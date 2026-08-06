Darmowe sanatorium z ZUS. Na czym polega program rehabilitacji dla pracujących?

Program prewencji rentowej ZUS obchodzi w tym roku swój okrągły, 30. jubileusz. To całe trzy dekady realnej pomocy dla Polaków! Od 1996 roku skorzystało z niego już niemal 1,8 miliona osób, które z powodu problemów zdrowotnych były zagrożone utratą zdolności do pracy. Głównym celem tej cennej inicjatywy jest wsparcie w odzyskaniu sprawności i umożliwienie Polakom powrotu do aktywności zawodowej, co często jest kluczowe dla domowego budżetu.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzięki rehabilitacji pacjenci mogą znacznie szybciej wrócić do pełni sił i aktywnego życia. To nutka optymizmu dla wielu chorych. Co ważne, od niedawna, bo od 13 kwietnia tego roku, orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać również fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS. Ta zmiana to prawdziwe ułatwienie, które ma na celu przyspieszenie całego procesu i ułatwienie dostępu do darmowego sanatorium z ZUS.

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Sanatorium z ZUS. Kto może się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić?

Zastanawiasz się, kto może ubiegać się o wyjazd do sanatorium z ZUS? Z programu mogą skorzystać przede wszystkim osoby aktywne zawodowo, którym stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, ale istnieje duża szansa, że po rehabilitacji ją odzyskają. O wyjazd mogą starać się również osoby pobierające zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Co istotne, program jest otwarty także dla pracujących emerytów, jeśli rehabilitacja lecznicza ZUS może im pomóc w utrzymaniu aktywności zawodowej. Podobne zasady obejmują osoby pobierające emerytury pomostowe, mundurowe czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Jakie choroby kwalifikują do rehabilitacji z ZUS? Pełna lista schorzeń

Lista schorzeń kwalifikujących do rehabilitacji jest naprawdę długa i obejmuje dolegliwości, które najczęściej zmuszają nas do przerwy w pracy. Na wsparcie mogą liczyć osoby cierpiące na choroby narządu ruchu, takie jak uciążliwe bóle kręgosłupa czy problemy ze stawami, także po urazach. Program obejmuje również choroby układu krążenia, czyli popularne problemy z sercem i nadciśnieniem, a także schorzenia układu oddechowego i psychosomatyczne. Pomoc mogą otrzymać także pacjentki po leczeniu nowotworu piersi, osoby z chorobami narządu głosu, a od niedawna również pacjenci po udarach czy z innymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Najdłużej, bo od samego początku, czyli od 1996 roku, realizowana jest rehabilitacja właśnie w przypadku schorzeń narządu ruchu i układu krążenia.

Wniosek o sanatorium z ZUS. Jak złożyć go krok po kroku?

Procedura składania wniosku o darmową rehabilitację jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wizyta u lekarza prowadzącego, który najlepiej zna stan naszego zdrowia. To on wypełni oficjalny wniosek o rehabilitację (formularz PR-4) i w razie potrzeby dołączy do niego posiadaną dokumentację medyczną. Gotowy wniosek można złożyć osobiście w dowolnej placówce ZUS, wysłać pocztą lub – co jest najwygodniejszym rozwiązaniem – lekarz może przesłać go elektronicznie przez portal eZUS. Ostateczną decyzję o skierowaniu na leczenie podejmuje lekarz orzecznik ZUS lub, jak wspomniano, od niedawna także fizjoterapeuta z ZUS.

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Co dokładnie ZUS pokrywa w sanatorium? Koszty, dojazd i długość pobytu

Jedną z najważniejszych informacji jest to, że rehabilitacja lecznicza w ramach programu ZUS jest dla pacjenta całkowicie bezpłatna. To ogromne odciążenie dla domowego budżetu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa pełne koszty leczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia w ośrodku. Co więcej, pacjentom przysługuje również zwrot kosztów dojazdu do placówki rehabilitacyjnej i z powrotem, przy czym rozliczany jest najtańszy środek transportu publicznego.

Standardowy turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Taki pobyt odbywa się w jednym ze starannie wybranych, specjalistycznych ośrodków na terenie całej Polski, które współpracują z ZUS. Warto wiedzieć, że w uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz w placówce może zdecydować o skróceniu lub wydłużeniu pobytu. Sama rehabilitacja, w zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta, może być realizowana w formie stacjonarnej, czyli z noclegiem, lub ambulatoryjnej, co oznacza codzienne dojazdy na zabiegi.

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