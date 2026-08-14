Czy Auchan jest otwarty 15 sierpnia 2026? Godziny otwarcia sklepów w wolną sobotę

Redakcja se.pl
2026-08-14 8:47

Sierpniowe święto to czas odpoczynku, ale też moment, w którym musimy inaczej zaplanować codzienne sprawunki. Jeśli zastanawiasz się, gdzie i kiedy zrobić zakupy, przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje. Sprawdź, jak zaplanować wizytę w sklepie, aby uniknąć zamkniętych drzwi.

Ręce kasjerki skanującej ziemniaki w markecie. O handlu 15 sierpnia przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Zamrznuti Tonovi/ Shutterstock

Czy Auchan jest otwarty 15 sierpnia 2026 roku?

15 sierpnia to w Polsce podwójne święto ustawowo wolne od pracy: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, w takie dni wszystkie duże obiekty handlowe, w tym hipermarkety i supermarkety, muszą pozostać zamknięte. Odpowiedź na pytanie, czy auchan jest otwarty 15 sierpnia, brzmi jasno: nie. Tego dnia (który w 2026 roku wypada w sobotę) zrobienie zakupów w sklepach tej francuskiej sieci będzie niemożliwe.

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Jak zaplanować zakupy? Auchan 15 sierpnia a reszta weekendu

Skoro zakupy w Auchan 15 sierpnia nie wchodzą w grę, warto odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w niezbędne produkty. Aby uniknąć stresu, zapoznaj się z harmonogramem pracy sklepów w dniach sąsiadujących ze świętem. W 2026 roku długi weekend układa się następująco:

  • 14 sierpnia 2026 (piątek): sklepy Auchan są czynne w standardowych godzinach (najczęściej od 6:30 do 22:00, w zależności od konkretnej lokalizacji).
  • 15 sierpnia 2026 (sobota - święto): sklepy są całkowicie zamknięte.
  • 16 sierpnia 2026 (niedziela): obowiązuje zakaz handlu (nie przypada na ten dzień niedziela handlowa), więc sklepy pozostają zamknięte.

W związku z tym weekendowe zaopatrzenie lodówki najlepiej zrealizować najpóźniej w piątek. Kolejna okazja na zrobienie zakupów w placówkach Auchan pojawi się dopiero po weekendzie, czyli w poniedziałek, 17 sierpnia.

Kartki na dzień dobry 15 sierpnia
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