Ile zarabia kasjer na Orlenie? Takie pieniądze dostają co miesiąc

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-06-11 9:29

Praca na stacji paliw kojarzy się głównie z obsługą klientów i kasą fiskalną. Okazuje się jednak, że zarobki mogą być całkiem atrakcyjne. Kasjerzy na stacjach Orlenu dostają od 3,7 tys. do nawet 5 tys. zł „na rękę”. Wysokość wypłaty zależy jednak od miejsca pracy i decyzji właściciela stacji.

Kasjerka na stacji paliw Orlen wręcza paragon klientowi płacącemu gotówką. W tle widoczny dystrybutor paliwa z cenami 6.42 i 6.75 oraz szyld Orlen. Nowe, maksymalne ceny paliw w Polsce na Super Biznes.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Kasjerka na stacji paliw Orlen wręcza paragon klientowi płacącemu gotówką. W tle widoczny dystrybutor paliwa z cenami 6.42 i 6.75 oraz szyld "Orlen". Nowe, maksymalne ceny paliw w Polsce na Super Biznes.

Tyle zarabiają kasjerzy na stacjach Orlenu

W tej branży zarobki są mocno zróżnicowane. Kasjerzy na stacjach Orlenu mogą liczyć na wynagrodzenie od około 3,7 tys. zł do nawet 5 tys. zł netto miesięcznie.

Najwięcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w dużych miastach, choć ostateczna wysokość pensji zależy przede wszystkim od właściciela konkretnej stacji.

W Warszawie nawet 4,5 tys. zł na rękę

Jak wynika z analizy ofert pracy, nowo zatrudnieni kasjerzy w Warszawie mogą liczyć na około 4,5 tys. zł netto miesięcznie. Takie stawki pojawiają się zarówno na stacjach położonych w centrum stolicy, jak i w innych dzielnicach miasta.

Zawód kasjera na stacji benzynowej to jednak nie tylko siedzenie za kasą. Pracownicy odpowiadają również za utrzymanie porządku na stacji, wykładanie towaru oraz obsługę strefy gastronomicznej, gdzie przygotowywane są hot dogi, kawa czy inne przekąski.

W mniejszych miastach zarobki są różne

Poza największymi aglomeracjami wynagrodzenia bywają nieco niższe. W Białej Podlaskiej kasjer może zarobić około 4 tys. zł netto miesięcznie. Z kolei w Łomży oferowane stawki wahają się od 3,7 tys. do 5 tys. zł netto.

Dużo zależy od konkretnej oferty oraz przedsiębiorcy prowadzącego stację. To właśnie właściciel najczęściej ustala warunki zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia.

Nie tylko pensja. Są też dodatkowe korzyści

Pracodawcy próbują zachęcać kandydatów dodatkowymi benefitami. Wśród nich znajdują się elastyczne godziny pracy, szkolenia zawodowe czy rabaty na zakupy.

W tej branży są zalety i wady - mówią kasjerzy. Dobra wiadomość dla osób szukających pierwszego zatrudnienia jest taka, że wiele ofert nie wymaga wcześniejszego doświadczenia. Liczą się przede wszystkim chęci do pracy i zaangażowanie. 

Druga strona medalu oznacza pracę w systemie zmianowym, w grę wchodzi praca w weekendy, a nawet święta.

Można awansować nawet na szefa stacji

Najbardziej ambitni pracownicy mają szansę na rozwój zawodowy. Część kasjerów z czasem obejmuje stanowiska kierownicze, a niektórzy dochodzą nawet do samodzielnego prowadzenia stacji paliw.

Warto pamiętać, że choć stacje działają pod szyldem Orlenu, wiele z nich funkcjonuje w systemie franczyzowym. Oznacza to, że kwestie związane z zatrudnieniem, premiami czy wysokością pensji są często ustalane indywidualnie przez właścicieli poszczególnych punktów.

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