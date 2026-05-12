Polska energetyka na zakręcie. Czekają nas kosztowne inwestycje

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-05-12 7:46

Przed Polską stoi ogromna transformacja energetyczna. Najnowszy raport firmy Bain & Company wskazuje, że czekają nas kosztowne inwestycje w energetyce, które mogą podnieść ceny prądu. Do 2040 r. popyt na energię elektryczną ma wzrosnąć nawet o 70 proc., co wymaga gigantycznych nakładów.

Autor: Pixabay.com Turbiny wiatrowe z pomarańczowymi końcówkami łopat, stojące na tle błękitnego nieba, nad polem dojrzałego zboża. Symbolizują rozwój zielonej energetyki i wyzwania transformacji, o których przeczytasz na Super Biznes.
  • Polska stoi przed wyzwaniem ogromnych, kosztownych inwestycji w energetykę, by zmodernizować sieć, rozwijać OZE i zapewnić stabilność dostaw energii.
  • Energetyka jądrowa jest kluczowym elementem stabilizującym polski system energetyczny, uzupełniającym rosnący udział zmiennych źródeł odnawialnych.
  • Do 2040 roku globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 40-70%, napędzane głównie elektryfikacją ogrzewania, co wymusza pilne decyzje.
  • Firmy w regionie CEE muszą inwestować w warunkach trwałej niepewności, gdzie regulacje, koszty i technologie dynamicznie się zmieniają.

Polska u progu kosztownej rewolucji energetycznej

Polska stoi na progu rewolucji, która może uderzyć nas po kieszeniach. Z najnowszego raportu firmy analitycznej Bain & Company wynika, że wchodzimy w okres ogromnych i bardzo drogich inwestycji w sektorze energetycznym. Jak zauważa Adam Olszewski z Bain & Company, przed Polską i całym regionem Europy Środkowo-Wschodniej stoją trzy równoległe zadania: dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, modernizacja i rozbudowa sieci oraz zapewnienie stabilnych mocy wytwórczych.

Eksperci nie mają wątpliwości, że będzie to proces niezwykle kosztowny. Polska wchodzi w okres kosztownych inwestycji w rozbudowę sieci i rozwój nowych mocy wytwórczych, a skala tych działań może odbić się na rachunkach za energię. Konieczna jest ścisła współpraca między rządem, regulatorami rynku a prywatnymi inwestorami, aby ten proces przebiegł sprawnie i nie obciążył nadmiernie odbiorców końcowych.

Co napędza zmiany i dlaczego prądu będziemy potrzebować coraz więcej?

Wbrew pozorom, za rosnącym apetytem na prąd nie stoją wyłącznie centra danych czy samochody elektryczne. Analitycy Bain & Company prognozują, że znacznie większą rolę odegra elektryfikacja ogrzewania, czyli masowa instalacja pomp ciepła w domach, oraz coraz powszechniejsze użycie klimatyzacji w związku ze zmianami klimatu.

Prognozy wskazują, że do 2040 roku światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 40–70 proc., a transformacja energetyczna Polski będzie musiała za tym trendem nadążyć. Jednocześnie autorzy raportu studzą emocje i podkreślają, że paliwa kopalne – ropa, gaz i węgiel – jeszcze przez długi czas pozostaną istotną częścią globalnego systemu. Oznacza to, że przejście na zieloną energię będzie procesem stopniowym, ograniczanym przez dostępność surowców, koszty kapitału i regulacje prawne.

