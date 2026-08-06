Weta i wnioski prezydenta Nawrockiego do TK mogły uszczuplić tegoroczny budżet państwa o rekordowe 7,3 mld zł potencjalnych dochodów.

W ciągu roku prezydent zawetował 41 ustaw i dwie skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując ważne źródła finansowania.Wśród zablokowanych wpływów są m.in. 3,8 mld zł z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i 1,8 mld zł z podwyższonej akcyzy na alkohol.

Łączna kwota utraconych potencjalnych wpływów, wliczając NFZ, to nawet 8,2 mld zł – porównywalna z rocznym kosztem programów społecznych.

Miliardowe straty dla budżetu. Ile kosztowały decyzje prezydenta Karola Nawrockiego?

W ciągu pierwszego roku swojej kadencji prezydent Karol Nawrocki zawetował 41 ustaw przygotowanych przez rząd Donalda Tuska, a dwie kolejne odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Jak wyliczyli dziennikarze serwisu money.pl, choć część z tych decyzji nie miała wpływu na finanse publiczne, to blokada kluczowych reform podatkowych przyniosła wymierne straty. Gdyby nie weta prezydenta Karola Nawrockiego lub jego wnioski do TK, propozycje rządu Donalda Tuska mogłyby zasilić w tym roku budżet państwa dochodami na poziomie nawet 7,3 mld złotych. Te szacunki opierają się na oficjalnych danych, które Ministerstwo Finansów przedstawiało w trakcie prac nad ustawami.

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Jakie ustawy zablokował prezydent i ile pieniędzy stracono?

Chodzi o ogromne pieniądze, które miały zasilić państwową kasę. Zablokowane przez prezydenta Nawrockiego regulacje dotyczyły przede wszystkim nowych podatków i uszczelnienia już istniejących. Zgodnie z analizą, największe potencjalne wpływy miały pochodzić z kilku konkretnych projektów.

Oto, jak rozkładają się te straty:

3,8 mld zł – tyle miał przynieść podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.

1,8 mld zł – to kwota, o jaką budżet państwa został uszczuplony przez weto dla ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol.

1,2 mld zł – tyle miało dać uszczelnienie przepisów o fundacjach rodzinnych oraz rozszerzenie systemu monitorowania przewozu towarów (SENT). Ta ustawa również została zawetowana.

Te trzy decyzje odpowiadają za większość z ponad 7 miliardów złotych, które ostatecznie nie trafiły do budżetu.

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