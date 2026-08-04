Skorzystaj z promocji Huawei "Powrót do szkoły" z rabatami do 1000 zł na smartfony, tablety i smartwatche, idealne do nauki i codziennego użytku.

Wśród ofert znajdziesz składany smartfon HUAWEI Mate X7 za 7999 zł (1000 zł taniej) oraz ceniony fotosmartfon HUAWEI Pura 80 Ultra za 4999 zł.

Tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025 z matowym ekranem imitującym papier, idealny do notatek, dostępny jest już od 1899 zł w zestawie z klawiaturą.

Promocja trwa do 6 września 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów) w wielu sklepach i na huawei.pl, gdzie dodatkowo zyskasz 50 zł za zapis do newslettera.

Zaczął się ostatni miesiąc wakacji, a to dla wielu znak, że pora pomyśleć o szkolnej i studenckiej wyprawce. Jak co roku, producenci elektroniki kuszą specjalnymi ofertami. Jedną z nich przygotowała firma Huawei, która właśnie ogłosiła swoją akcję "Powrót do szkoły". Rabaty są spore, a w niektórych przypadkach sięgają nawet tysiąca złotych. Sprawdzamy, co i za ile można kupić do 6 września 2026 roku.

Co i za ile w promocji Huawei? Przegląd najlepszych ofert

Głównym punktem wyprzedaży są smartfony. Największą obniżkę przygotowano na składany model. W ramach promocji Huawei 2026 składany smartfon HUAWEI Mate X7 kupimy o 1000 zł taniej, czyli za 7999 zł. To flagowe urządzenie, które po rozłożeniu oferuje dużą przestrzeń roboczą, mogącą zastąpić tablet.

Dużo ciekawiej wygląda jednak propozycja dla miłośników mobilnej fotografii. W niższej cenie dostępny jest też potężny fotosmartfon HUAWEI Pura 80 Ultra, który teraz kosztuje 4999 zł. To jeden z najwyżej ocenianych smartfonów fotograficznych na rynku, więc obniżka jego ceny jest dobrą wiadomością. Listę zamykają popularne słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów (ANC). Model HUAWEI FreeBuds 6i został przeceniony na 269 zł.

Smartwatche i tablety w niższych cenach na start roku szkolnego

Promocja objęła również urządzenia, które świetnie sprawdzą się w codziennej nauce i organizacji czasu. Tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025 w nowej cenie to ciekawa propozycja dla uczniów i studentów. Jego największą zaletą jest ekran z matową powłoką, która przypomina w dotyku papier i nie odbija światła. Za 1899 zł (100 zł taniej) otrzymujemy zestaw z dołączoną klawiaturą. Jeśli dołożymy 100 zł, to w cenie 1999 zł w komplecie znajdzie się także precyzyjny rysik HUAWEI M-Pencil Pro, idealny do robienia notatek.

Tradycyjnie w tym okresie ruszyły też powrót do szkoły promocje na popularne smartwatche. Bestsellerowy HUAWEI WATCH FIT 5 w wersji standardowej kosztuje teraz 699 zł, czyli o 100 zł mniej. Z kolei jego bardziej zaawansowana wersja, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, z tytanową kopertą, szafirowym szkłem i modułem do płatności zbliżeniowych Curve Pay, dostępna jest w rekomendowanej cenie 999 zł.

Gdzie i do kiedy skorzystać z promocji "Powrót do szkoły"?

Zgodnie z informacją producenta, akcja promocyjna ma potrwać do 6 września 2026 roku. Warto jednak pamiętać, że może zakończyć się wcześniej, jeśli zapasy magazynowe zostaną wyczerpane. Oferta promocyjna Huawei potrwa do 6 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów w wybranych sklepach z elektroniką i na stronie producenta.

Produkty w obniżonych cenach można znaleźć:

w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl,

w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik,

w oficjalnej Strefie Marki na platformie Allegro.

Klienci, którzy zdecydują się na zakupy bezpośrednio na stronie producenta, mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Za zapisanie się do newslettera otrzymuje się dodatkowy rabat w wysokości 50 zł, a wybrane produkty można kupić w ratach 0%.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]