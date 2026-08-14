Czy Auchan jest otwarty 15 sierpnia 2026 roku?

15 sierpnia to w Polsce podwójne święto ustawowo wolne od pracy: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, w takie dni wszystkie duże obiekty handlowe, w tym hipermarkety i supermarkety, muszą pozostać zamknięte. Odpowiedź na pytanie, czy auchan jest otwarty 15 sierpnia, brzmi jasno: nie. Tego dnia (który w 2026 roku wypada w sobotę) zrobienie zakupów w sklepach tej francuskiej sieci będzie niemożliwe.

Jak zaplanować zakupy? Auchan 15 sierpnia a reszta weekendu

Skoro zakupy w Auchan 15 sierpnia nie wchodzą w grę, warto odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w niezbędne produkty. Aby uniknąć stresu, zapoznaj się z harmonogramem pracy sklepów w dniach sąsiadujących ze świętem. W 2026 roku długi weekend układa się następująco:

14 sierpnia 2026 (piątek): sklepy Auchan są czynne w standardowych godzinach (najczęściej od 6:30 do 22:00, w zależności od konkretnej lokalizacji).

sklepy Auchan są czynne w standardowych godzinach (najczęściej od 6:30 do 22:00, w zależności od konkretnej lokalizacji). 15 sierpnia 2026 (sobota - święto): sklepy są całkowicie zamknięte.

sklepy są całkowicie zamknięte. 16 sierpnia 2026 (niedziela): obowiązuje zakaz handlu (nie przypada na ten dzień niedziela handlowa), więc sklepy pozostają zamknięte.

W związku z tym weekendowe zaopatrzenie lodówki najlepiej zrealizować najpóźniej w piątek. Kolejna okazja na zrobienie zakupów w placówkach Auchan pojawi się dopiero po weekendzie, czyli w poniedziałek, 17 sierpnia.