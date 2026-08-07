Inspekcja Handlowa ujawniła masowe nieprawidłowości w ponad 80% skontrolowanych lokali gastronomicznych w Polsce, w tym w Pubie Mentzen w Toruniu.

W lokalu polityka wykryto zaniżanie ilości piwa w kuflach, podmienianie zamówionych napojów oraz stosowanie nielegalizowanych urządzeń pomiarowych.

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Inspekcja Handlowa i UOKiK podsumowały wyniki kontroli przeprowadzonych w pierwszej połowie 2026 r. Łącznie sprawdzono 317 lokali gastronomicznych, a uchybienia wykryto w 254 z nich. Wśród skontrolowanych miejsc znalazł się również Pub Mentzen w Toruniu.

Pub Mentzen znalazł się na liście UOKiK

Jak wynika z opublikowanego przez UOKiK zestawienia, kontrolerzy mieli zastrzeżenia do kilku elementów funkcjonowania lokalu. Jednym z najpoważniejszych ustaleń było wydanie klientowi mniejszej ilości produktu, niż wynikało z zamówienia. W protokole kontroli wskazano przypadek, w którym odważono lub odmierzono mniej towaru, niż powinien otrzymać konsument. W praktyce oznacza to, że klient dostał mniej napoju, niż deklarował lokal. Kontrolerzy odnotowali również inne uwagi dotyczące rzetelności obsługi.

Zamiast soku wydano nektar

Na tym nie zakończyły się zastrzeżenia. W części opisowej kontroli wskazano również tzw. podmianę asortymentową. Zamiast zamówionego soku porzeczkowego klient otrzymał nektar. Dodatkowo na paragonie produkt został zarejestrowany jako napój żurawinowy. Takie rozbieżności również znalazły się w dokumentacji pokontrolnej.

Inspekcja Handlowa wskazała ponadto na stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych. Kontrolerzy odnotowali również zastrzeżenia związane z przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.

Jednocześnie raport nie wykazał nieprawidłowości dotyczących cen widocznych dla klientów, zgodności cen na paragonach, podatku akcyzowego, warunków sanitarnych czy przechowywania produktów.

Nie tylko Pub Mentzen. Problemy wykryto w większości lokali

Sprawa toruńskiego lokalu nie była wyjątkiem. Jak podał UOKiK, spośród 317 skontrolowanych punktów gastronomicznych aż 254 wykazały różnego rodzaju nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o gramaturze potraw i napojów lub cenników. Urząd przypomniał, że klient ma prawo otrzymać pełną informację o oferowanych produktach, ich ilości oraz wszystkich dodatkowych opłatach jeszcze przed złożeniem zamówienia. Jednocześnie UOKiK podkreślił, że kontrole lokali gastronomicznych mają charakter cykliczny i będą kontynuowane także w kolejnych miesiącach.

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