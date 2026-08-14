Hurtowe ceny paliw 14.08.2026. Gwałtowne podwyżki we wszystkich rafineriach.

Ceny hurtowe paliw na 14.08.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Pod koniec bieżącego tygodnia na rynku hurtowym obserwujemy bardzo dynamiczną sytuację, która przekłada się na zdecydowane podwyżki w cennikach. Różnice między poszczególnymi rafineriami pozostają jednak kosmetyczne.

Dzisiejsze ceny netto [PLN/m³] w temperaturze referencyjnej 15°C prezentują się następująco:

Orlen: Pb95 - 5632 zł, Pb98 - 6365 zł, ON - 6526 zł

Pb95 - 5632 zł, Pb98 - 6365 zł, ON - 6526 zł Aramco: Pb95 - 5637 zł, Pb98 - 6368 zł, ON - 6527 zł

Pb95 - 5637 zł, Pb98 - 6368 zł, ON - 6527 zł BP Europa: Pb95 - 5632 zł, Pb98 - 6365 zł, ON - 6526 zł

W dzisiejszym zestawieniu najkorzystniejszą ofertę dla hurtowników i właścicieli stacji prezentują wspólnie Orlen oraz BP Europa, oferując najniższe stawki zarówno za benzynę Pb95, Pb98, jak i za olej napędowy (ON).

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza dzisiejszych danych z rafinerii potwierdza niepokojące zjawisko, z którym mamy do czynienia już od 8 sierpnia – obserwujemy konsekwentny i niezwykle stromy trend wzrostowy. W porównaniu do czwartkowych cenników (13.08), Orlen oraz BP Europa podniosły ceny benzyny Pb95 o 64 zł/m³, a oleju napędowego o 73 zł/m³. Z kolei Aramco zdecydowało się na ułamkowo wyższą korektę – Pb95 podrożała o 65 zł/m³, a diesel o 74 zł/m³.

Największe dzienne skoki zanotowaliśmy w przypadku benzyny premium (Pb98), która z dnia na dzień zdrożała aż o 76 zł/m³ (Orlen i BP) oraz o 75 zł/m³ w przypadku Aramco. Oznacza to średni wzrost hurtowych stawek o ponad 6-7 groszy na litrze netto w zaledwie 24 godziny. Patrząc w szerszym ujęciu, od ubiegłej soboty (08.08) hurtowe ceny benzyny i diesla wystrzeliły w górę o około 300 zł na metrze sześciennym, co bezpowrotnie wymazuje obniżki z pierwszych dni sierpnia.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Głównym winowajcą obecnego tąpnięcia na polskim rynku hurtowym są rynki globalne, gdzie dominuje niepokój. Notowania ropy Brent wykazują drastyczną tendencję wzrostową, zbliżając się do wysokiego poziomu 88 USD za baryłkę. W ciągu minionego tygodnia surowiec podrożał o ponad 5,6 proc., a od początku roku jego cena wzrosła o 44 proc. Inwestorami wstrząsają eskalujące napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie – w tym poważne zakłócenia w cieśninie Ormuz oraz impas dyplomatyczny na linii USA-Iran. Mimo iż organizacja OPEC oraz IEA obniżyły prognozy przyszłego popytu na ropę, strach rynków przed fizycznym zablokowaniem podaży zdecydowanie przeważa szalę na korzyść drożejącego surowca.

Krajowa sytuacja walutowa działa zaledwie jako marginalny amortyzator tego potężnego szoku kosztowego. Choć kurs USD/PLN ustabilizował się w okolicach 3,73 zł, notując blisko 2-procentowy spadek w ujęciu miesięcznym, to od początku roku dolar nadal jest o 4 proc. droższy. Ta fuzja ekstremalnie drogiej ropy oraz podwyższonej bazy kosztowej dolara spycha polskie rafinerie do defensywy i wymusza drastyczne podwyżki w hurcie.

Zmiany hurtowe zawsze z pewnym opóźnieniem docierają na stacje benzynowe, jednak obecny trend napawa głębokim niepokojem. Niedawne przebicie psychologicznej bariery 8 zł za litr diesla rodzi napięcia społeczne i zmusza decydentów do ponownego rozważania interwencji i tarcz osłonowych. Dzisiejsze ostre podwyżki w cennikach hurtowych oznaczają, że kierowcy w Polsce muszą przygotować się na zauważalny wzrost cen na pylonach w najbliższych dniach, a perspektywa tańszego tankowania przed końcem wakacji wydaje się ostatecznie przekreślona.