ZUS się zamyka! Jest oficjalna decyzja Zakładu. Oto zalecenia dla petentów

ZUS zamknięty 14 sierpnia

Dla emerytów, rencistów i innych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najważniejsza informacja jest taka: 14 sierpnia placówki ZUS będą nieczynne. Jeśli ktoś planował w piątek wizytę w oddziale, powinien przełożyć ją na inny termin.

Nie oznacza to jednak całkowitego paraliżu. Wiele spraw można załatwić przez internet. Osoby posiadające konto na portalu eZUS mogą m.in. składać wnioski, sprawdzać informacje dotyczące swojego konta oraz pobierać dokumenty i zaświadczenia.

Skąd dodatkowe wolne 14 sierpnia?

Wszystko przez tegoroczny kalendarz. 15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w 2026 r. wypada w sobotę. Zgodnie z przepisami święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Pracownik powinien więc otrzymać inny dzień wolny. W przypadku członków korpusu służby cywilnej premier zdecydował, że będzie to piątek 14 sierpnia.

Efekt jest taki, że dla tych osób powstaje prawdziwy długi weekend: piątek, sobota i niedziela – trzy dni wolnego bez wykorzystywania urlopu.

Nie każdy Polak ma wolne

Ale tu ważna uwaga. 14 sierpnia nie jest ustawowym dniem wolnym dla wszystkich pracowników. Zarządzenie premiera dotyczy członków korpusu służby cywilnej.

Chodzi m.in. o pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich, Krajowej Informacji Skarbowej, izb administracji skarbowej oraz innych jednostek administracji rządowej.

Samo zatrudnienie w instytucji publicznej nie oznacza jednak automatycznie, że dana osoba należy do korpusu służby cywilnej.

Te urzędy będą zamknięte

14 sierpnia z obsługi interesantów wyłączonych będzie wiele instytucji.

Wolne będą m.in. pracownicy: ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, Krajowej Informacji Skarbowej, izb administracji skarbowej i podległych im urzędów skarbowych, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, urzędów górniczych.

Lista może być jednak szersza. Poszczególne instytucje mogą podejmować własne decyzje dotyczące organizacji pracy. Dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić komunikat konkretnego urzędu.

Warszawskie urzędy też zamknięte

Mieszkańcy Warszawy również powinni uważać. 14 sierpnia nie będą pracować Urząd m.st. Warszawy oraz dzielnicowe Wydziały Obsługi Mieszkańców. Zamknięty będzie także Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Zarząd Terenów Publicznych.

Nie wszystkie miejskie usługi zostaną jednak wstrzymane. Normalnie mają działać m.in. Punkty Obsługi Pasażerów ZTM.

A co z sądami?

W przypadku sądów sytuacja jest bardziej skomplikowana. Nie można powiedzieć, że wszystkie sądy w Polsce będą 14 sierpnia zamknięte. O organizacji pracy mogą decydować odrębne zarządzenia poszczególnych jednostek.

Przykładowo Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował o dniu wolnym dla swoich pracowników właśnie 14 sierpnia. Jeśli więc ktoś ma tego dnia zaplanowaną wizytę w sądzie, powinien wcześniej sprawdzić komunikat konkretnej placówki.

Kolejny dodatkowy dzień wolny w grudniu

To nie koniec dobrych wiadomości dla członków korpusu służby cywilnej. 28 grudnia 2026 r. również będzie dla nich dniem wolnym.

Powód jest taki sam. 26 grudnia, czyli drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, wypadnie w sobotę. W zamian wyznaczono poniedziałek 28 grudnia.

W 2026 roku członkowie korpusu służby cywilnej otrzymają więc dwa dodatkowe dni wolne: 14 sierpnia i 28 grudnia.

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