Czy kurierzy pracują 15 sierpnia? Dostarczanie paczek InPost, DPD i DHL

Święto a dostawy. Zasady pracy DPD, DHL i GLS

W dni ustawowo wolne od pracy w Polsce obowiązują ścisłe przepisy prawa, do których stosują się wszystkie duże firmy przewozowe. To oznacza, że kurierzy DPD, DHL, GLS czy UPS nie wyjeżdżają tego dnia w trasy. W święta nie są realizowane żadne dostawy – ani bezpośrednio do rąk własnych, ani do popularnych punktów odbioru (tzw. pick-up points).

Jeśli Twoja paczka została nadana tuż przed 15 sierpnia, jej status w systemie śledzenia najprawdopodobniej zatrzyma się na etapie sortowni lub oddziału doręczającego. Kolejne kroki i procesowanie przesyłki zostaną wznowione dopiero w najbliższym dniu roboczym. Planując ważne zakupy, warto wziąć tę przerwę pod uwagę, aby uniknąć niepotrzebnego stresu.

Kiedy najlepiej nadać paczkę, aby dotarła przed świętem?

Aby mieć pewność, że przesyłka dotrze do adresata przed długim weekendem (czyli najpóźniej w piątek, 14 sierpnia), kluczowe jest nadanie jej z odpowiednim wyprzedzeniem. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla wszystkich przewoźników jest wysłanie paczki maksymalnie w środę, 12 sierpnia. Jeśli zdecydujesz się na wysyłkę w czwartek, 13 sierpnia, podejmujesz spore ryzyko. Wiele zależy wtedy od wybranej firmy kurierskiej oraz tzw. godzin granicznych, czyli najpóźniejszych godzin, w których kurier odbiera paczki z danego rejonu, aby wyruszyły w drogę jeszcze tego samego dnia.

Oto jak wyglądają zasady dla poszczególnych przewoźników:

DPD i DHL: Standardowy czas dostawy to jeden dzień roboczy, ale przed dniami wolnymi wolumen paczek gwałtownie rośnie. Nadanie paczki w czwartek, 13 sierpnia, po godzinie 12:00-14:00 (w zależności od lokalizacji) sprawi, że kurier odbierze ją dopiero w piątek, a odbiorca zobaczy ją w poniedziałek, 17 sierpnia.

Standardowy czas dostawy to jeden dzień roboczy, ale przed dniami wolnymi wolumen paczek gwałtownie rośnie. Nadanie paczki w czwartek, 13 sierpnia, po godzinie 12:00-14:00 (w zależności od lokalizacji) sprawi, że kurier odbierze ją dopiero w piątek, a odbiorca zobaczy ją w poniedziałek, 17 sierpnia. GLS: Przewoźnik ten nie obsługuje paczek w weekendy. Paczki nadane w czwartek przed południem mają szansę na piątkowe doręczenie. Te wysłane później utkną w sortowni na kolejne dni.

Przewoźnik ten nie obsługuje paczek w weekendy. Paczki nadane w czwartek przed południem mają szansę na piątkowe doręczenie. Te wysłane później utkną w sortowni na kolejne dni. Poczta Polska (Pocztex): W przypadku tradycyjnego operatora pocztowego zaleca się wysyłkę nawet na początku tygodnia (poniedziałek lub wtorek). Standardowe przesyłki nadane w czwartek mogą nie dotrzeć przed weekendem ze względu na wydłużony czas procesowania.

W przypadku tradycyjnego operatora pocztowego zaleca się wysyłkę nawet na początku tygodnia (poniedziałek lub wtorek). Standardowe przesyłki nadane w czwartek mogą nie dotrzeć przed weekendem ze względu na wydłużony czas procesowania. InPost: Choć oferuje najpóźniejsze godziny graniczne (w niektórych strefach nawet do godziny 16:00 w Paczkomatach), czwartkowe nadanie "na ostatnią chwilę" również niesie ze sobą ryzyko, że paczka dotrze dopiero po świętach.

Dostępność automatów. Czy 15 sierpnia InPost pracuje?

Czy 15 sierpnia można odebrać paczkę z Paczkomatu lub innego automatu? Tak, same urządzenia (InPost, DHL Box, DPD Pickup Station czy Orlen Paczka) działają bez przerw, ponieważ są w pełni zautomatyzowane i zasilane przez całą dobę.

Warunkiem udanego odbioru w święto jest jednak to, aby kurier umieścił przesyłkę w skrytce najpóźniej w piątek, 14 sierpnia. Jeśli paczka trafi tam przed sobotą, możesz ją swobodnie wyciągnąć za pomocą aplikacji lub kodu odbioru w dowolnym momencie 15 sierpnia. Pamiętaj jednak, że w sobotę kurierzy mają wolne – żadne nowe paczki nie zostaną tego dnia dowiezione do maszyn.

Co z usługami weekendowymi w święto ustawowe?

Wiele osób liczy na to, że dopłacając do usług typu "Paczka w Weekend" (InPost) lub "Doręczenie w Sobotę" (DPD, DHL), ominie świąteczną przerwę. Niestety, w 2026 roku nie będzie to możliwe.

Przepisy prawa dotyczące dni ustawowo wolnych mają absolutne pierwszeństwo przed komercyjnymi usługami kurierskimi. InPost, DPD oraz DHL oficjalnie zawieszają realizację dostaw weekendowych, jeśli sobota jest dniem świątecznym. Przewoźnicy często blokują możliwość wygenerowania takich etykiet w systemach sprzedażowych już na kilka dni przed świętem, aby uniknąć reklamacji od klientów. Wszystkie przesyłki nadane w piątek, 14 sierpnia, ruszą w dalszą drogę dopiero po weekendzie.

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