużych banków giełdowych zaraportuje wyższy zysk niż rok wcześniej.

Ponad 25 mld zł do podziału. Kto dostanie najwięcej?

Analitycy szacują, że do akcjonariuszy siedmiu największych banków trafi łącznie ok. 25,4 mld zł brutto – o blisko 2 mld zł więcej niż rok temu. Od tych kwot trzeba odjąć 19-procentowy podatek od dywidend.

Liderem wypłat będzie zapewne PKO BP. Skonsolidowany zysk netto banku to ok. 10,5–10,6 mld zł. Przy 75-procentowej dywidendzie do akcjonariuszy trafiłoby 7,7–7,8 mld zł. Skarb Państwa – posiadający blisko 30 proc. akcji – otrzymałby ok. 2,3 mld zł. Kolejne setki milionów trafiłyby do OFE: Nationale-Nederlanden (560 mln zł), Allianz (460 mln zł), PZU Złota Jesień (271 mln zł) i Generali (257 mln zł).

Duże kwoty wypłaci też Bank Pekao – przy 75-procentowym wskaźniku byłoby to 5,19 mld zł. Warto pamiętać, że rok temu zarząd Pekao rekomendował niższą dywidendę, ale akcjonariusz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przegłosował wyższy podział. Ostatecznie do akcjonariuszy trafiło 75 proc. zysku.

Niespodzianką sezonu może być Santander Bank Polska. Bank w tym roku ma nowego głównego akcjonariusza – austriacką Erste Group. Santander wypracował 6,71 mld zł jednostkowego zysku netto. Jeśli wypłaci 75 proc., Austriacy – krótko po finalizacji przejęcia – otrzymają 2,46 mld zł brutto z samych dywidend.

Największy beneficjent? Skarb Państwa i zagraniczni właściciele

Zestawiając wszystkie szacunki, największym beneficjentem tegorocznych dywidend z polskich banków będzie Skarb Państwa – łącznie nawet 6,7 mld zł. To suma dywidendy z PKO BP (ok. 2,3 mld zł) oraz podatku od dywidend wypłacanych przez wszystkie banki (ok. 4,4 mld zł).

Na kolejnych miejscach plasują się zagraniczni właściciele:

ING Bank BV (Holandia) – ok. 2,61 mld zł z ING Bank Śląski

Erste Group (Austria) – ok. 2,46 mld zł z Santander Bank Polska

Grupa PZU – ok. 1,41 mld zł łącznie

OFE Nationale-Nederlanden – ok. 1,3 mld zł

OFE Allianz – ok. 1,18 mld zł

BNP Paribas (Francja) – ok. 1,13 mld zł

Citigroup (USA) – ok. 917 mln zł z Citi Handlowy

To oznacza, że znaczna część rekordowych zysków polskiego sektora bankowego trafi za granicę. Jest to naturalna konsekwencja struktury własnościowej polskich banków, w których dominujący udział mają zagraniczni inwestorzy instytucjonalni.

Co dalej z dywidendami banków?

Choć wskaźniki wypłaty dywidend były w przeszłości jeszcze wyższe (Citi wypłacało akcjonariuszom nawet 100 proc. zysku, ING – 97,7 proc. w 2024 r.), to ze względu na historycznie wysokie wyniki nominalne kwoty dywidend w 2025 r. mogą być rekordowe.

Analitycy spodziewają się, że większość banków wypłaci maksymalną dywidendę dozwoloną przez KNF. Wyjątkami będą mBank (zero dywidendy zgodnie ze strategią), Bank Millennium (zero dywidendy) oraz prawdopodobnie BNP Paribas (50 proc. zamiast 75 proc., zgodnie z francuską strategią grupy do 2030 r.).

Ostateczne decyzje poznamy na walnych zgromadzeniach w maju i czerwcu 2026 r.

Źródło: dane NBP, raporty bieżące banków, szacunki analityków rynkowych