Czternastka już we wrześniu

Seniorzy nie muszą robić absolutnie nic, by otrzymać dodatkowe świadczenie. ZUS wypłaci czternastą emeryturę automatycznie, razem z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnego wniosku.

Pierwsze przelewy i przekazy zostaną zrealizowane już 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września.

Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne będą musiały poczekać nieco dłużej. Ich „czternastka” zostanie wypłacona 1 października.

Kwota nawet 1978,49 zł brutto

W 2026 roki pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. To dokładnie tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura.

Pełną kwotę dostaną seniorzy, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Przy wyższych świadczeniach działa zasada „złotówka za złotówkę”. Czyli im wyższa emerytura, tym mniejsza będzie czternastka.

Przykład? Senior z emeryturą 3500 zł brutto otrzyma dodatkowo 1378,49 zł brutto.

Zarabiasz więcej? Czternastki możesz nie dostać

Niestety, jest też granica, po której „czternastka” całkowicie znika. ZUS nie wypłaca świadczenia, jeśli wyliczona kwota jest niższa niż 50 zł brutto.

W praktyce oznacza to, że dodatkowych pieniędzy nie dostaną osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto.

To jednak niejedyna sytuacja, w której można stracić prawo do świadczenia. „Czternastka” nie przysługuje także osobom, które w dniu poprzedzającym miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.

ZUS sam przeleje pieniądze

Najważniejsze dla seniorów, że nie muszą składać żadnych wniosków. Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie wraz z emeryturą lub rentą.

Od „czternastki” ZUS potrąci składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy, podobnie jak przy zwykłym świadczeniu.

Jest też dobra wiadomość dla osób zadłużonych. Czternasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie będzie również wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu.

Wrzesień może więc przynieść seniorom konkretny zastrzyk gotówki. Trzeba tylko sprawdzić, do którego progu emerytury się zalicza i kiedy dokładnie ZUS prześle pieniądze.

Piotr Kupicha tak odkłada na emeryturę. Kilka mieszkań i ziemia. Na bogato!