Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do końca pierwszego tygodnia marca wyższe świadczenia odebrało 2,8 miliona osób. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podała tę liczbę w Polskim Radiu.

Skąd taka kolejność wypłat? Ponieważ 1 marca 2026 roku wypadł w niedzielę, ZUS przesunął pierwsze przelewy na wcześniejszy termin. Standardowy harmonogram wypłat obowiązuje od tego momentu normalnie.

Kiedy reszta seniorów dostanie podwyżkę? Terminy wypłat ZUS

ZUS realizuje przelewy w stałych, comiesięcznych terminach. Zwaloryzowane świadczenia trafiają na konta w następujących dniach:

1 marca – pierwsza transza (wypłacona wcześniej ze względu na niedzielę)

6 marca

10 marca

15 marca

20 marca

25 marca

Każdy emeryt i rencista otrzyma podwyżkę w swoim standardowym dniu wypłaty. Nie trzeba składać żadnych wniosków – ZUS podwyższa świadczenia z urzędu.

Wskaźnik waloryzacji 2026 – ile wynosi i co oznacza?

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji to 5,3 procent. To oznacza, że każde świadczenie przyznane do końca lutego 2026 roku wzrośnie o ten procent.

Waloryzacja obejmuje nie tylko emerytury i renty, ale też wszystkie powiązane dodatki i świadczenia pieniężne – rosną razem z podstawą.

Ile wynosi najniższa emerytura po waloryzacji 2026?

To pytanie zadaje sobie wielu seniorów. Odpowiedź jest konkretna:

Tyle samo wynosi teraz minimalna renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 roku wynosi 1483,87 zł.

Osoby pobierające świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji zyskały 135,28 zł więcej. Łączna kwota graniczna tego świadczenia to teraz 2687,67 zł.

Renta wdowia a waloryzacja – ile można zyskać?

Wzrost renty wdowiej zależy od wysokości podstawowego świadczenia. Ministra Dziemianowicz-Bąk wyjaśniła, że podwyżka wyniesie od kilkudziesięciu do nawet 150 złotych miesięcznie.

Im wyższe świadczenie bazowe, tym wyższy wzrost renty wdowiej po waloryzacji.

Nie złożyłeś wniosku? Nic się nie stało

ZUS nie wymaga żadnych działań ze strony emerytów i rencistów. Waloryzacja następuje automatycznie. Dotyczy wszystkich świadczeń przyznanych do końca lutego 2026 roku.

Jeśli termin Twojej wypłaty przypada na 20 lub 25 marca – po prostu poczekaj. Pieniądze pojawią się na koncie zgodnie z harmonogramem.

