Ważny komunikat dla 6 milionów Polaków. Ich bank przejmuje austriacki gigant

Santander oficjalnie dołącza do Erste Group

9 stycznia 2026 roku Santander Bank Polska potwierdził, że jego nowym głównym akcjonariuszem została Erste Group. To jedna z największych i najstarszych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, która działa na rynku od ponad 200 lat. Transakcja, której wartość opiewa na około 7 mld euro, jest jednym z największych tego typu wydarzeń na polskim rynku bankowym. Erste Group nabyła 49% akcji banku oraz 50% udziałów w Santander TFI. Polska staje się ósmym rynkiem w portfolio austriackiej grupy, a przejęty bank będzie w nim największą instytucją pod względem liczby klientów.

Co to oznacza dla klientów banku Santander?

Najważniejsza informacja dla klientów jest taka, że w najbliższym czasie nie muszą podejmować żadnych działań. Bank zapewnia, że zmiana właściciela nie wpłynie na codzienne korzystanie z usług. Najważniejsze kwestie pozostają bez zmian:

numery rachunków bankowych i kody PIN pozostają takie same,

karty płatnicze będą działać bez zakłóceń aż do końca terminu ich ważności,

wszystkie umowy (np. kredytowe, lokaty) pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania,

aplikacja mobilna i bankowość internetowa będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach,

bank nadal podlega nadzorowi polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, a depozyty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Kiedy zobaczymy zmiany w oddziałach Santandera?

Zmiana właścicielska zapoczątkuje proces rebrandingu, czyli zmiany marki. Walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się 22 stycznia 2026 roku, zatwierdziło zmianę nazwy banku na Erste Bank Polska S.A. Proces zmiany szyldów i logo w oddziałach ma się rozpocząć w drugim kwartale 2026 roku. Bank będzie na bieżąco informować o wszystkich etapach transformacji. Co ważne, rebranding nie obejmie Santander Consumer Banku, który pozostaje w strukturach hiszpańskiej Grupy Santander.

Co się zmieni w dłuższej perspektywie?

Największą i najbardziej oczekiwaną zmianą jest potencjalne wprowadzenie w Polsce flagowej platformy bankowości cyfrowej Erste Group - "George". To nowoczesny system bankowości internetowej i mobilnej, z którego korzysta już ponad 11 milionów klientów grupy w innych krajach. Czym George różni się od innych aplikacji bankowych?

George wyróżnia się pełną personalizacją, umożliwiając użytkownikom dostosowanie wyglądu aplikacji i układu pulpitu do własnych potrzeb. Działa on na zasadzie ekosystemu wtyczek, podobnego do sklepu z aplikacjami, gdzie można dodawać nowe funkcje i integracje, na przykład z innymi usługami finansowymi. Platforma oferuje również zaawansowane zarządzanie finansami, automatycznie kategoryzując wydatki i ułatwiając wyszukiwanie transakcji, co pomaga w kontrolowaniu domowego budżetu. Wprowadzenie George'a oznaczałoby zastąpienie dotychczasowej aplikacji mobilnej Santander i bankowości internetowej nowym, zaawansowanym narzędziem.

Nowy właściciel, Erste Group, postrzega przejęcie Santander Bank Polska jako istotną szansę rozwojową, szczególnie w segmencie bankowości korporacyjnej. Prezes Santander Bank Polska, Michał Gajewski, podkreślił, że przynależność do silnej, międzynarodowej grupy bankowej pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału współpracy z krajami regionu, wymianę know-how oraz dostęp do szerokiej bazy doświadczeń i rozwiązań biznesowych. Erste Group zamierza również połączyć Erste Securities Polska z domem maklerskim Santander Bank Polska, tworząc jednego z wiodących brokerów w Polsce.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz