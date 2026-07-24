Rząd planuje waloryzację emerytur o 3,48% od marca 2027 roku.

Minimalna emerytura wzrośnie do 2047,34 zł brutto (ok. 60 zł netto więcej), a 13. i 14. emerytura będą miały taką samą wysokość.

Pełną kwotę 14. emerytury otrzymają tylko osoby ze świadczeniem do 2900 zł brutto; powyżej tej kwoty obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Prezydencki projekt "Godna emerytura", zakładający dopłatę 150 zł do niższych świadczeń, jest obecnie wstrzymany, co oznacza, że waloryzacja procentowa jest najbardziej prawdopodobna.

Waloryzacja emerytur 2027. Rząd przedstawi szczegóły

Rząd przygotowuje się do przyjęcia projektu rozporządzenia dotyczącego przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent. Z dokumentów opracowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że od 1 marca 2027 r. świadczenia mają wzrosnąć o 3,48 proc.. To wyraźnie mniej niż w bieżącym roku, kiedy wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc. - pisze "Fakt". Podwyżka obejmie ponad 9,9 mln osób pobierających emerytury i renty. Według rządowych wyliczeń koszt całej operacji wyniesie około 16,7 mld zł, a kwota ta obejmuje również wzrost wydatków na 13. i 14. emeryturę.

Nowe kwoty emerytur i dodatkowych świadczeń

Prognozowana waloryzacja oznacza, że minimalna emerytura wzrośnie z 1978,49 zł brutto do 2047,34 zł brutto. Oznacza to podwyżkę wynoszącą niewiele ponad 60 zł netto miesięcznie.

Zmiany obejmą również dodatkowe świadczenia dla seniorów. 13. emerytura, która odpowiada wysokości minimalnej emerytury, po waloryzacji także ma wynieść 2047,34 zł brutto. W takiej samej wysokości planowana jest 14. emerytura, jednak pełną kwotę otrzymają wyłącznie osoby, których podstawowe świadczenie nie przekroczy 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, a minimalna wypłata czternastki wyniesie 50 zł brutto.

Z rządowych symulacji wynika również, że osoba pobierająca dziś 3000 zł brutto emerytury mogłaby po waloryzacji otrzymywać 3104,40 zł brutto.

Projekt „Godna emerytura” nadal bez decyzji

Planowana waloryzacja procentowa oznacza większe nominalne podwyżki dla osób pobierających wyższe świadczenia. Alternatywą miała być prezydencka inicjatywa „Godna emerytura”, przedstawiona przez Karola Nawrockiego. Zakłada ona wprowadzenie gwarantowanej dopłaty do niższych emerytur – w pierwszym roku w wysokości 150 zł brutto dla osób pobierających świadczenia od emerytury minimalnej do około 4000 zł brutto.

Projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jednak od 9 lutego nie były nad nim prowadzone dalsze prace. Jak wynika z harmonogramu komisji, również w tym roku nie zaplanowano jego procedowania. Oznacza to, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje waloryzacja oparta na wskaźniku 3,48 proc., którą rząd ma omówić jeszcze pod koniec lipca.

W galerii poniżej przedstawiamy, jak wzrosną emerytury przy waloryzacji 3,48 proc.

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