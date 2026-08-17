Huawei wchodzi na trasę maratonu
Zostało już niewiele czasu. Dokładnie 27 września 2026 roku tysiące osób zmierzy się z królewskim dystansem podczas 48. Maratonu Warszawskiego. Na ostatniej prostej przed tym wielkim wydarzeniem do gry wszedł nowy, ważny partner. Huawei CBG Polska zostało partnerem technologicznym biegu, a cała współpraca odbywa się pod hasłem „Utrzymaj swoje tempo”.
Nie chodzi tu tylko o samo tempo biegu, ale o coś znacznie ważniejszego – o mądre przygotowania, regularność i świadome zarządzanie siłami. To właśnie konsekwencja w treningu, a nie jednorazowe zrywy, decyduje o sukcesie na mecie. Firma chce przypomnieć, że technologia może być w tym procesie ogromnym wsparciem, dostarczając danych, które pomagają realizować założony plan. Zaangażowanie w 48. Maraton Warszawski to dla Huawei kolejny krok w budowaniu bliskiej relacji ze społecznością biegową w Polsce.
Jak trenuje mistrz? Technologia z elity dla amatorów
Zaangażowanie Huawei w bieganie to nie jest chwilowa moda. Firma od lat współpracuje z najlepszymi na świecie. Na początku 2026 roku producent ogłosił globalne partnerstwo z dsm-firmenich, czyli drużyną, w barwach której biegają absolutne legendy. Wystarczy wymienić kilka nazwisk: Eliud Kipchoge, czyli człowiek, który złamał barierę dwóch godzin w maratonie, a także rekordziści świata Joshua Cheptegei i Letesenbet Gidey.
To właśnie doświadczenia zebrane podczas pracy z takimi zawodnikami posłużyły do stworzenia sprzętu dla każdego. Efektem jest HUAWEI WATCH GT Runner 2, narzędzie stworzone z myślą o każdym biegaczu – od debiutanta po weterana walczącego o rekordy życiowe. W jego tworzeniu brali udział sami mistrzowie, testując funkcje w najcięższych warunkach. Zegarek dostarcza biegaczom precyzyjnych informacji o czasie kontaktu stopy z podłożem, tętnie czy poziomie regeneracji, a spersonalizowane plany treningowe pomagają bezpiecznie przygotować się do startu. To przykład, jak technologia z najwyższej półki trafia prosto na nadgarstki amatorów.
Co Huawei planuje na dzień maratonu?
Partnerstwo technologiczne to nie tylko logo na plakatach. Huawei zapowiada konkretne działania, które mają realnie wesprzeć uczestników i uatrakcyjnić wydarzenie kibicom. Na trasie biegu mają pojawić się specjalne strefy dopingowe. To miejsca, gdzie rodziny i przyjaciele biegaczy będą mogli głośno ich wspierać, dodając im energii na najtrudniejszych kilometrach.
To jednak nie wszystko. W Marathon Fan Zone, czyli sercu całego wydarzenia, stanie główna strefa marki. Będzie można tam zobaczyć i przetestować najnowsze smartwatche, w tym oczywiście model HUAWEI WATCH GT Runner 2, a także słuchawki sportowe. W ramach współpracy na trasie biegu powstaną strefy dopingowe Huawei, a w Marathon Fan Zone marka otworzy swoją strefę główną. Producent zapowiedział też liczne aktywacje, które mają zaangażować zarówno maratończyków, jak i osoby im kibicujące. Widać wyraźnie, że firma chce być blisko ludzi, dla których bieganie jest ważną częścią życia, wspierając ich od treningów aż po przekroczenie linii mety.
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