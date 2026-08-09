W 1926 roku polski przemysł na Górnym Śląsku stał się areną zagadkowej operacji finansowej II RP, niczym kapitałowa matrioszka.

Amerykańscy giganci przejęli Giesche S.A., tworząc wielopoziomowy holding, który skrywał niemieckie wpływy i budził podejrzenia.

Czy to była sprytna inżynieria finansowa czy wyprowadzanie pieniędzy? Odkryj historię sprzed wieku, która ma zaskakująco współczesne echa!

Był rok 1926. Polska miała zaledwie osiem lat, a jej gospodarka wciąż próbowała pozbierać się po wojnie i podziale dawnych zaborów. Na Górnym Śląsku znajdowało się prawdziwe przemysłowe serce kraju – kopalnie, huty, elektrownie i zakłady produkujące cynk, od których zależały tysiące miejsc pracy i znacząca część eksportu.

To właśnie wtedy doszło do transakcji, którą wielu historyków gospodarczych uznaje za jedną z najbardziej niezwykłych operacji kapitałowych II RP. Nie dlatego, że była nielegalna. Wręcz przeciwnie – wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem. Sensacja kryła się gdzie indziej. W konstrukcji, która przypominała finansową matrioszkę.

Górny Śląsk był wart fortunę

Historia zaczęła się kilka lat wcześniej. Po podziale Górnego Śląska w 1922 r. większość majątku potężnego niemieckiego koncernu Georg von Giesche's Erben znalazła się po polskiej stronie granicy. Z tych aktywów utworzono Giesche S.A. z siedzibą w Katowicach.

Na papierze była to już polska spółka. W praktyce kapitał nadal pozostawał jednak w rękach niemieckich właścicieli. Dla młodego państwa było to ogromne wyzwanie. Giesche kontrolowała kopalnie węgla, huty cynku, zakłady energetyczne i należała do największych przedsiębiorstw przemysłowych kraju. Równocześnie firma borykała się z problemami finansowymi, wysokimi podatkami oraz utrudnionym dostępem do kapitału z Niemiec.

Potrzebny był inwestor. I właśnie wtedy do gry wkroczyli Amerykanie.

Na scenę wchodzi Harriman

W 1926 r. rozpoczęły się rozmowy z amerykańskim finansistą W. Averellem Harrimanem oraz gigantem wydobywczym Anaconda Copper Mining Company. Dla Amerykanów nie był to zwykły zakup przedsiębiorstwa.

Giesche posiadało jedne z największych w Europie kopalń cynku, ogromne złoża węgla i nowoczesne zakłady przemysłowe. Przejęcie kontroli nad takimi aktywami otwierało drogę do europejskiego rynku metali nieżelaznych. Jednak zamiast prostego wykupu akcji zastosowano rozwiązanie, które już współcześni określali mianem wyjątkowo pomysłowej konstrukcji kapitałowej.

Holding na holdingu

Nie kupiono bezpośrednio Giesche S.A. Najpierw w amerykańskim stanie Delaware utworzono Silesian-American Corporation (SACO). To właśnie ona stała się właścicielem polskiej spółki. Ale na tym operacja się nie zakończyła. Nad SACO powstała jeszcze jedna spółka – Silesian Holding Company. W efekcie rzeczywista struktura właścicielska wyglądała znacznie bardziej skomplikowanie, niż mogło się wydawać.

Schemat można było uprościć do kilku poziomów: Anaconda Copper i Harriman → Silesian Holding Company → Silesian-American Corporation → Giesche S.A. → kopalnie, huty i elektrownie na Górnym Śląsku. Dzisiaj podobne rozwiązania nikogo nie dziwią. W latach 20. XX wieku była to jednak konstrukcja należąca do najbardziej zaawansowanych w Europie Środkowej.

Amerykańska spółka z niemieckim współwłaścicielem

Najwięcej emocji budził jednak podział udziałów. Formalnie kontrolę przejęła grupa amerykańska. W praktyce wyglądało to inaczej. 51 proc. udziałów objęli Harriman i Anaconda Copper, natomiast aż 49 proc. zachował dotychczasowy właściciel – niemiecki koncern Georg von Giesche's Erben. Na zewnątrz przedsiębiorstwo przedstawiano jako amerykańskie. W rzeczywistości niemiecki kapitał nadal pozostawał bardzo silnym współwłaścicielem. To właśnie ten element przez lata stał się źródłem oskarżeń o tzw. zagraniczne kombinacje.

Czy zyski naprawdę wyprowadzano z Polski?

To właśnie tutaj zaczyna się najbardziej kontrowersyjny rozdział tej historii. W publicystyce II RP, a później również w części powojennych opracowań, pojawiały się zarzuty, że dzięki wielopoziomowej strukturze holdingowej łatwiej było transferować zyski poza Polskę.

Według historyków taka konstrukcja dawała możliwość prowadzenia rozliczeń pomiędzy spółkami należącymi do tej samej grupy, finansowania działalności z zagranicy oraz przekazywania części zysków do podmiotów działających poza Polską. Zarządzanie odbywało się za pośrednictwem wielopoziomowej sieci holdingów, co sprawiało, że rzeczywisty przepływ pieniędzy i zależności właścicielskie stawały się znacznie trudniejsze do prześledzenia. To właśnie ten mechanizm przez lata budził najwięcej pytań i kontrowersji.

Nie oznacza to jednak, że działania te były nielegalne. Współczesne badania podkreślają, że były to przede wszystkim rozwiązania charakterystyczne dla międzynarodowych koncernów tamtej epoki, choć z punktu widzenia polskiej opinii publicznej budziły ogromne kontrowersje.

Niemiecki ślad nie zniknął

Mało kto pamięta, że nawet po utworzeniu polskiej spółki znaczna część sprzedaży produktów Giesche nadal odbywała się przez niemiecką centralę we Wrocławiu. Do rozliczeń wykorzystywano również Bankhaus Giesches Erben. Oznaczało to, że mimo funkcjonowania Giesche S.A. w Katowicach część handlu i finansowych rozliczeń pozostawała poza Polską. To właśnie takie rozwiązania najczęściej określano mianem zagranicznych kombinacji kapitałowych.

10 milionów dolarów zmieniło wszystko

Amerykanie nie weszli jednak do spółki wyłącznie na papierze. Zobowiązali się przeznaczyć około 10 mln dolarów na rozwój przedsiębiorstwa. Około połowa tej kwoty miała zostać wykorzystana na modernizację zakładów, a pozostałe środki zasiliły kapitał obrotowy. Jak na realia 1926 r. była to jedna z największych zagranicznych inwestycji dokonanych w Polsce. Cała operacja wymagała również porozumienia z polskim rządem. Negocjowano kwestie podatków, gwarancji prowadzenia działalności oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Harriman był tylko "parawanem"?

Przez dziesięciolecia w polskiej historiografii funkcjonowała teza, że amerykański finansista W. Averell Harriman był jedynie przykrywką dla interesów niemieckiego kapitału. Jednak współczesne badania przedstawiają znacznie bardziej złożony obraz.

Historyk Daniel Stone, który przeanalizował archiwa Harrimana, Anacondy i Giesche, wskazuje, że nie ma wystarczających dowodów potwierdzających tezę o roli wyłącznie "parawanu". Jego zdaniem Amerykanie realizowali własne cele biznesowe, choć współpraca z niemieckimi udziałowcami była bardzo bliska. To ważne rozróżnienie, bo pokazuje, jak łatwo przez lata granica między faktami a politycznymi interpretacjami zacierała się w opowieści o Giesche.

Czy wyprowadzano pieniądze z Polski?

Patrząc z perspektywy niemal wieku, historia Giesche S.A. zaskakuje swoją aktualnością. Holdingi zarejestrowane za granicą. Wielopoziomowe struktury właścicielskie. Międzynarodowe finansowanie. Rozliczenia prowadzone przez spółki z różnych państw. Dzisiaj podobne mechanizmy są codziennością globalnego biznesu. W II Rzeczypospolitej były jednak czymś zupełnie nowym i budziły ogromne emocje.

Czy rzeczywiście dochodziło do "wyprowadzania pieniędzy z Polski"? Dostępne źródła nie pozwalają postawić takiego jednoznacznego zarzutu. Pokazują natomiast coś innego – jak już sto lat temu wielkie międzynarodowe koncerny potrafiły budować skomplikowane struktury kapitałowe, dzięki którym kontrola nad strategicznymi przedsiębiorstwami stawała się znacznie trudniejsza do prześledzenia. To właśnie dlatego historia Giesche do dziś pozostaje jedną z najbardziej fascynujących zagadek gospodarczych II Rzeczypospolitej.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]