PSE ogłosiło okresy przywołania na rynku mocy 6 sierpnia, początlkowo od godz. 18. Potem rozszerzono go do godz. 17-22, aby zapewnić stabilność dostaw prądu w obliczu wysokiego zapotrzebowania.

Mechanizm ten obliguje uczestników rynku (producentów energii, dużych odbiorców) do dostarczenia mocy lub redukcji zużycia w wyznaczonych godzinach.

Ważna wiadomość dla Ciebie: Okresy przywołania na rynku mocy nie mają wpływu na indywidualnych odbiorców energii elektrycznej.

Decyzja PSE związana jest z ostrzeżeniami IMGW przed upałami do 38°C, które obejmują 13 województw Polski.

PSE ogłasza okres przywołania. Co to oznacza dla Polaków?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że 6 sierpnia, w godzinach od 17 do 22, będzie obowiązywał tak zwany okres przywołania. To specjalny tryb pracy systemu energetycznego, uruchamiany w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na prąd jest wyjątkowo wysokie. Jest sygnałem dla części elektrowni, by zaczęły pracować na pełnych obrotach. Początkowow miał obowiązywać od godz. 18, jednak zakres godzin rozszerzono.

Operator systemu uspokaja, że ogłoszenie okresu przywołania na rynku mocy nie ma żadnego wpływu na odbiorców indywidualnych i nie oznacza przerw w dostawach prądu do naszych domów. To procedura, która dotyczy głównie dużych graczy na rynku energii.

Kogo więc dotyczy ten alert? Z jednej strony są to producenci energii, którzy wcześniej podpisali z PSE umowy mocowe. Zobowiązali się w nich, że na wezwanie operatora dostarczą do sieci dodatkową, zakontraktowaną ilość energii. Z drugiej strony są to duże zakłady przemysłowe, które w ramach podobnych umów zgodziły się na czasowe ograniczenie swojego zużycia prądu, by odciążyć system. Dla przeciętnego Kowalskiego nic się nie zmienia.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

Czym jest rynek mocy i dlaczego jest teraz potrzebny?

Rynek mocy to mechanizm, w którym państwo, poprzez operatora PSE, płaci elektrowniom nie tylko za energię, którą już wyprodukowały, ale także za samą gotowość do jej wyprodukowania w przyszłości.

Ogłoszenie okresu przywołania, pada wtedy, gdy zwykłe moce produkcyjne mogą nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców. A taka sytuacja ma miejsce właśnie teraz.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 13 województw, gdzie termometry pokazują od 33 do nawet 38 stopni Celsjusza. W takich warunkach masowo włączamy klimatyzatory i wiatraki, co gwałtownie podnosi zużycie prądu w całym kraju. Uruchomienie rynku mocy to po prostu narzędzie, które pozwala systemowi poradzić sobie z tym nagłym skokiem zapotrzebowania.

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