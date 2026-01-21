Sejm pracuje nad nowelizacją przepisów, które wprowadzą do polskiego prawa unijne regulacje dotyczące m.in. natychmiastowych przelewów w euro i przymusowej restrukturyzacji banków.

Nowe przepisy mają upowszechnić natychmiastowe przelewy w euro, dostępne 24/7, co może zwiększyć konkurencję i obniżyć koszty transakcji dla konsumentów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zyska nowe narzędzie – „wizytę sprawdzającą” – aby szybciej i skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych banków, zwiększając bezpieczeństwo depozytów.

Projekt ustawy uwzględnia doświadczenia BFG z dotychczasowych procesów restrukturyzacyjnych, co ma uczynić nowe regulacje bardziej efektywnymi i dopasowanymi do polskiego rynku finansowego.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych intensywnie pracuje nad nowelizacją przepisów, które mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce. W trakcie środowego posiedzenia, komisja zajęła się projektem ustawy, który dotyczy m.in. tak istotnych kwestii jak przymusowa restrukturyzacja banków oraz wprowadzenie natychmiastowych przelewów w euro. Jakie zmiany czekają na konsumentów i instytucje finansowe?

Poprawki legislacyjne i doprecyzowania

Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku został poddany szczegółowej analizie. Jak podkreślił wiceminister finansów, Jarosław Neneman, projekt ma przede wszystkim charakter implementacyjny, co oznacza, że jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych.

W trakcie obrad komisja przyjęła szereg poprawek, które w większości mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Dotyczą one m.in. kwestii związanych z nakładaniem kar. Projekt, po uwzględnieniu poprawek, powróci teraz na obrady plenarne Sejmu na drugie czytanie.

Natychmiastowe przelewy w euro – rewolucja w płatnościach?

Kluczowym elementem projektu jest implementacja rozporządzenia Unii Europejskiej, które reguluje kwestie przelewów natychmiastowych. Celem tego rozporządzenia jest upowszechnienie płatności natychmiastowych w euro, poprzez nałożenie na dostawców usług płatniczych obowiązku oferowania tych płatności przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wprowadzenie tych przepisów do polskiego prawa umożliwi bezpośredni dostęp do wyznaczonych systemów płatności także dostawcom niebankowym, takim jak instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia konkurencji na rynku płatności i obniżenia kosztów transakcyjnych dla konsumentów.

Wizyta sprawdzająca BFG – większa kontrola nad bankami?

Projektowana ustawa wprowadza również instytucję „wizyty sprawdzającej”, która będzie realizowana przez upoważnionych pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Ma to na celu usprawnienie możliwości przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, czyli tzw. resolution.

Wizyta sprawdzająca ma umożliwić BFG szybsze i skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych, co z kolei ma zwiększyć bezpieczeństwo depozytów klientów banków.

Kolejnym istotnym elementem projektu jest wprowadzenie zmian technicznych w mechanizmie ustalania i odliczeń MREL (minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych) w relacjach jednostek zależnych i grup bankowych. Ponadto, projekt znosi co do zasady konieczność ustalania MREL dla podmiotów, wobec których przewidziano likwidację w ramach postępowania upadłościowego, niepodlegających przymusowej restrukturyzacji.

Zmiany te mają na celu uproszczenie i uelastycznienie regulacji dotyczących wymogów kapitałowych dla banków, co z kolei ma przyczynić się do zwiększenia stabilności sektora bankowego.

Doświadczenia BFG w procesach resolution

Projektowane zmiany uwzględniają również doświadczenia BFG związane z przeprowadzonymi już procesami resolution w „odniesieniu do banków o zróżnicowanej specyfice”. Doświadczenia te pozwoliły na „zidentyfikowanie obszarów, w których przepisy krajowe wymagają uzupełnienia, doprecyzowania lub uporządkowania, tak aby możliwe było sprawniejsze funkcjonowania BFG jako organu resolution oraz procesów resolution”.

Dzięki uwzględnieniu praktycznych doświadczeń BFG, nowe przepisy mają być bardziej efektywne i lepiej dostosowane do specyfiki polskiego rynku finansowego.

Zgodnie z projektem, przepisy mają wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie. Oznacza to, że wkrótce możemy spodziewać się istotnych zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego w Polsce.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz