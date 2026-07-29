HUAWEI wprowadza na rynek nowe tablety MatePad Pro Max i MatePad Air, których premiera odbędzie się 18 sierpnia 2026 roku.

Możesz zgarnąć nawet 500 zł zniżki na te tablety, zapisując się do newslettera HUAWEI przed 17 sierpnia 2026 r.

Kupon rabatowy o wartości 500 zł na MatePad Pro Max lub 300 zł na MatePad Air otrzymasz na maila w dniu premiery.

Oba nowe modele będą wyposażone w matowy ekran, który zapewni doskonałą widoczność bez odbić światła, idealny do pracy na zewnątrz.

HUAWEI szykuje się do wprowadzenia na polski rynek dwóch nowych urządzeń – tabletu HUAWEI MatePad Pro Max oraz jego nieco lżejszej wersji, HUAWEI MatePad Air. Oficjalna premiera zaplanowana jest na 18 sierpnia 2026 roku, ale firma już teraz zachęca do zainteresowania się sprzętem, zanim jeszcze na dobre zagości on na sklepowych półkach. To całkiem sprytny ruch. Firma kusi przyszłych klientów kuponami rabatowymi, które pozwolą kupić nowe tablety HUAWEI nawet o 500 zł taniej. Akcja promocyjna „Early Bird” ruszyła na oficjalnej stronie producenta oraz u jego Partnera Biznesowego – w sieci Media Expert.

Jak zdobyć kupon rabatowy na nowe tablety HUAWEI?

Zdobycie zniżki jest banalnie proste i sprowadza się do kilku kliknięć. Aby otrzymać kod promocyjny, trzeba wykonać następujące kroki:

Wejść na specjalną stronę internetową w domenie huawei.pl.

Zapisać się do newslettera, podając swój adres e-mail.

Zrobić to w terminie do 17 sierpnia 2026 r., do godziny 10:00.

To wszystko. Specjalny kod rabatowy zostanie wysłany na podany adres mailowy w dniu premiery, czyli 18 sierpnia. Wartość zniżki zależy od modelu: 500 zł na HUAWEI MatePad Pro Max lub 300 zł na HUAWEI MatePad Air. Otrzymany kupon będzie można wykorzystać podczas składania zamówienia w oficjalnym sklepie internetowym marki.

Czym wyróżniają się HUAWEI MatePad Pro Max i MatePad Air?

Na pełną specyfikację techniczną musimy jeszcze poczekać do dnia premiery, ale producent już teraz zdradził kluczową cechę obu urządzeń. Zarówno HUAWEI MatePad Pro Max, jak i HUAWEI MatePad Air zostaną wyposażone w matowe ekrany. W praktyce oznacza to, że wyświetlacz nie odbija światła jak lustro, co zapewnia doskonałą widoczność obrazu nawet w bardzo jasnym otoczeniu. To rozwiązanie idealne do pracy na zewnątrz lub w podróży – czytanie czy oglądanie filmów w pełnym słońcu przestaje być problemem.

Gdzie i do kiedy można skorzystać z promocji?

Kupony rabatowe zdobyte przez stronę huawei.pl będzie można zrealizować w oficjalnym sklepie marki od dnia premiery, 18 sierpnia, aż do 5 października 2026 roku. Wystarczy dodać wybrany tablet do koszyka i wpisać otrzymany kod. Warto pamiętać, że kupony nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami.

Akcja promocyjna jest dostępna również u Partnera Biznesowego, czyli w sieci sklepów Media Expert. Tutaj jednak szczegółowe zasady przyznawania i realizacji kuponów mogą się różnić, dlatego najlepiej dopytać o nie bezpośrednio u sprzedawcy w sklepie stacjonarnym lub sprawdzić regulamin na stronie internetowej. Niezależnie od wybranej ścieżki, to dobra okazja, by kupić nowy sprzęt w niższej cenie zaraz po jego debiucie.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]