Przerwa techniczna obejmuje noc z 22 na 23 listopada od 23:30 do 6:00

Nie będzie działać Moje ING, bankomaty, wpłatomaty i płatności BLIK

Płatności kartami w internecie z potwierdzeniem 3D Secure będą niemożliwe

Bank radzi wypłacić gotówkę i zrobić przelewy przed przerwą techniczną

Przerwa techniczna ING Bank Śląski – co dokładnie przestanie działać?

Lista niedostępnych usług ING Bank Śląski jest długa. Klienci nie skorzystają z systemu bankowości internetowej Moje ING ani jego mobilnej wersji. To samo dotyczy platformy dla firm ING Business. Bank całkowicie wyłączy także płatności BLIK oraz przelewy ekspresowe.

Problemy czekają też posiadaczy kart. Płatności w internecie wymagające potwierdzenia 3D Secure – czyli autoryzacji w aplikacji lub kodem SMS – będą niemożliwe. Podczas przejazdu autostradą aplikacja nie pobierze automatycznie opłaty za przejazd.

Bankomaty ING bez gotówki przez całą noc

Bank wyraźnie informuje, że bankomaty i wpłatomaty przestaną działać. To jeden z najważniejszych komunikatów dla klientów planujących weekendowe zakupy. ING radzi wcześniejszą wypłatę gotówki, przed godziną 23:30 w sobotę.

W czasie przerwy technicznej mogą wystąpić dodatkowe problemy z transakcjami kartami. Bank nie precyzuje, jakie dokładnie trudności mogą się pojawić, ale ostrzega o możliwych komplikacjach.

ING Bank Śląski – jakie usługi będą niedostępne?

Klienci nie będą mogli kupować produktów bankowych przez Moje ING ani na stronie internetowej. Chodzi głównie o pożyczki gotówkowe i konta oszczędnościowe. Bank zablokuje również możliwość zmiany limitów transakcyjnych oraz nadawania nowych kodów PIN do kart.

Jedyną dostępną opcją w razie pilnej potrzeby będzie infolinia banku. ING przypomina, że osoby potrzebujące zastrzec kartę powinny skorzystać właśnie z kontaktu telefonicznego. To jedyna usługa działająca w czasie nocnych prac serwisowych.

Jak przygotować się na przerwę w działaniu banku?

ING Bank Śląski wydał jasne zalecenia dla swoich klientów. Najlepiej wypłacić gotówkę w piątek lub w sobotę przed godziną 23:30. Warto też wcześniej zrobić wszystkie zaplanowane przelewy i opłacić rachunki.

Osoby planujące weekendowe zakupy online powinny pamiętać o braku możliwości autoryzacji płatności kartą. Alternatywą może być użycie innych form płatności lub przesunięcie zakupów poza godziny przerwy technicznej.

Bank przeprasza za utrudnienia związane z nocnymi pracami serwisowymi. Wszystkie usługi powinny wrócić do normalnego działania w niedzielę rano o godzinie 6:00.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek