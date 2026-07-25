Użytkownicy Androida wpłacają ponad dwukrotnie wyższą kwotę jednorazowo (mediana 50 zł vs. 20 zł dla iPhone'a), co pokazuje ich skłonność do większych pojedynczych darowizn.

W skali roku hojność użytkowników obu systemów jest niemal identyczna (średnio około 109 zł dla Androida i 105 zł dla iPhone'a), co wynika z odmiennych strategii pomagania.

Mimo że na stronę wchodzi więcej osób z Androidem, to użytkownicy iPhone'ów częściej finalizują transakcję, mając wyraźnie wyższą konwersję (4,43% vs 3,65%).

Analiza pokazuje, że nie ma jednoznacznego zwycięzcy w pojedynku na hojność – odpowiedź zależy od metryki, co ujawnia dwie różne, lecz równie skuteczne drogi wspierania zbiórek.

iPhone kontra Android: Kto jest hojniejszy?

To jeden z tych sporów w internecie, które chyba nigdy się nie skończą. Zwolennicy iPhone'ów przekonują, że to sprzęt dla ludzi ceniących jakość i styl. Fani Androida odpowiadają, że to system dla tych, którzy potrafią liczyć pieniądze i cenią sobie wolność wyboru. Platforma zrzutka.pl postanowiła sprawdzić, czy te stereotypy mają jakiekolwiek odzwierciedlenie w hojności darczyńców. Odpowiedź, oparta na danych z ostatniego roku, jest bardziej złożona i ciekawsza, niż mogłoby się wydawać.

Analiza objęła okres od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. i skupiła się na wpłatach dokonywanych przez cyfrowe portfele: Apple Pay (utożsamiane z użytkownikami iPhone'ów) oraz Google Pay (utożsamiane z użytkownikami Androida). To konkretna, świadoma technologicznie grupa, stanowiąca około jednej czwartej wszystkich wpłat na platformie. Wnioski uzupełniono danymi z Google Analytics, by uzyskać szerszy obraz.

Android wygrywa przy jednej wpłacie. Różnica jest ogromna

Jeśli spojrzymy na pojedynczą transakcję, przewaga użytkowników Androida jest bezdyskusyjna. Średnia wpłata przez Google Pay wyniosła 77,37 zł, podczas gdy przez Apple Pay – 69,95 zł. Różnica na poziomie 11% nie wydaje się wielka, ale prawdziwy obraz sytuacji wyłania się, gdy spojrzymy na medianę, czyli kwotę, która pojawia się najczęściej.

I tu mamy zaskoczenie. Mediana wpłaty dla Google Pay to 50 zł. Dla Apple Pay – zaledwie 20 zł. W typowym starciu iPhone kontra Android, jeśli chodzi o pojedynczą wpłatę, to właśnie użytkownik tego drugiego systemu wpłacał ponad dwa razy więcej. Co to oznacza w praktyce? Użytkownicy sprzętu Apple znacznie częściej wybierają najniższą sugerowaną kwotę wsparcia. Z kolei fani Androida chętniej decydują się na wpłatę wyższej sumy.

Rocznie jest remis, ale iPhone częściej kończy transakcję

Historia robi się ciekawsza, gdy zamiast pojedynczej wpłaty weźmiemy pod lupę sumę wpłat w ciągu całego roku. Okazuje się, że roczna hojność użytkowników smartfonów obu systemów jest niemal identyczna. Użytkownik Androida wpłacił średnio 109,40 zł, a posiadacz iPhone'a – 105,64 zł. Różnica to niecałe 4 złote.

Jak to możliwe? Użytkownicy iPhone'ów nadrabiają niższą pojedynczą wpłatę tym, że pomagają nieco częściej, wspierając więcej różnych zbiórek. Widać tu po prostu dwie różne strategie pomagania: androidziarze wpłacają rzadziej, ale za to konkretniej. Iphoniarze – częściej, ale mniejszymi kwotami.

Zupełnie inny, ale równie ciekawy wniosek płynie z analizy całego ruchu na stronie. Co ciekawe, najnowsze badanie zrzutka.pl pokazuje, że to użytkownicy iPhone'ów częściej finalizują wizytę na stronie wpłatą – ich konwersja jest wyraźnie wyższa (4,43% vs 3,65% na Androidzie). Krótko mówiąc: na stronę wchodzi niemal dwa razy więcej osób z Androidem, ale to ci z iPhonem częściej decydują się na faktyczne wsparcie zbiórki.

Kto jest bardziej zaangażowany?

Analiza pokazała również, że użytkownicy Androida częściej sami potrzebują wsparcia lub organizują je dla innych. Wśród osób płacących przez Google Pay aż 9,9% miało założoną własną zrzutkę. W grupie Apple Pay odsetek ten był niższy i wyniósł 6,7%. Podobnie wygląda kwestia zostawiania komentarzy pod wpłatami – androidziarze robią to o około 36% częściej.

Gdybyśmy spojrzeli tylko na medianę pojedynczej wpłaty, powiedzielibyśmy: Android wygrywa. Gdybyśmy spojrzeli tylko na konwersję, powiedzielibyśmy: iPhone wygrywa. A kiedy patrzymy na całość, widać dwie różne strategie pomagania. Jedni wpłacają rzadziej, ale więcej. Drudzy częściej, ale mniejsze kwoty. W skali roku obie grupy są zaskakująco blisko siebie – podsumowuje Tomasz Chołast, współzałożyciel zrzutka.pl.

Kto więc jest hojniejszy w pojedynku iPhone kontra Android? Odpowiedź brzmi: to zależy. Jeśli liczy się typowa, jednorazowa wpłata – wygrywa Android. Jeśli patrzymy na skłonność do sfinalizowania transakcji – wygrywa iPhone. A jeśli liczy się efekt końcowy w skali roku – mamy remis. Wygląda na to, że w pomaganiu system operacyjny w telefonie ma drugorzędne znaczenie.

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