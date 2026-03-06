Rząd wprowadził czasowe odstępstwa w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców przewożących paliwa, aby zapewnić stabilność dostaw.

Zmiany te, obowiązujące do 2 kwietnia 2026 r., pozwalają m.in. na wydłużenie dziennego czasu jazdy do 11 godzin i zwiększenie tygodniowego limitu do 60 godzin.

Z nowych zasad mogą korzystać kierowcy cystern z uprawnieniami ADR, pod warunkiem odnotowania odstępstw w tachografie.

Decyzja ma charakter prewencyjny i jest odpowiedzią na sytuację na globalnym rynku paliw, mając na celu uniknięcie zakłóceń w Polsce.

Czasowe odstępstwa dla kierowców przewożących paliwa

Rząd zdecydował o wprowadzeniu szczególnych zasad dla kierowców realizujących krajowe transporty paliw. Jak poinformował minister energii Miłosz Motyka, decyzja została podjęta przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka w odpowiedzi na postulaty branży paliwowej.

„W związku z sytuacją na rynku paliw minister infrastruktury Dariusz Klimczak na mój wniosek wprowadził czasowe odstępstwa dla kierowców realizujących krajowe przewozy paliw” – przekazał na platformie X szef resortu energii. Zmiany mają wzmocnić logistykę i ograniczyć ryzyko zakłóceń w dostawach.

Nowe zasady czasu pracy kierowców cystern

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Infrastruktury, odstępstwa dotyczą części przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdu, przerwy oraz odpoczynek kierowców. Mają one ułatwić transport paliw przeznaczonych do napędu pojazdów.

„Tymczasowe odstępstwa mają charakter prewencyjny i dotyczą wyłącznie drogowych krajowych przewozów paliw, służących do napędu pojazdów silnikowych. Odstępstwa stosuje się od 6 marca do 2 kwietnia 2026 r.” – przekazało ministerstwo.

W praktyce oznacza to m.in. możliwość:

wydłużenia dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 11 godzin,

zwiększenia tygodniowego limitu jazdy do 60 godzin,

odbycia 45-minutowej przerwy po 5,5 godzinach jazdy,

wykorzystania tygodniowego odpoczynku w pojeździe z miejscem do spania.

Z rozwiązań mogą skorzystać kierowcy posiadający zaświadczenie ADR, którzy przewożą paliwa w cysternach w transporcie krajowym.

Reakcja na sytuację na rynku paliw

Ministerstwo wskazuje, że decyzja jest związana z napiętą sytuacją na globalnym rynku surowców energetycznych, wywołaną m.in. konfliktem na Bliskim Wschodzie. Celem zmian jest utrzymanie stabilności łańcucha dostaw paliw w Polsce.

Kierowcy korzystający z odstępstw muszą odnotować powód ich zastosowania na wydruku z tachografu lub na odwrocie wykresówki. Resort podkreślił jednocześnie, że nowe regulacje nie mogą pogarszać warunków pracy kierowców ani zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

PTNW - Miłosz Bembinow