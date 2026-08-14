Ustawowy zakaz handlu. Czy 15.08 sklepy są otwarte?

Wielu konsumentów zastanawia się, czy 15.08 sklepy są otwarte, ponieważ w 2026 roku ten wolny dzień wypada w sobotę, czyli w tradycyjny czas dużych, rodzinnych zakupów. Odpowiedź wynika wprost z przepisów polskiego prawa. Biorąc pod uwagę przypadające na 15 sierpnia święto sklepy wielkopowierzchniowe, supermarkety oraz galerie handlowe muszą pozostać bezwzględnie zamknięte. Nie zrobisz zatem sprawunków w popularnych dyskontach takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Dino.

Pracownicy tych placówek mają zagwarantowane prawo do odpoczynku, a złamanie zakazu handlu wiąże się dla przedsiębiorców z bardzo surowymi karami finansowymi, sięgającymi nawet 100 tysięcy złotych. Warto zatem odpowiednio wcześniej zaplanować większe zaopatrzenie lodówki dla Twojej rodziny, na przykład podczas piątkowych popołudniowych zakupów.

Wyjątki od przepisów. Jakie sklepy są otwarte 15 sierpnia?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta przewiduje jednak konkretną listę placówek, które mogą bez przeszkód obsługiwać klientów w dni wolne od pracy. Przeglądając ten katalog, łatwo zauważyć, że sklepy otwarte 15 sierpnia to przede wszystkim te zaspokajające najpilniejsze, bieżące potrzeby życiowe. Jeśli zabraknie Ci chleba, mleka czy ważnych leków, nadal masz sprawdzone opcje.

Zgodnie z obowiązującym prawem, zakaz handlu nie obowiązuje w następujących miejscach:

stacje paliw (tam bez problemu kupisz podstawowe artykuły spożywcze, przekąski i napoje),

wybrane apteki i punkty apteczne (w szczególności te pełniące dyżury świąteczne w Twoim mieście),

kwiaciarnie (co jest ważne w dniu, w którym tradycyjnie w kościołach święci się bukiety ziół i kwiatów),

placówki handlowe zlokalizowane na dworcach kolejowych, autobusowych i lotniskach,

sklepy z pamiątkami, dewocjonaliami oraz punkty z prasą i biletami komunikacji miejskiej.

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Zakupy w małych punktach. Czy sklepy na osiedlach są czynne 15 sierpnia?

Zastanawiasz się pewnie, czy sklepy są czynne 15 sierpnia w Twojej najbliższej okolicy, zwłaszcza te osiedlowe. Tutaj działa najważniejszy i najczęściej wykorzystywany wyjątek od reguły: małe placówki mogą funkcjonować, pod warunkiem że za ladą stanie osobiście ich właściciel (lub nieodpłatnie pomoże mu jego najbliższa rodzina, na przykład małżonek czy dzieci).

W praktyce oznacza to, że duża część punktów działających na zasadzie franczyzy, takich jak Żabka, Carrefour Express, Odido, Groszek czy Lewiatan, najprawdopodobniej przyjmie klientów i umożliwi Ci zrobienie drobnych zakupów. Musisz jednak uważać, ponieważ sklepy czynne 15 sierpnia bardzo często operują w zmienionych, znacznie krótszych godzinach, uzależnionych od indywidualnej decyzji właściciela. Zamiast standardowego harmonogramu (np. 6:00-23:00), Twój osiedlowy punkt może być otwarty na przykład od 10:00 do 18:00. Najlepiej zweryfikować te informacje z wyprzedzeniem – pytając sprzedawcę w przeddzień święta lub sprawdzając ogłoszenie wywieszone na drzwiach wejściowych.