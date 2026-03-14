Oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta” to zorganizowana przestępczość wymierzona w seniorów, a banki udaremniają rocznie dziesiątki prób wyłudzeń.

Ustanowienie pełnomocnictwa do konta jest bezpieczne, jeśli jest to osoba zaufana i z ograniczonymi uprawnieniami, które można w każdej chwili odwołać.

Obniżenie limitów transakcyjnych i aktywacja powiadomień SMS to proste, ale skuteczne sposoby na ochronę oszczędności przed nieuprawnionym dostępem.

Prawdziwy pracownik banku nigdy nie prosi o PIN czy hasło przez telefon; w razie podejrzanego kontaktu zawsze samodzielnie oddzwaniaj na oficjalną infolinię banku.

Skala problemu – seniorzy na celowniku przestępców

Wyłudzenia finansowe wymierzone w osoby starsze to nie marginalne zjawisko, lecz zorganizowana działalność przestępcza. Policja od lat odnotowuje rosnącą liczbę oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika banku” czy „na inwestycję”. We wszystkich tych scenariuszach sprawcy działają podobnie: budują zaufanie ofiary, wywołują presję czasową i nakłaniają do natychmiastowego przekazania gotówki lub ujawnienia danych dostępowych do konta. Pracownicy jednego tylko dużego banku w ciągu roku udaremnili kilkadziesiąt prób wyłudzenia prowadzonych metodą „na policjanta”. To jedynie ułamek faktycznej skali problemu – wiele ofiar ze wstydu nie zgłasza przestępstwa. Dobra wiadomość: skuteczna ochrona oszczędności jest możliwa i nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej.

Pełnomocnictwo do konta – pomoc czy ryzyko?

Pełnomocnictwo bankowe to upoważnienie, które właściciel rachunku udziela wybranej osobie do zarządzania swoim kontem. W największych polskich bankach co dziesiąte konto ma ustanowionego pełnomocnika, a wśród osób starszych odsetek ten jest jeszcze wyższy. Pełnomocnikiem może zostać pełnoletni członek rodziny, zaufany przyjaciel, a nawet osoba bez konta w tym samym banku.

Polskie prawo, zgodnie z Kodeksem cywilnym, wyróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo ogólne uprawnia do dokonywania wszelkich czynności zwykłego zarządu – wypłat, opłacania rachunków, sprawdzania salda. Pełnomocnictwo rodzajowe określa konkretny typ czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik, na przykład wyłącznie przelewy do określonej kwoty miesięcznie. Pełnomocnictwo szczególne dotyczy zaś jednej precyzyjnie wskazanej czynności, jak zamknięcie rachunku. Kodeks wymaga, by pełnomocnictwo ogólne było udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kluczowe jest to, że pełnomocnik może robić tylko tyle, na co zezwoli właściciel konta. Nie może rozszerzać własnych uprawnień, udzielać kolejnych pełnomocnictw osobom trzecim ani wnioskować o kredyt. Co ważne, pełnomocnictwo wygasa automatycznie z chwilą śmierci właściciela rachunku. Pełnomocnictwo można ustanowić osobiście w oddziale banku, przez bankowość internetową lub korespondencyjnie z notarialnym poświadczeniem podpisu. Można je też odwołać w dowolnym momencie, bez zgody i obecności pełnomocnika.

UWAGA! Nigdy nie udzielaj pełnomocnictwa do konta osobie poznanej niedawno lub której nie do końca ufasz. Jeżeli ktoś przez telefon namawia Cię do wystawienia pełnomocnictwa – to próba oszustwa.

Limity transakcji – pierwsza linia obrony

Jednym z najprostszych i zarazem najskuteczniejszych narzędzi ochrony są limity transakcyjne. Każdy posiadacz konta może samodzielnie ustalić, ile pieniędzy dziennie można wypłacić z bankomatu, ile przelać jednorazowo przez internet i jaką maksymalną kwotę może wydać karta debetowa w ciągu doby. Ustawień tych dokonuje się przez aplikację mobilną, infolinię lub w oddziale.

Dla seniora, który nie potrzebuje codziennie przelewać dużych kwot, rozsądnym krokiem jest obniżenie limitu przelewów internetowych do poziomu faktycznych potrzeb – np. kilkuset złotych dziennie. Jeśli przestępca przejmie dostęp do konta, niski limit znacznie ograniczy skalę strat. Warto również aktywować powiadomienia SMS lub push o każdej transakcji – dzięki nim właściciel konta natychmiast dowie się o podejrzanej operacji i zdąży zablokować kartę przed kolejną nieuprawnioną płatnością. Jeśli konto obsługuje pełnomocnik, właściciel może przypisać mu kartę z niezależnym, indywidualnie ustalonym limitem dziennym.

Blokada konta – kiedy i dlaczego?

Blokada rachunku brzmi groźnie, ale w praktyce bywa narzędziem ochrony. Bank może zablokować konto z kilku powodów. Na wniosek samego klienta, który podejrzewa, że jego dane dostępowe wpadły w niepowołane ręce – to szybki sposób na przerwanie trwającego ataku. Z własnej inicjatywy, gdy systemy monitoringu wykryją podejrzaną aktywność niezgodną ze zwykłymi nawykami klienta – duży przelew do nieznanego odbiorcy w środku nocy czy kilkanaście wypłat z bankomatu w różnych miastach w ciągu godziny mogą skutkować tymczasowym wstrzymaniem operacji. Wreszcie – na skutek nakazu organów ścigania lub komornika.

Warto wiedzieć, że w 2026 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 3604,50 zł miesięcznie (75 proc. minimalnego wynagrodzenia). Senior otrzymujący niską emeryturę nie zostanie zatem pozbawiony środków do życia nawet w przypadku egzekucji. Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, zadzwoń jak najszybciej na całodobową infolinię banku i zgłoś potrzebę zablokowania konta lub konkretnych operacji.

UWAGA! Prawdziwy pracownik banku nigdy nie prosi przez telefon o hasło, PIN ani kod SMS. Każda taka prośba to próba wyłudzenia. Rozłącz się i zadzwoń bezpośrednio na oficjalną infolinię swojego banku.

Chcieli ją oszukać metodą "na wnuczka", jednak to ona ich oszukała!

Najczęstsze metody oszustw i jak je rozpoznać

Przestępcy nieustannie doskonalą techniki manipulacji. Metoda „na wnuczka” lub „na policjanta” polega na telefonie od osoby podającej się za bliskiego w tarapatach lub funkcjonariusza proszącego o natychmiastową pomoc finansową. Kluczowa zasada: przed jakimkolwiek działaniem oddzwoń samodzielnie pod znany numer bliskiej osoby lub na oficjalny numer komendy policji.

Phishing to fałszywe wiadomości e-mail lub SMS z linkiem do strony łudząco podobnej do witryny banku. Po wpisaniu danych logowania przestępca przejmuje dostęp do konta. Banki nigdy nie wysyłają linków do logowania w wiadomościach – adres strony banku zawsze wpisuj ręcznie w przeglądarce. Nigdy nie loguj się do banku z cudzego komputera, tabletu ani telefonu. Urządzenia znane, zaktualizowane i chronione programem antywirusowym to podstawa bezpiecznej bankowości internetowej.

Fałszywe inwestycje kuszą obietnicą wysokich zysków przy zerowym ryzyku. Profesjonalnie wyglądające materiały, presja czasu i referencje od rzekomych zadowolonych klientów mają skłonić ofiarę do wpłaty środków. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdą – niemal na pewno nią nie jest. Przed jakąkolwiek decyzją inwestycyjną zawsze skonsultuj się z bliską osobą lub zapytaj doradcę w swoim oddziale banku. Metoda „na pracownika banku” to z kolei telefon od rzekomego konsultanta informującego o podejrzanych transakcjach i proponującego przelew środków na „bezpieczny rachunek” jako metodę ochrony. Żaden prawdziwy pracownik banku nigdy czegoś takiego nie zaproponuje.

Co zrobić już dziś? Praktyczna lista kroków

Bezpieczna bankowość zaczyna się od kilku konkretnych działań.

Porozmawiaj z zaufaną bliską osobą i poproś o sprawdzenie limitów na Twoim koncie – rozważ ich obniżenie do poziomu codziennych potrzeb oraz aktywację powiadomień SMS o transakcjach. Zastanów się nad ustanowieniem pełnomocnika z ograniczonym zakresem uprawnień, jeśli samodzielna obsługa konta sprawia Ci trudność – pamiętaj, by wybrać kogoś, do kogo masz pełne zaufanie i komu zależy na Twoim dobrostanie. Zapamiętaj lub wypisz na kartce numer alarmowy swojego banku i w przypadku podejrzanego kontaktu zawsze samodzielnie oddzwaniaj pod ten numer, nigdy nie korzystając z numeru podanego przez rozmówcę. Regularnie – choćby raz w tygodniu – sprawdzaj historię transakcji. Im szybciej zauważysz nieprawidłowość, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy.

Jeśli mimo wszystko padniesz ofiarą wyłudzenia, działaj niezwłocznie:

zablokuj konto przez infolinię,

złóż zawiadomienie na policji,

zachowaj wszelkie dowody – wydruki SMS, e-maile, notatki.

W sporze z bankiem o zasadność transakcji możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który bezpłatnie rozpatruje skargi klientów.

Bezpieczna bankowość to wynik świadomych wyborów: odpowiednich zabezpieczeń, zaufania sprawdzonym bliskim i zdrowego sceptycyzmu wobec każdego, kto przez telefon lub e-mail pyta o Twoje pieniądze i konto.