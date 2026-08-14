Pieniądze wyrzucane do kosza

Od początku 2026 roku system kaucyjny działa w Polsce na pełnych zasadach. Za objęte nim plastikowe butelki i metalowe puszki pobierana jest kaucja w wysokości 50 groszy za sztukę. Za zwrotne butelki szklane stawka wynosi 1 zł.

Problem w tym, że wciąż mnóstwo opakowań trafia do zwykłych śmieci. I właśnie tutaj pojawiła się okazja dla tych, którzy postanowili je zbierać.

Jak wynika z opisywanych przypadków w serwisach internetowych czy w mediach społecznościowych, pracownicy sortowni odpadów na Śląsku potrafią dorobić dzięki odzyskiwaniu opakowań objętych systemem kaucyjnym. Mowa nawet o 1000 zł miesięcznie.

50 groszy za sztukę. Łatwo policzyć

Matematyka jest prosta. Przy stawce 50 groszy trzeba oddać:

- 100 butelek lub puszek – 50 zł,

- 500 opakowań – 250 zł,

- 1000 opakowań – 500 zł,

- 2000 opakowań – 1000 zł.

Dla osoby, która ma dostęp do dużej liczby wyrzucanych opakowań, może się z tego uzbierać całkiem pokaźna kwota.

Co ważne, zwrot kaucji odbywa się bez konieczności okazywania paragonu.

Butelki zamiast śmieci

System miał przede wszystkim zwiększyć liczbę opakowań trafiających do recyklingu. W praktyce stworzył również nową możliwość dorabiania.

O tym, że część Polaków zaczęła traktować butelki i puszki jak źródło pieniędzy, świadczą także przypadki osób, które celowo zbierają opakowania pozostawione w przestrzeni publicznej czy trafiające do sortowni.

Niektórzy próbują nawet wykorzystywać różnice między systemami kaucyjnymi w różnych krajach. W sieci opisywano przypadek osoby, która podczas dwóch wyjazdów na Słowację zwróciła łącznie 250 butelek i otrzymała równowartość ponad 160 zł.

System kaucyjny zmienił wartość pustej butelki

Jeszcze niedawno po wypiciu napoju plastikowa butelka była po prostu odpadem. Teraz może oznaczać 50 groszy do odzyskania.

To właśnie dlatego coraz więcej osób zaczyna patrzeć na opakowania zupełnie inaczej. Jedna butelka nie zrobi wielkiej różnicy. Ale setki czy tysiące to co innego, wtedy robi się z tego konkretny zastrzyk gotówki.

Dla jednych to sposób na dodatkowe pieniądze, dla innych – motywacja, żeby nie wyrzucać pieniędzy razem ze śmieciami.

To prawdziwa rewolucja w sklepach. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system kaucyjny

Który z nich to powiedział: Czerepach czy Fabian Duda? Dopasuj w quizie cytat do bohatera "Rancza" Pytanie 1 z 10 Który z nich to powiedział: Czerepach czy Fabian Duda? "Zwycięzców się nie sądzi" Czerepach Duda Następne pytanie