Wyższy wiek emerytalny w Polsce. Prezes ZUS wskazuje głównie na kobiety

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-24 8:36

Czy Polacy będą pracować dłużej? Temat podwyższenia wieku emerytalnego od lat budzi ogromne emocje. Teraz głos zabrał prezes ZUS Liwiusz Laska. Choć podkreśla, że dziś nie ma klimatu do zmiany przepisów, zwraca uwagę na zaskakujący trend. Coraz więcej kobiet i tak zostaje w pracy dłużej, bo wiedzą, że każdy dodatkowy rok oznacza wyższą emeryturę.

Zaskoczeni seniorzy siedzą na kanapie. Pomiędzy nimi wstawka z plikiem banknotów. O emeryturach pisze SE Superbiz.
Autor: Gpointstudio/ Shutterstock Starsze małżeństwo siedzące na kanapie, mężczyzna w kraciastej koszuli i kobieta z laptopem, wyraża zaskoczenie. Pomiędzy nimi unosi się stos banknotów stuzłotowych. Zdjęcie ilustruje temat dwóch emerytur w lipcu, o czym przeczytasz na Super Biznes.

ZUS: Na podwyższenie wieku emerytalnego jest za wcześnie

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznał, że obecnie większość Polaków nie chce zmian w wieku emerytalnym. Jego zdaniem społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na debatę o podniesieniu granicy 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Liwiusz Laska zaznaczył jednak, że rolą ZUS nie jest przekonywanie do zmian w prawie, lecz pokazywanie, jakie skutki finansowe niesie decyzja o wcześniejszym zakończeniu pracy. A te są bardzo konkretne, im dłużej pracujemy i odprowadzamy składki, tym wyższe otrzymamy świadczenie.

Kobiety już pracują dłużej

Szef ZUS zwrócił uwagę na wyraźną zmianę w zachowaniu Polek. Choć ustawowy wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat, przeciętnie kończą one aktywność zawodową dopiero około 61,5 roku życia. To oznacza, że wiele z nich świadomie odkłada decyzję o przejściu na emeryturę.

W przypadku mężczyzn sytuacja wygląda inaczej. Średni wiek zakończenia pracy niemal pokrywa się z obowiązującym wiekiem emerytalnym, czyli 65 lat.

Każdy rok pracy to większa emerytura

Eksperci od lat przypominają, że późniejsze przejście na emeryturę przynosi podwójną korzyść. Z jednej strony przez dłuższy czas opłacane są składki, z drugiej – zgromadzony kapitał jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy przewidywanego życia. Efekt jest taki, że świadczenie może wzrosnąć nawet o kilkanaście procent po zaledwie roku dodatkowej pracy.

Prezes ZUS zachęca, aby nie czekać z planowaniem emerytury do ostatniej chwili. Warto regularnie sprawdzać prognozy przyszłego świadczenia, korzystać z kalkulatorów emerytalnych oraz odkładać pieniądze w programach takich jak PPK czy IKZE.

ZUS rusza z akcją dla osób 50 plus

Aby zachęcić Polaków do świadomego planowania przyszłości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił program „Aktywni 50+”.

Jego celem jest pokazanie, jak działa system emerytalny i w jaki sposób można zwiększyć przyszłe świadczenie. Bo choć o podwyższeniu wieku emerytalnego na razie nikt nie chce rozmawiać, coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że dłuższa praca po prostu się opłaca.

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