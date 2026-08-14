Czy Biedronka jest otwarta 15 sierpnia 2026? Godziny otwarcia sklepów

Czy Biedronka jest otwarta 15 sierpnia 2026?

Wielu konsumentów zadaje sobie praktyczne pytanie, czy Biedronka jest otwarta 15 sierpnia. Wypadające w tę sobotę Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego to dni ustawowo wolne od pracy, w które obowiązuje rygorystyczny zakaz handlu.

Zgodnie z przepisami, Biedronka otwarta 15 sierpnia nie będzie. Wszystkie sklepy tej sieci pozostaną całkowicie zamknięte. Co więcej, kolejny dzień (16 sierpnia 2026 r.) to niedziela niehandlowa. Oznacza to przymusową, dwudniową przerwę w funkcjonowaniu dużych supermarketów. Aby uniknąć problemów, zalecamy zrobienie większych zapasów najpóźniej w piątek, 14 sierpnia, kiedy placówki będą działać w standardowych lub wydłużonych godzinach.

Godziny otwarcia Biedronki przed długim weekendem

Aby ułatwić klientom przygotowania do dwudniowej blokady handlu, sieć Biedronka zazwyczaj decyduje się na wydłużenie godzin pracy swoich placówek. W piątek, 14 sierpnia, większość sklepów będzie działać w standardowych lub znacznie wydłużonych godzinach. Wiele punktów w całym kraju może być otwartych dla klientów nawet do godziny 23:00 lub 23:30.

Warto wykorzystać ten czas i zrobić większe zakupy spożywcze najpóźniej w piątkowy wieczór. Dzięki temu unikniesz nerwowego poszukiwania otwartych punktów w świąteczną sobotę.

15 sierpnia Biedronka pozostaje zamknięta. Gdzie uratować sytuację?

Kiedy w kalendarzu pojawia się data 15 sierpnia biedronka oraz inne duże sieci handlowe muszą ustąpić miejsca mniejszym biznesom. Ponieważ żadna standardowa biedronka czynna 15 sierpnia nie będzie, w razie braku podstawowych produktów warto poszukać alternatyw wyłączonych z zakazu handlu.

W sobotę (15 sierpnia) oraz w niedzielę (16 sierpnia) niezbędne zakupy zrobisz w następujących punktach:

stacje paliw: zazwyczaj działają całodobowo i posiadają bogaty asortyment spożywczy.

zazwyczaj działają całodobowo i posiadają bogaty asortyment spożywczy. sklepy franczyzowe i osiedlowe (np. Żabka, Carrefour Express, Lewiatan): mogą być otwarte, pod warunkiem że za ladą stanie ich właściciel. Najczęściej działają one w skróconych godzinach, np. od 10:00 do 18:00.

mogą być otwarte, pod warunkiem że za ladą stanie ich właściciel. Najczęściej działają one w skróconych godzinach, np. od 10:00 do 18:00. apteki dyżurne: dostępne w celu zakupu leków i artykułów pierwszej potrzeby.

Regularny handel w supermarketach Biedronka zostanie wznowiony dopiero w poniedziałek rano, 17 sierpnia 2026 roku.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

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