Refurbed wchodzi na polski rynek, oferując profesjonalnie odnowioną elektronikę (smartfony, laptopy) tańszą nawet o 40% niż nowe odpowiedniki.

Ekspansja firmy jest odpowiedzią na rosnący polski e-commerce i potrzebę oszczędności, gdyż aż 66% Polaków obawia się inflacji.

Sprzęt z refurbed objęty jest minimum roczną gwarancją i 30-dniowym prawem zwrotu, a każde urządzenie przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości.

Wybór odnowionej elektroniki to nie tylko oszczędność, ale też znacząca korzyść dla środowiska, redukując emisje CO2 nawet o 83% w porównaniu do zakupu nowego produktu.

Podczas spotkania z mediami w Warszawie współzałożyciel refurbed, Kilian Kaminski, zapowiedział nowy etap rozwoju firmy w naszym kraju. Polska, z szybko rosnącym handlem internetowym i konsumentami wrażliwymi na ceny, jest dla firmy jednym z najbardziej obiecujących rynków w Europie. Plany są ambitne: zbudować zaufanie do sprzętu z drugiej ręki i pokazać, że tańszy telefon czy laptop wcale nie oznacza gorszej jakości.

Refurbed wchodzi mocniej do Polski. Dlaczego teraz?

Moment na ekspansję nie jest przypadkowy. Jak wskazywał podczas prezentacji Kilian Kaminski, dane z 2025 roku pokazały, że polski sektor e-commerce urósł o 15-20%, a aż 93% użytkowników internetu w Polsce zrobiło zakupy online. Jednocześnie, aż 66% z nas obawia się inflacji i szuka oszczędności. To właśnie połączenie tych dwóch trendów – cyfrowej biegłości i potrzeby szukania okazji – sprawia, że rynek profesjonalnie odnowionej elektroniki ma w naszym kraju ogromny potencjał. Refurbed chce wykorzystać tę okazję i zagospodarować przestrzeń, która do tej pory nie była w pełni ukształtowana.

Ile można zaoszczędzić na odnowionej elektronice?

Głównym argumentem, który ma przekonać Polaków, jest oczywiście cena. Produkty oferowane na platformie refurbed są tańsze od swoich nowych odpowiedników od 20 do nawet 40%. Firma chce jednak zerwać ze stereotypem, że używany sprzęt jest ryzykownym zakupem. Każde urządzenie, zanim trafi do sprzedaży, przechodzi wieloetapowy proces odnawiania i rygorystyczną kontrolę jakości. Profesjonalnie odnowione produkty oferowane przez refurbed są od 20 do 40 proc. tańsze, a przy tym objęte minimum roczną gwarancją i przechodzą szczegółową kontrolę. Klienci mają też 30 dni na zwrot bez podawania przyczyny.

Ważnym elementem strategii jest budowanie sieci lokalnych partnerów. Firma współpracuje już z 15 polskimi przedsiębiorstwami zajmującymi się odnawianiem sprzętu i aktywnie szuka kolejnych. Dla klientów oznacza to szybsze dostawy i potencjalnie jeszcze lepsze ceny. Dla polskich firm to z kolei szansa na dotarcie do klientów na 24 rynkach w całej Europie.

Nowe prawo Unii Europejskiej zmieni zasady gry

Rozwój rynku odnowionej elektroniki napędzają nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także zmiany w prawie. Już za chwilę, bo do 31 lipca 2026 roku, państwa członkowskie muszą wdrożyć unijną dyrektywę o prawie do naprawy. Nowe regulacje, znane jako unijne prawo do naprawy, mają ułatwić konsumentom naprawę sprzętu i wydłużyć cykl życia produktów. W praktyce oznacza to łatwiejszy dostęp do części zamiennych i usług serwisowych, a także dodatkowy rok ochrony dla konsumenta, jeśli zdecyduje się na naprawę gwarancyjną zamiast wymiany sprzętu na nowy. To potężny impuls dla całej branży, który sprawi, że naprawa stanie się realną i opłacalną alternatywą.

To nie tylko oszczędność, ale i ratunek dla planety

Za wyborem odnowionego sprzętu stoją też twarde dane ekologiczne. Globalna produkcja elektroniki generuje gigantyczne ilości CO₂ i zużywa miliardy litrów wody. Każdego roku na świecie powstaje około 62 mln ton elektroodpadów. Refurbed, we współpracy z instytutem Fraunhofer Austria, policzyło, jakie korzyści dla środowiska przynosi wybór sprzętu z drugiej ręki. Wybór odnowionego smartfona zamiast nowego to średnio o 83 proc. niższe emisje CO₂, o 89 proc. mniejsze zużycie wody i o 77 proc. mniej elektroodpadów.

Aby zobrazować tę skalę: oszczędność emisji CO₂ przy jednym smartfonie to równowartość przejechania samochodem około 450 kilometrów. Ilość zaoszczędzonej wody wystarczyłaby do napełnienia ponad 160 wanien. Firma podkreśla, że jej celem jest zmiana myślenia o biznesie – sukces to nie tylko zysk, ale także mierzalny, pozytywny wpływ na otoczenie.

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