Wyższy wiek emerytalny w Polsce. Prezes ZUS wskazuje głównie na kobiety

ZUS: Na podwyższenie wieku emerytalnego jest za wcześnie

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznał, że obecnie większość Polaków nie chce zmian w wieku emerytalnym. Jego zdaniem społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na debatę o podniesieniu granicy 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Liwiusz Laska zaznaczył jednak, że rolą ZUS nie jest przekonywanie do zmian w prawie, lecz pokazywanie, jakie skutki finansowe niesie decyzja o wcześniejszym zakończeniu pracy. A te są bardzo konkretne, im dłużej pracujemy i odprowadzamy składki, tym wyższe otrzymamy świadczenie.

Kobiety już pracują dłużej

Szef ZUS zwrócił uwagę na wyraźną zmianę w zachowaniu Polek. Choć ustawowy wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat, przeciętnie kończą one aktywność zawodową dopiero około 61,5 roku życia. To oznacza, że wiele z nich świadomie odkłada decyzję o przejściu na emeryturę.

W przypadku mężczyzn sytuacja wygląda inaczej. Średni wiek zakończenia pracy niemal pokrywa się z obowiązującym wiekiem emerytalnym, czyli 65 lat.

Każdy rok pracy to większa emerytura

Eksperci od lat przypominają, że późniejsze przejście na emeryturę przynosi podwójną korzyść. Z jednej strony przez dłuższy czas opłacane są składki, z drugiej – zgromadzony kapitał jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy przewidywanego życia. Efekt jest taki, że świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkanaście procent po zaledwie roku dodatkowej pracy.

Prezes ZUS zachęca, aby nie czekać z planowaniem emerytury do ostatniej chwili. Warto regularnie sprawdzać prognozy przyszłego świadczenia, korzystać z kalkulatorów emerytalnych oraz odkładać pieniądze w programach takich jak PPK czy IKZE.

ZUS rusza z akcją dla osób 50 plus

Aby zachęcić Polaków do świadomego planowania przyszłości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił program „Aktywni 50+”.

Jego celem jest pokazanie, jak działa system emerytalny i w jaki sposób można zwiększyć przyszłe świadczenie. Bo choć o podwyższeniu wieku emerytalnego na razie nikt nie chce rozmawiać, coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że dłuższa praca po prostu się opłaca.

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