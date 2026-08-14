Czy Biedronka jest otwarta 15 sierpnia 2026? Godziny otwarcia sklepów

Anna Wojnowska
2026-08-14 10:22

Sierpniowy długi weekend to dla wielu czas błogiego relaksu, ale dla zapominalskich może skończyć się pustą lodówką. W tym roku kalendarz spłatał nam wyjątkowego figla, który odetnie nas od dużych sklepów na ponad 48 godzin. Sprawdź, jak uniknąć zamkniętych drzwi i gdzie zrobisz awaryjne zakupy.

Wózek z zakupami w markecie. Nad klientami wisi informacja o handlu 15 sierpnia. Szczegóły sprawdzisz na Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Czy Biedronka jest otwarta 15 sierpnia 2026? Godziny otwarcia sklepów

Czy Biedronka jest otwarta 15 sierpnia 2026?

Wielu konsumentów zadaje sobie praktyczne pytanie, czy Biedronka jest otwarta 15 sierpnia. Wypadające w tę sobotę Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego to dni ustawowo wolne od pracy, w które obowiązuje rygorystyczny zakaz handlu.

Zgodnie z przepisami, Biedronka otwarta 15 sierpnia nie będzie. Wszystkie sklepy tej sieci pozostaną całkowicie zamknięte. Co więcej, kolejny dzień (16 sierpnia 2026 r.) to niedziela niehandlowa. Oznacza to przymusową, dwudniową przerwę w funkcjonowaniu dużych supermarketów. Aby uniknąć problemów, zalecamy zrobienie większych zapasów najpóźniej w piątek, 14 sierpnia, kiedy placówki będą działać w standardowych lub wydłużonych godzinach.

Godziny otwarcia Biedronki przed długim weekendem

Aby ułatwić klientom przygotowania do dwudniowej blokady handlu, sieć Biedronka zazwyczaj decyduje się na wydłużenie godzin pracy swoich placówek. W piątek, 14 sierpnia, większość sklepów będzie działać w standardowych lub znacznie wydłużonych godzinach. Wiele punktów w całym kraju może być otwartych dla klientów nawet do godziny 23:00 lub 23:30.

Warto wykorzystać ten czas i zrobić większe zakupy spożywcze najpóźniej w piątkowy wieczór. Dzięki temu unikniesz nerwowego poszukiwania otwartych punktów w świąteczną sobotę.

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15 sierpnia Biedronka pozostaje zamknięta. Gdzie uratować sytuację?

Kiedy w kalendarzu pojawia się data 15 sierpnia biedronka oraz inne duże sieci handlowe muszą ustąpić miejsca mniejszym biznesom. Ponieważ żadna standardowa biedronka czynna 15 sierpnia nie będzie, w razie braku podstawowych produktów warto poszukać alternatyw wyłączonych z zakazu handlu.

W sobotę (15 sierpnia) oraz w niedzielę (16 sierpnia) niezbędne zakupy zrobisz w następujących punktach:

  • stacje paliw: zazwyczaj działają całodobowo i posiadają bogaty asortyment spożywczy.
  • sklepy franczyzowe i osiedlowe (np. Żabka, Carrefour Express, Lewiatan): mogą być otwarte, pod warunkiem że za ladą stanie ich właściciel. Najczęściej działają one w skróconych godzinach, np. od 10:00 do 18:00.
  • apteki dyżurne: dostępne w celu zakupu leków i artykułów pierwszej potrzeby.

Regularny handel w supermarketach Biedronka zostanie wznowiony dopiero w poniedziałek rano, 17 sierpnia 2026 roku.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

Kartki na dzień dobry 15 sierpnia
Galeria zdjęć 15

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