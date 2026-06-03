Robert Kropiwnicki, poseł KO, zadeklarował w oświadczeniu za 2025 rok znaczący majątek, oparty głównie na nieruchomościach.

Posiada łącznie kilkanaście mieszkań, których łączna wartość to ok. 4 miliony złotych.

W 2025 roku jego dochody przekroczyły 694 tys. zł, pochodzące m.in. z funkcji państwowych (267,7 tys. zł) i wynajmu mieszkań (179,4 tys. zł).

Na koncie zgromadził 743,3 tys. zł oszczędności w gotówce, przy jednoczesnym niewielkim zadłużeniu hipotecznym i kredycie w rachunku bieżącym.

Robert Kropiwnicki i oświadczenie majątkowe za 2025 rok

Nowe oświadczenie majątkowe Roberta Kropiwnickiego, posła Koalicji Obywatelskiej, pokazuje, że polityk zgromadził znaczący majątek oparty przede wszystkim na nieruchomościach. Dokument sporządzony według stanu na 31 grudnia 2025 r. wskazuje zarówno wysokie dochody, jak i pokaźne oszczędności.

Parlamentarzysta zadeklarował 743,3 tys. zł oszczędności w polskiej walucie. Dodatkowo posiada 520 euro, 470 dolarów, środki na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) o wartości 23,2 tys. zł oraz jednostki funduszy inwestycyjnych warte 6,5 tys. zł.

Mieszkania Roberta Kropiwnickiego warte blisko 4 mln zł

Najważniejszym składnikiem majątku posła pozostają nieruchomości. W oświadczeniu wykazał mieszkanie o powierzchni 100 m kw., którego wartość oszacował na 550 tys. zł.

To jednak tylko część jego portfela. Kropiwnicki posiada również 12 mieszkań inwestycyjnych o powierzchniach od 34 do 86 m kw.. Według wskazanych wycen ich łączna wartość przekracza 3,4 mln zł.

Poza lokalami mieszkalnymi polityk jest właścicielem gruntów o powierzchni 4,22 ha, wycenionych na 450 tys. zł, a także garażu wartego 30 tys. zł.

Dochody posła KO i przychody z najmu mieszkań

Z dokumentu wynika, że w 2025 r. poseł osiągnął łącznie ponad 694 tys. zł dochodu. Największe wpływy pochodziły z pełnienia funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych ( do listopada 2025), co przyniosło 267,7 tys. zł.

Kolejnymi źródłami przychodów były praca w Komisji Weryfikacyjnej (173,1 tys. zł) oraz wynajem mieszkań, który zapewnił aż 179,4 tys. zł dochodu. Dodatkowo parlamentarzysta otrzymywał dietę poselską w wysokości 50,5 tys. zł oraz dietę członka Krajowej Rady Sądownictwa wynoszącą 22,5 tys. zł.

Udziały w spółkach i zobowiązania finansowe

W oświadczeniu majątkowym znalazły się również informacje o udziałach w dwóch podmiotach: Legnickim Centrum Biznesu sp. z o.o. oraz LCB Nieruchomości sp. z o.o.. Jak wskazał poseł, pakiety te nie przekraczają 10 proc. udziałów w spółkach i w minionym roku nie przyniosły żadnych dochodów.

Wśród składników majątku ruchomego wymieniono samochód Skoda Superb z 2013 r. będący współwłasnością. Kropiwnicki wykazał także dwa zobowiązania wobec Santander Bank Polska: kredyt hipoteczny w wysokości około 59,4 tys. zł oraz kredyt w rachunku bieżącym na 60 tys. zł.

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Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]