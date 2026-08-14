Afera Czechowicza w II RP: minister skarbu przed Trybunałem Stanu za wydatki poza kontrolą Sejmu.

Kluczowe było 8 mln zł na kampanię Piłsudskiego, co wywołało ostry spór o granice władzy.

Mimo interwencji Marszałka, proces zawieszono bez wyroku, ujawniając konflikt o państwową kasę.

Odkryj, dlaczego ta historia po dekadach wciąż rezonuje w debacie o władzy i pieniądzach.

Warszawa, czerwiec 1929 roku. W Pałacu Krasińskich rozpoczyna się proces, jakiego II Rzeczpospolita wcześniej nie widziała i już więcej zobaczyć nie miała. Przed Trybunałem Stanu staje były minister skarbu Gabriel Czechowicz. Nie zarzuca mu się, że przyjął łapówkę, schował publiczne pieniądze do własnej kieszeni czy dorobił się majątku kosztem państwa. Sprawa jest znacznie bardziej polityczna – i dotyczy samej granicy władzy.

Chodzi o państwową kasę i pytanie, kto może nią dysponować. Rząd czy Sejm? A przede wszystkim: co dzieje się, kiedy minister wydaje pieniądze, których parlament nie zatwierdził? Symbolem afery stało się 8 mln zł przekazanych do dyspozycji premiera Józefa Piłsudskiego. Według ustaleń sejmowej Komisji Budżetowej pieniądze miały zostać przeznaczone na kampanię wyborczą Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem – politycznego zaplecza obozu sanacyjnego.

Państwo miało problem, bo... w kasie było więcej pieniędzy

Historia afery Czechowicza zaczyna się od paradoksu. Polska gospodarka w drugiej połowie lat 20. korzystała z dobrej koniunktury. Złoty się stabilizował, a dochody państwa okazały się wyższe, niż przewidywał budżet. Pojawiły się nadwyżki, a wraz z nimi pokusa, by korzystać z dodatkowych pieniędzy.

Rząd mógł wydawać środki ponad zapisany budżet, ale potrzebował na to zgody parlamentu – możliwe było również uzyskanie jej już po dokonaniu wydatków. Problem polegał na tym, że gabinet nie zawsze o taką zgodę występował.

Skala przekroczeń była ogromna. Komisja Budżetowa ustaliła, że w roku budżetowym 1927/1928 wydatki rządu przekroczyły plan o około 562 mln zł. W zarzutach wobec Czechowicza mowa była o otwieraniu kredytów nieobjętych budżetem bez wymaganej zgody Sejmu. Ale to nie setki milionów stały się symbolem afery. Polityczną bombą okazała się znacznie mniejsza kwota.

8 mln zł i Piłsudski w tle. Tu zaczęła się prawdziwa burza

W okresie poprzedzającym wybory parlamentarne w 1928 roku około 8 mln zł znalazło się w dyspozycji Józefa Piłsudskiego. Według ustaleń przedstawionych w materiałach dotyczących afery pieniądze zostały wykorzystane na akcję wyborczą BBWR. To zmieniało charakter całej sprawy. Nie była już wyłącznie sporem księgowych o to, w której rubryce powinien znaleźć się wydatek. Opozycja mogła postawić znacznie poważniejsze pytanie: czy publiczne pieniądze posłużyły do wzmacniania obozu politycznego sprawującego władzę?

Sytuacja była dla sanacji szczególnie niewygodna. Obóz Piłsudskiego doszedł do władzy po przewrocie majowym pod hasłami uzdrowienia życia publicznego. Teraz przeciwnicy polityczni dostawali do ręki argument, że właśnie ludzie głoszący potrzebę „sanacji” państwa sami korzystali z jego pieniędzy w partyjnym interesie. Historycy Czesław Brzoza i Andrzej Leon Sowa wskazywali, że dla opozycji była to wyjątkowo nośna okazja, by uderzyć w obóz rządzący właśnie na polu gospodarowania pieniędzmi podatników.

Gabriel Czechowicz przed Trybunałem Stanu

Konflikt narastał miesiącami. Sejm domagał się wyjaśnień dotyczących wydawania nadwyżek budżetowych, a w lutym 1929 roku ugrupowania lewicowe wystąpiły z wnioskiem o pociągnięcie Gabriela Czechowicza do odpowiedzialności. 20 marca 1929 roku Sejm podjął decyzję o postawieniu byłego ministra skarbu przed Trybunałem Stanu. Stało się to mimo sprzeciwu BBWR.

Formalnie oskarżonym był Czechowicz. Politycznie cień padał jednak znacznie wyżej. Według Brzozy i Sowy sejmowa uchwała w istocie uderzała w Piłsudskiego, choć nie wymieniała jego nazwiska. Sam Czechowicz również nie ukrywał swojej lojalności wobec marszałka. Sprawa zaczęła więc przypominać polityczny pojedynek, w którym na ławie oskarżonych siedział minister, ale właściwy konflikt rozgrywał się między parlamentem a obozem Piłsudskiego.

Piłsudski ruszył do kontrataku

Marszałek nie zamierzał przyglądać się sprawie w milczeniu. Zareagował w charakterystycznym dla siebie, niezwykle ostrym stylu. W artykule „Dno oka – czyli wrażenia chorego człowieka z sesji budżetowej w Sejmie” zaatakował parlamentarzystów i sam Trybunał Stanu. Zapowiadał nawet, że Trybunał „nie ośmieli” się zebrać.

Ale Trybunał się zebrał.

26 czerwca 1929 roku w warszawskim Pałacu Krasińskich rozpoczęła się rozprawa. Było to jedyne takie postępowanie w historii II RP. Przed Trybunałem jako świadek pojawił się także Józef Piłsudski. Zamiast ograniczyć się do wyjaśnienia finansowych kulis sprawy, ponownie zaatakował prawo, parlament i samą instytucję Trybunału.

Dla Czechowicza był to moment, w którym mogło rozstrzygnąć się wszystko.

Tyle że nie rozstrzygnęło się nic.

Proces bez wyroku. Największy paradoks afery Czechowicza

Po kilku dniach rozprawy Trybunał Stanu nie skazał Gabriela Czechowicza, ale też nie zamknął sprawy jego uniewinnieniem. 29 czerwca postępowanie zostało zawieszone. Trybunał uznał, że najpierw Sejm powinien dokonać oceny zakwestionowanych wydatków budżetowych. Dopiero później proces mógłby ruszyć dalej. Czechowicz nie przyznawał się do winy.

I właśnie w tym miejscu historia zmieniła się w polityczny klincz.

Kolejne miesiące przynosiły coraz ostrzejszą konfrontację sanacji z parlamentem. Jesienią 1929 roku doszło do słynnego konfliktu w Sejmie z udziałem oficerów, po którym marszałek izby Ignacy Daszyński odmówił otwarcia posiedzenia. Sprawa Czechowicza pozostawała nierozstrzygnięta.

W sierpniu 1930 roku parlament rozwiązano przed terminem. Po kolejnych wyborach obóz Piłsudskiego dysponował już większością, a do procesu Czechowicza nigdy nie powrócono.

Afera Czechowicza brzmi zaskakująco współcześnie

Nie ma więc w tej historii prostego zakończenia. Nie ma sceny, w której sędzia odczytuje wyrok, a minister opuszcza salę jako winny albo oczyszczony z zarzutów. Jest za to nierozwiązany spór o władzę, pieniądze i granice parlamentarnej kontroli. I być może właśnie dlatego afera Czechowicza po niemal stu latach pozostaje tak interesująca.

Nie trzeba na siłę porównywać jej ze współczesnymi sporami o fundusze czy wydatki publiczne – realia prawne i polityczne są zupełnie inne. Pytanie stojące w centrum tamtej afery jest jednak zadziwiająco aktualne: gdzie kończy się swoboda rządu w gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi, a zaczyna prawo parlamentu do kontrolowania państwowej kasy?

W II RP odpowiedź miała dać sprawa Gabriela Czechowicza.

Trybunał Stanu jej nie dał.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]